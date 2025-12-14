הציבור הסתער על השומים נדיר בבני ברק: פדיון הבן עם תשעה כהנים; האדמו"רים נאלצו להסתובב לחזות במעמד בהיכל ביהמ"ד גורליץ בשיכון ה' בבני ברק, נערכה אמש שמחת פדיון הבן לניני האדמו"רים מגורליץ - סטרופקוב - ביליץ | כנהוג בחצה"ק גורליץ פדו תשעה כהנים את רך הנימול, כשהם יושבים על במת המזרח במקום מוגבה באופן משמעותי מעל מקום מושבם של האדמו"רים והרבנים |הוצרכו האדמו"רים לסובב את פניהם לחזות במעמד הפדיון מאחור | בסיום הפדיון הסתער הקהל על במת הכהנים לתפוס מלוא חופניים שומים וקוביות סוכר| צפו בתיעוד המיוחד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 07:03