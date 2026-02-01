נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש

שקיעת החמה בירושלים - בשורה קשה וצורבת: עולם החסידות בכלל ועדת חסידי לעלוב בפרט, מתעטפים בשעה זו באבל כבד עם הסתלקותו של כ"ק האדמו"ר מלעלוב פייטרקוב, הגה"ק רבי ישכר דוב בידרמן זצ"ל, אשר כונה בפי כל "המהרי"ד מלעלוב".

האדמו"ר, שהנהיג את עדתו בנעימות ובקדושה מבית מדרשו המפורסם ברחוב בר-אילן בירושלים, השיב היום (ראשון) את נשמתו הטהורה ליוצרה לאחר אירוע לבבי קשה שהתרחש בצהרי היום במקווה החסידות ברחוב צפניה. למרות מאמצי החייאה ממושכים ותפילותיהם של אלפי חסידים שקרעו שערי שמיים, גזרה חכמתו יתברך כי הרבי יתבקש לישיבה של מעלה.

מגזע תרשישים: ממשיך השושלת בירושלים

האדמו"ר זצ"ל נולד בי' בכסלו תש"ב, בנו השישי של עמוד האש של החסידות בדור הקודם - כ"ק האדמו"ר רבי משה מרדכי בידרמן מלעלוב זצ"ל. מצעירותו ניכרו בו מידותיו התרומיות של אביו הגדול: הפשטות הירושלמית, הלב האוהב לכל יהודי והדבקות המוחלטת בבורא.

לאחר הסתלקות אביו, המשיך האדמו"ר להנהיג את עדתו בדרכה הייחודית של לעלוב. הוא נודע כמי שמסר את נפשו על שימור מסורת פייטרקוב ולעלוב כפי שקיבל מאבותיו. תחת הנהגתו הפך בית המדרש ברחוב בר-אילן למגדלור של תורה וחסידות, מקום אליו נהרו לא רק חסידיו המובהקים, אלא גם תושבי ירושלים שחיפשו קרבת אלוקים.

עבודת הקודש והנהגת העדה

הנהגתו של המהרי"ד מלעלוב התאפיינה בטישים המרוממים שערך, ששיאם היה בחגים ובמועדים. חסידיו מספרים בערגה על חג השבועות במחיצתו, אז היה הרבי מעורר את הלבבות בערגה לתורה ולקדושה. דמותו המאירה, חבושה בשטריימל הירושלמי, הייתה חלק בלתי נפרד מנופה של ירושלים של מעלה.

"הרבי לא היה רק מנהיג, הוא היה אבא," ספד לו הערב אחד מחסידיו בדמעות מחוץ לבית המדרש. "כל אחד שנכנס לרחוב בר-אילן הרגיש שבבית המדרש של המהרי"ד יש מקום לכל יהודי. הפשטות שלו הייתה גדלותו".

עם צאת השמועה הקשה, התפשט האבל בכל השכונות החרדיות בירושלים. גבאי בתי הכנסיות הכריזו על ביטול מלאכה, והמוני חסידים עושים את דרכם בשעה זו לעבר בית המדרש של החסידות ברחוב בר אילן כדי לחלוק כבוד אחרון לאחד משרידי הדור.

האדמו"ר זצ"ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים וחתנים הממשיכים בדרכו המפוארת, ואלפי חסידים ומעריצים המומים וכואבים את האובדן הגדול.

פרטי מסע הלוויה יפורסמו בהמשך.

וְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל יִבְכּוּ אֶת הַשְּׂרֵפָה אֲשֶׁר שָׂרַף ה'

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.