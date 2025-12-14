כיכר השבת
הציבור הסתער על השומים

נדיר בבני ברק: פדיון הבן עם תשעה כהנים; האדמו"רים נאלצו להסתובב לחזות במעמד

בהיכל ביהמ"ד גורליץ בשיכון ה' בבני ברק, נערכה אמש שמחת פדיון הבן לניני האדמו"רים מגורליץ - סטרופקוב - ביליץ | כנהוג בחצה"ק גורליץ פדו תשעה כהנים את רך הנימול, כשהם יושבים על במת המזרח במקום מוגבה באופן משמעותי מעל מקום מושבם של האדמו"רים והרבנים |הוצרכו האדמו"רים לסובב את פניהם לחזות במעמד הפדיון מאחור | בסיום הפדיון הסתער הקהל על במת הכהנים לתפוס מלוא חופניים שומים וקוביות סוכר| צפו בתיעוד המיוחד (חסידים)

2תגובות
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק גורליץ - סטרופקוב - ביליץ (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (38%)

לא (62%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מה זה..? מנהג חדש. כל מי שפדו אותו בכהן אחד כבר לא תקף?
יאיר
1
רק 9 כהנים? למה לא 52 כמניין בן? מישהו יודע מה הסיבה לחידוש?
יורם

עוד בחסידים ואנ"ש

הציבור הסתער על השומים

||
2

בהשתתפות רבנים

|

בְּךָ בָּטְחוּ אֲבֹתֵינוּ

||
1

צפו בגלריה

||
1

ממנהל החיידר לרב

||
3

הסגולה למוצ"ש | צפו

||
1

מאבק וניצחון בבירה

||
1

תיעוד ענק

||
1

בסימן פשטות וענווה

||
2

קוּמִי רֹנִּי בַלַּיְלָה

||
2

להיבדל מהמדינה הציונית

||
5

במעמד נרגש ונעלה

|

"אתגרים ייחודיים"

||
2

פרשת השבוע

|

זכה ליחס אוהב מהרבי

||
4

מחזה מרגש בהלוויה

||
8

יִשְׁכֹּן חֲצֵרֶיךָ

|

קוֹל צָהֳלָה וְרִנָּה

||
3

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר