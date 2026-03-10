בשורה משמחת ומפתיעה התקבלה אתמול (שני) בקרב אלפי חסידי סאטמר: הרבנית הצדקנית מסאטמר תליט"א רכשה את זכות "קניין השם" להיכל התורה המרכזי בבניינה החדש והמפואר של ישיבת "דרך התורה" ד'סאטמאר הממוקמת בפאתי קרית יואל.

הבשורה המרנינה הוכרזה במהלך סעודת הילולא מצומצמת שערך אתמול, כ' באדר, האדמו"ר מסאטמר בביתו נאוה קודש בקרית יואל שבמונרו, לציון יום ההילולא של חמיו, כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצ"ל. בסעודה השתתפו בני המשפחה הקרובים בלבד.

במהלך הסעודה נשא דברים הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד ור"מ סאטמר וויליאמסבורג, בנו הגדול של האדמו"ר מסאטמר, המכהן גם כראש הישיבה הקטנה "דרך התורה" ומלווה מקרוב ובאופן אישי כל פרט ופרט בבניית הישיבה. בדבריו בישר בשימחה כי אמו, הרבנית הצדקת תליט"א, רכשה את הזכות לקרוא להיכל התורה החדש בשם "היכל ישועות משה", על שמו ולזכרו של אביה הגדול זצ"ל.

בניין הישיבה החדש, הנמצא בשלבי סיום ועומד ביופיו והדרו לטובת מאות תלמידי הישיבה, נחשב לאחד המבנים המרשימים בקרית יואל.

יצוין כי זו אינה ההנצחה הראשונה של הרבנית במוסדות הקהילה. קודם לכן רכשה הרבנית את זכות השם לאודיטוריום הענק בבניין "בית רחל" המפואר בקרית יואל, שנקרא בשם "בניין לאה אסתר", על שמה של אמה הרבנית הצדקת ע"ה.

כעת, עם רכישת זכות השם להיכל הישיבה, יונצחו שני הוריה הגדולים של הרבנית תליט"א בתוככי מוסדות התורה והחינוך של חסידי סאטמר בקרית יואל.