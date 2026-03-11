במלאת ארבע עשרה שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, התכנסו חסידי ויז'ניץ במונטריאול שקנדה לסעודת הילולא לזכרו, בהיכל בית המדרש של החסידות בעיר.

במהלך הסעודה הופיע האדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול. בדבריו הנלהבים הרחיב האדמו"ר במשנתו הטהורה של דודו הגדול זי"ע, ועמד על מסירות נפשו להקמת עולה של תורה וחסידות לאחר השואה האיומה. האדמו"ר עורר את הקהל לדבוק בדרכיו של בעל ההילולא, אשר כל רז לא אנס ליה והיה יוקד באש קודש בעבודת התפילה ובלימוד התורה.

אורח הכבוד בסעודה היה נכד בעל ההילולא, הגאון רבי חיים מאיר ארנסטר, רב קהילת ויז'ניץ במנצ'סטר. הרב, שזכה להסתופף רבות בצלו של זקנו הגדול, שיתף את הציבור בעובדות והנהגות מכלי ראשון, הממחישות את שגב דמותו של ה'ישועות משה'.