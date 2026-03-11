כיכר השבת
האדמו"ר מויז'ניץ ימריא בשבוע הבא לטיפול רפואי | העתירו בתפילות

האדמו"ר מויז'ניץ ימריא ביום ראשון הקרוב לסדרת טיפולים רפואיים קצרה בגרמניה, ממנה הוא צפוי לשוב למעונו לקראת שבת קודש | המסע הרפואי הנוכחי מגיע לאחר טיפול דומה שנערך בקיץ האחרון בגרמניה, הליך מורכב שעבר האדמו"ר בלוס אנג'לס לפני כשנה, וסדרת טיפולים בישראל – במהלכם שהה האדמו"ר בדירה שנשכרה עבורו במושב אורה הסמוך | כלל ישראל ממשיכים להעתיר לרפואת האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר (חסידים)

האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

האדמו"ר מויז'ניץ יוצא פעם נוספת למסע רפואי מעבר לים. על פי התוכנית המסתמנת, האדמו"ר ימריא בתחילת שבוע הבא לטיפול רפואי בגרמניה, שם ישהה במהלך ימי השבוע הקרוב לצורך סדרת טיפולים מוגדרת מראש, כפי התוכנית ישוב האדמו"ר לארץ לקראת שבת.

מסע זה מצטרף לסדרת טיפולים שעבר האדמו"ר בשנה האחרונה. כזכור, אך בקיץ האחרון שהה האדמו"ר בגרמניה לצורך טיפול רפואי, וזאת לאחר שלפני כשנה עבר הליך רפואי מורכב וממושך יותר בלוס אנג'לס שבארה"ב, שם שהה מספר חודשים תחת השגחתם של מומחים עולמיים.

גם בארץ, לאורך השנה האחרונה, עמד האדמו"ר תחת מעקב רפואי רציף. בתקופות בהן נדרש לטיפולים בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים, הושכרה עבורו במיוחד דירה נאה במושב 'אורה' הסמוך. הדירה, הממוקמת מרחק דקות נסיעה ספורות מבית החולים, אפשרה לאדמו"ר לשהות בסביבה שקטה ונוחה בין הטיפולים, תוך שמירה על פרטיותו ומנוחתו.

בקרב החסידים שוררת תקווה כי הטיפול הנוכחי בגרמניה יעבור בהצלחה ויאפשר לאדמו"ר לשוב לכוחותיו המלאים ולהמשיך להנהיג את עדתו ביד רמה. בבתי המדרש של החסידות ברחבי העולם צפויים להתכנס לתפילות רבים ולקריאת פרקי תהילים.

הציבור מתבקש להמשיך ולהעתיר לרפואתו השלמה שלהאדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

