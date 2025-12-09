פגישה מיוחדת ונדירה התקיימה בשבוע שעבר, בין האדמו"ר מאשלג, לבין זקן המקובלים הגאון הצדיק רבי דוד בצרי, ראש ישיבת השלום, ובנו הגה"צ רבי משה בצרי.

האדמו"ר הגיע לבקר את המקובל בראש משלחת של חברי מערכת הזוהר החדש "בני היכלא", בבית מדרשו שבבני ברק, שם מוסר הגר"ד בצרי את תורתו בשנים האחרונות. במהלך הביקור העניק האדמו"ר בפני מארחו את יצירת הפאר החדשה של הזוהר עם ביאור "בני היכלא", כאשר הפגישה בין השניים מתפתחת ועוסקת בחשיבות לימוד הזוהר בעיון ובהבנה, ובתרומת הביאור החדש להבנת עומק דבריו הק'.

בעת כניסתו של האדמו"ר מאשלג להיכל הישיבה, עסק ראש הישיבה הגר"ד בצרי בעיצומו של מסירת שיעור עמוק בענייני פנימיות התורה וסתריה, כאשר במקום יושבים גדולי תלמידיו, רבנים, מקובלים, וכן בנו של ראש הישיבה, המקובל הגה"צ רבי משה בצרי. הגר"ד קיבל את אורחו הדגול בכבוד רב, והוא מצידו התכבד להציג בפניו את הכרך הראשון והמפואר של מהדורת הזוהר "בני היכלא" עם ביאור הסולם.

האדמו"ר סיפר על עבודתו רבת השנים בעריכת הביאורים והתוספות, כשהוא מעיר, ש"כאן, במקום הזה, ודאי אין צורך להכביר ולהאריך בחשיבות הדיוק בכל מילה ומילה בזוהר הקדוש. הלא לעיתים מילה אחת משנה את התמונה ואת ההבנה כולה", אמר האדמו"ר, כשהוא סוקר בפני קהל הרבנים כמה מקומות מדברי הזוהר בהם שינוי של מילה או מונח אחד משנה הבנה עמוקה שלמה, ומתוך כך נוצר הצורך למדור ה"עיון" בזוהר החדש, המציג את השאלות, הקושיות והסתירות בדברים, תוך מענה רציף ועקבי, מיוסד על הבנה עמוקה בדברי הזוהר הקדוש והצגת משנה סדורה ובהירה.

בתוך שיחתם הוסיף האדמו"ר והזכיר, כי בכתבי האר"י הקדוש ישנם למעלה מעשרת אלפים ציטוטים מהזוהר, כאשר במקרים רבים האר"י אינו מציין את המקור. הלא ככל שמוכיחים את מקורות האר"י מתוך הזוהר עצמו, מתבהרת פנימיות התורה כולה, הגדיר זאת האדמו"ר בפני הגר"ד, שמצידו גילה התפעלות עצומה מהביאור המופלא, מהעומק ומההבנה, וממדורי העיון וההשלמות שנערכו על סדר הזוהר.

אחרי עיון ארוך בספר, התפעל הגר"ד בצרי עד מאוד, כשהוא מתבטא בפני האדמו"ר ותלמידיו: "מעידני שטרם היה זוהר כזה! זה ממש כמו שולחן ערוך"! הוא שיבח את הדיוק, הסדר והבהירות, ואף בירך את העוסקים במלאכה שיעשו "מהפכה בעולם", כדי שכמה שיותר אנשים ילמדו זוהר, ועל ידי כך יוכלו להתקרב לכתבי האר"י ולהבין את פנימיות התורה.

בשיחתם, הזכיר האדמו"ר מאשלג את מה שסיפר לו האדמו"ר רבי דוד אביחצירא, כי זקנו הגדול ה'בבא סאלי' זיע"א למד את הזוהר עם פירוש הסולם עוד בשנות כהונתו במרוקו, ולימים העיד שספר זה העניק לו "בהירות גדולה מאוד בספר הזוהר".

במהלך הפגישה עלו סוגיות רבות נוספות מתוך הזוהר הקדוש, כאשר האדמו"ר והגר"ד בצרי, נושאים ונותנים בעומקה של תורת הנסתר. הגר"ד אף הזכיר את דבריו של המקובל האלוקי רבי שלום בוזגלו זי"ע כבר לפני 280 שנה, בספרו "כסא מלך" על מעלת לימוד הזוהר בעיון ובהבנה, ששעה אחת של לימוד זוהר בהבנה שקולה לעשרות אלפי שעות בלימוד הנגלה.

בסיום הפגישה ליווה המארח את האדמו"ר בצאתו בידידות נפלאה, ונפרדו בברכות הדדיות. בנו, הגה"צ רבי משה בצרי העיד לאחר מכן, כי אביו התרגש מאוד מהמהדורה החדשה והתבטא: "עכשיו ממש אנחנו כבר בהכנה לגאולה". הגר"ד בצרי הוסיף ואמר: אני מתפלל עליכם שחפץ ה' בידכם יצליח, לעשות מהפכה בכל העולם של לימוד זוהר הק' בהבנה, כי רק בזכות זה נזכה להבטחה של 'יפקון ביה מן גלותא ברחמי'.