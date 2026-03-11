כיכר השבת
בצילא דדודו: האדמו"ר מויז'ניץ ממונטריאול ציין את הילולת ה'ישועות משה' זי"ע | תיעוד

קהל חסידי ויז'ניץ בעיר מונטריאול התכנסו לסעודת הילולא רבתית בהיכל בית המדרש 'צמח צדיק' • האדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול והגאון רבי חיים מאיר ארנסטר, רב חסידי ויז'ניץ במנצ'סטר, השמיעו דברי התעוררות וזיכרון במשנתו של בעל ההילולא •  מורשתו היוקדת חיה בקרבנו • צפו בתיעוד (חסידים)

האדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול בהילולת דודו זי"ע (צילום: באדיבות המצלם)

במלאת ארבע עשרה שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, התכנסו חסידי ויז'ניץ במונטריאול שקנדה לסעודת הילולא לזכרו, בהיכל בית המדרש של החסידות בעיר.

במהלך הסעודה הופיע האדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול. בדבריו הנלהבים הרחיב האדמו"ר במשנתו הטהורה של דודו הגדול זי"ע, ועמד על מסירות נפשו להקמת עולה של תורה וחסידות לאחר השואה האיומה. האדמו"ר עורר את הקהל לדבוק בדרכיו של בעל ההילולא, אשר כל רז לא אנס ליה והיה יוקד באש קודש בעבודת התפילה ובלימוד התורה.

אורח הכבוד בסעודה היה נכד בעל ההילולא, הגאון רבי חיים מאיר ארנסטר, רב קהילת ויז'ניץ במנצ'סטר. הרב, שזכה להסתופף רבות בצלו של זקנו הגדול, שיתף את הציבור בעובדות והנהגות מכלי ראשון, הממחישות את שגב דמותו של ה'ישועות משה'.

האדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול בהילולת דודו זי"ע (צילום: באדיבות המצלם)
