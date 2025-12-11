אלפי חסידי סאטמר חגגו את שמחת האדמו"ר - באולם החדש והמפואר 

במעון קודשו של האדמו"ר מצאנז בקריית צאנז בנתניה, נחוגה אמש באישון ליל שמחת הווארט לרגל קשרי השידוכין לנכדת האדמו"ר, הכלה בת לבנו הגה"צ רבי אברהם הלברשטאם אב"ד קרית צאנז טבריה והגלילות, חתן האדמו"ר מסטרופקוב, עב"ג החתן בן הרב ישראל למברגר, בן הגה"צ גאב"ד מאקאווא, וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ | השמחה נחוגה בקרב בני המשפחה, ובימים הקרובים תיערך השמחה הגדולה בהשתתפות כל החסידים במרכז החסידות (חסידים)
מאות חסידי סאטמר בבני ברק התכנסו אמש לסעודת הודאה לציון יום הצלת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, הגאון רבי צבי פרידמן, ממנהיגי הפלג הירושלמי, שאף נשא דברים ברום שיטתו של הרה"ק מסאטמר זי"ע, להיבדל מהקשר עם המדינה הציונית | לציין, שהפלג הרצפ"ניקים נמנעו אתמול מלחסום כבישים כדי לא להפריע להגעתו של מנהיגם למעמד (חסידים)
ברגשי קודש נעלים קבע האדמו"ר מסערט ויז'ניץ מזוזות בפתח בניין הענק של תלמוד התורה החדש של החסידות במרכז העיר בית שמש | הרבי סייר בכל הבניין והביע רגשי לבבו לפני השי"ת על כל הטוב אשר זוכים לחנך את דור העתיד בדרך ישראל סבא קדישא | צפו בתיעוד (חסידים)
בועז ביסמוט יושב ראש ועדת החוץ והביטחון נפגש הבוקר עם בכירי רבני חב"ד בישראל, במשרדי "בית דין רבני חב"ד", לפגישה ממושכת על דיוני חוק הגיוס | במוקד: האתגרים הייחודיים לבחורי ישיבות החסידות (חרדים, בארץ)
מדוע נגזר על יעקב ויוסף ניסיונות קשים? גזרה היא! מי שמקרב רחוקים, חייב: שיהיו לו ייסורין, ותהיה עליו מחלוקת, ולא – יכול לשבת בשלווה | ורד וסנר בטור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת וישב מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
צוואתו המרטיטה של הגה"ח רבי בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל, מגדולי המשפיעים בברסלב שהלך לעולמו, חוללה מחזה נדיר ויוצא דופן במסע הלווייתו | לאחר שנודע כי המנוח ביקש שדווקא "הנושרים" ישאו את מיטתו, נרשמה תופעה מרגשת בה המוני מלווים, מכל גווני הקשת, נדחקו לשאת את המיטה וביקשו להיכלל תחת הכינוי "נושרים" כדי לקיים את בקשתו האחרונה | צפו בתיעוד (חסידים)
זקן אדמו"רי בורו פארק, הסב יחד עם מחותנו האדמו"ר מוויען, בשמחת הוואכט נאכט, ולמחרת בברית המילה לרגל לידת צאצאם המשותף, רך הנולד בן להרה"ג יהושע כץ, ראש כולל וויען, חתן הגה"צ ראש ישיבת מונקאטש | צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידי סאטמר התכנסו במוצאי שבת האחרון לשמחת שבע הברכות המרכזית, לרגל נישואי הכלה נינתו הראשונה של האדמו"ר מסאטמר, בשילוב ה'דינר השנתי' לטובת ממלכת החסידות בקריית יואל שבמונורו | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
במעמד החומש סעודה בתלמוד תורה סערט ויז'ניץ בבני ברק כובד הרה"ג ר' יעקב ולצר להיות נואם הכבוד, והוא הרחיב בשיחה אודות הקשר המיוחד בין אדמו"רי החסידות בחצה"ק ויז'ניץ הרה"ק ה'מקור ברוך' עם אחיו ה'אמרי חיים' זי"ע ויבלחט"א הקשר בין בני הדודים, האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ הנמשך עד עצם היום הזה | בהמשך פיזזו ילדי החמד עם ספרי התורה כנהוג | צפו (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נהרו אמש לאולמי עטרת בבני ברק, לחגיגת י"ט כסלו, שערך האדמו"ר מבישטנא בתופים ובמחולות לרגל יום הצלתו של הרה"ק בעל התניא זי"ע ממאסר | האדמו"ר שהיה בגילופין הרחיב בשירה ובזימרה ובאמירת דברי תורה, מהשעה שש בערב עד השעה ארבע לפנות בוקר, כשבכל אותה העת היו הפארנצעס מלאים בחסידים שפיזזו לכבוד חג הגאולה (חסידים)
האדמו"ר מאלכסנדר השוהה בימים אלו באירופה לצורך גיוס כספים עבור בניית בית מדרשו הגדול בבני ברק, הגיע לביקור בזק בקרב קהילתו המעטירה באנטווערפן שבבלגיה, שם קיבל קהל חסידיו לעצה ולברכה, והתפלל את התפילות במרכז החסידות המתנוסס לתפארה בעיר (חסידים)
לרגל חג הגאולה בחב"ד - י"ט כסלו, ערך איש האמונה והביטחון, האסיר המשוחרר הנודע, הרב שלום מרדכי רובשקין, התוועדות חסידית | ההתוועדות נערכה בהשתתפות המשפיע הרב אליהו לנדא, במרכז חסידות ליובאוויטש במערב בני ברק | במהלך ההתוועדות, שיתף רובשקין את הציבור בנס הפרטי שלו, כאשר זכה לצאת מהמיצר למרחב בהשגחה פלאית בעיצומם של ימי החנוכה | צפו (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מאשלג, בבית מדרשו של זקן המקובלים הגה"צ רבי דוד בצרי | במהלך הביקור הגו יחדיו בלימוד מעמיק בזוהר הק' עם פירוש 'בני היכלא', בסיום הלימוד העיד המקובל: "מעידני שטרם היה זוהר כזה" | צפו בתיעוד (חסידים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מסאדיגורה בקרב מאות חסידיו המתגוררים בארה"ב | החסידים זכו להתחמם לאורו של האדמו"ר בימים נעלים שהיו עבורם כימי חג | האדמו"ר מסקולען נועד ביחידות עם האדמו"ר והעניק קוויטל כאחד החסידים | ראש הישיבה הגאון רבי ירוחם אולשין העניק לאדמו"ר סדרת ספריו תוך שהוא כותב הקדשה אישית בתוך הספר| צפו בתיעוד ענק ממסע הקודש (חסידים)
קהל המונים נהרו בסוף שבוע האחרון לשוש ולשמוח בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר הנגיד מהורדנקא שנערכה בעיר התורה והחסידות בני ברק | בשמחה בלטה השתתפותם של עשרות אדמו"רים ורבנים לצד המוני גבאי צדקה מכל רחבי ארה"ק | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
0 תגובות