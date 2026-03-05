מעמד ההכתרה בלעלוב מהרי"ד - צילום: באדיבות המצלם מעמד ההכתרה בלעלוב מהרי"ד | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:32 מעמד ההכתרה בלעלוב מהרי"ד ( צילום: באדיבות המצלם )

יש ממשיך בלעלוב! הערב (חמישי), במהלך עצרת השלושים להסתלקותו הפתאומית של כ"ק האדמו"ר מהרי"ד מלעלוב זצ"ל, התבשרו חסידי ואוהדי בית לעלוב על המשך השושלת. בבית המדרש 'קדושת מרדכי' ברחוב בר אילן, הוכרז בנו בכורו, הרה"צ רבי אלתר ראובן בידרמן, לממלא מקומו בהנהגת העדה.

המעמד, ששולב בסיום ששה סדרי משנה שנלמדו לעילוי נשמתו של הרבי זצ"ל, אשר אתקטרנא בהאי עלמא בחד קטירא, והסתלק בפתאומיות ערב חמשה עשר בשבט, בעת שטיהר עצמו בסילודין במקווה טהרה. הרה"צ רבי שמעון שמואל הלברשטאם, אב"ד ור"מ דברי משה, כובד לשאת את ההכרזה הרשמית כי הבן הבכור יעמוד בראש העדה וימשיך את דרך אבותיו הקדושים. רגע מרגש במיוחד נרשם בעת ברכת המזון, כאשר הבן השני, הרה"צ רבי דוד צבי שלמה בידרמן שהגיע במיוחד ממעונו בלונדון, כובד בזימון. בטרם החל לברך, פנה לאחיו הגדול בנוסח המקובל: "ברשות אחי כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א", ובכך נתן גושפנקא פומבית ומרגשת לקבלת מרותו.

מעמד ההכתרה בלעלוב מהרי"ד - צילום: באדיבות המצלם מעמד ההכתרה בלעלוב מהרי"ד | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:53 מעמד ההכתרה בלעלוב מהרי"ד ( צילום: באדיבות המצלם )

ל'כיכר השבת' נודע כי הכתרה זו מגיעה לאחר חודש ימים שבהם סירב הרבי החדש בכל תוקף לקבל על עצמו את עול ההנהגה. האדמו"ר, הידוע כמי שבורח מהכבוד באופן קיצוני, נעתר לבסוף רק לאחר לחץ כבד מצד החסידים והוראה מפורשת שקיבל מבן דודו הרה"צ רבי נחמן בידרמן ומדודיו האדמו"רים לבית לעלוב.

מעמד ההכתרה בלעלוב מהרי"ד - צילום: באדיבות המצלם מעמד ההכתרה בלעלוב מהרי"ד | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 10:03 מעמד ההכתרה בלעלוב מהרי"ד ( צילום: באדיבות המצלם )

האדמו"ר החדש, בן 51, נחשב לאישיות מורמת מעם שחיה לאורך השנים בצניעות מופלגת בבחינת נחבא אל הכלים. בבית אביו זצ"ל היה ידוע במסירותו המופלאה והבלתי נתפסת, ואביו היה מכנה אותו בחיבה יתרה "רובילה". האדמו"ר הוא חתנו של הרה"ח רבי ראובן קורנבליט זצ"ל, מי שהיה משב"קם הנאמן של אדמו"רי בית לעלוב לאורך דורות.

בשבת הקרובה, פרשת כי תשא, ינהרו חסידים רבים לבית המדרש ברחוב בר אילן בירושלים, שם יערוך הרבי החדש את הטיש הראשון שלו יחד עם אחיו הרבנים.