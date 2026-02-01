סגולת העארק והנהגות לט"ו בשבט

"כי האדם עץ השדה" – בט"ו בשבט האילנות מתחדשים, והאדם משול לאילן, ולכן, זמן התחדשות האילן, הוא:

זמן סגולי להתחדשות האדם, לפרוח ולהצמיח פירות חדשים.

ביום זה, יש שפע סגולות נפלאות, לכל הברכות והישועות בכל תחומי החיים, ולפני שנבקש, ראוי להתבונן להלל ולהודות על כל השפע והטוב שחננו בורא עולם, מידו הרחבה והמלאה ובמתנת חינם, בכל תחומי החיים.

יד' שבט – סגולת הערק

היום הילולת הצדיק הקדוש רבי יצחק אבוחצירא, בנו של מרן ה'אביר יעקב', ונקרא על שם האריז"ל כי היה מניצוץ נשמתו.

רבי יצחק חיבר את הפיוט המפורסם שה'בבא סאלי' הקדוש זצוק"ל מאוד אהב לשיר:

'אעופה אשכונה' – פיוט הבנוי על דיאלוג בין הכלה – עם ישראל, והחתן – בורא עולם, כולו מלא בדימויי אהבה וכיסופין לקב"ה.

רבי יצחק אבוחצירא נרצח ע"י בני עוולה, היה ידוע בקדושתו הגדולה והיה מתקן תיקונים בענין העארק ושותה.

ישנה סגולה ידועה ומופרסמת - 'סגולת העארק' שרבים יעידו שפועלת ישועות, וגם אני...

בפרט בענין: זיווג, פרנסה, רכישת דירה, רפואה ועוד...

הסגולה: לקנות היום בקבוק ערק, ולכתוב עליו: 'קניתי בקבוק זה לכבוד הצדיק רבי יצחק בן רבי יעקב דמן תולאל, ובעזרת ה' כשאוושע – ולפרט את הישועה שמבקשים... אפתח את הבקבוק בהילולת הצדיק בשנה הבאה'.

האם סגולה 'עובדת'?

צריך לעשות השתדלות... ויש גם סגולות, והבטחון והתפילה למי שמנהיג את העולם, הם הסגולה הכי גדולה...

סגולה היא - מעל הטבע ומעל שכל אנוש.

סגולה עושים מתוך – אמונה ובטחון בקב"ה, ואמונת חכמים:

"סגולה הוא מלשון סגול שהם מג' ראשונות, היינו כתר חכמה בינה..." (קהילת יעקב, ע. סגולה). הסגולה באה ממקום עליון מאוד, ולכן:

"מי שיודע מסגולה, צריך לגלות את זה לעם סגולה".

מכיר סגולה? פרסם וגלה אותה לעם סגולה (ליקוטי מוהר"ן, א', כא').

אומר המהרח"ו, שביום זה:

מתגלה האהבה של הקב"ה לבניו, כי מט"ו בשבט מתחילה עלית השכינה.

יש נוהגים להביא ל'סדר' לפחות 15 מינים, ולפני אכילת הפרי:

לומר 15 מזמורי תהילים - שיר למעלות, פרקים: ק"כ עד קל"ד.

לכל ברכה - יש סגולה מיוחדת:

שני דברים מורידים את השפע בעת אכילת דבר מאכל:

הברכה - פני ואחרי האכילה, והבקשה שנלוית - לאכילת המאכל.

כל ברכה שהאדם מברך על האוכל - הוא ממשיך לתוכו רפואות, כי כל הברכות נמשכות מדבר ה' יתברך.

ברכת מזונות – סגולה לפרנסה בשפע וברווח "חלב חיטים ישביעך".

ברכת הגפן – סגולה למציאת זיווג - 'ענבי הגפן בענבי הגפן', וכן:

לשלום בית - תמידי באהבה ואחווה.

לפוריות - "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך".

ברכת בורא פרי העץ – סגולה לפרי בטן.

ברכת בורא פרי האדמה – סגולה לרפואה.

ברכת בשמים – סגולה ליראת שמיים, שכן - הנשמה נהנית מהריח.

ברכת שהכל – סגולה לכל הישועות, כי:

"טוב ה' לכל" – הקב"ה טוב לכל הישועות שאתה צריך, רק תבקש...

כל אחד משבעת המינים - סגולה לדבר אחר

חיטה – סגולה לחוכמה ובינה כגון: עוגיות או שלווה.

שעורה – סגולה לשלום בית, וזרע בר קיימא.

תאנה – סגולה לסבלנות, התאנים אינם נקטפות בזמן מסוים, אלא, אחד אחד – בסבלנות, עד שכל אחד מגיע לבשלות...

רימון – סגולה לשמירת הפה צבעו כצבע השפתיים, כמו שנאמר: "כחוט השני שפתותיך".

זית – סגולה לבנים תלמידי חכמים, כמו שכתוב: "בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך".

הזית - סגולה ועת רצון להחזיר את הבנים ש'אבדו' - כשם שעלי הזית לא נושרים, כך גם בננו, ולומר פרק נ"א בתהילים 3 פעמים לבקש על הבנים (האדמו"ר מצאנז).

הזית - סגולה לשם טוב - "טוב שם משמן טוב".

שמן זית - זיכרון - שמן זית סגולה לזיכרון (וזיתים קשים לשכחה).

תמר - סגולה נפלאה לגדלות והצלחה, מה תמר זה ליבו לשמים כך תבקש 'לְהִתָּמֵר' כתמר.

סגולה נוספת של התמר - לבטל את הדאגה (ספר המידות).

התמר כולל גם דבש - סגולה לבריאות ורפואה:

"... הדבש מאיר עיניו של אדם" (יומא פג, ב).

"דבש וחלב תחת לשונך" – סגולה למתיקות התורה, כפי שנהוג לתת לילד בגיל 3 ללקק דבש מעל אותיות התורה...

אתרוג שברכו עליו בסוכות – סגולה לרפואת גוף ונפש, וללידה קלה: נוהגים לומר מזמור ו' בתהילים לבקש רפואה שלמה (מעשה טוביה).

סגולה לאתרוג מהודר - התפלל בט"ו בשבט:

שהקב"ה יזמין לך אתרוג כשר ומהודר לחג סוכות ('בני יששכר').

סגולת הסגולות - להודות ולהלל

המברך מתברך - כל אדם שמכיר טובה לקב"ה על הטוב שחנן אותו, והוא:

מודה, משבח ומקלס - "משם יגיע תענוג לבורא יתברך" – ההנאה של ה' יתברך מורידה לך את השפע, ואשרי אנוש יעשה זאת! ('תורת אמת').

ידוע שהבקשות עולות לקב"ה דרך שער, ולכל שער יש מלאך שממונה לפתוח אותו ולהעלות את התפילות, ולשערי הודיה – אין מלאך שממונה על השער, כי כאשר אתה מודה:

הקב"ה בכבודו ובעצמו - פותח לך את השער ובקשתך מתקבלת.

זמן סגולי - חשבון נפש ותשובה

ה'פלא יועץ' כותב, שט"ו בשבט הוא זמן שראוי לחשבון נפש ותשובה, ולתקן מה שפגמנו, ובין היתר לעשות חשבון נפש בנושא הברכות, ולקבל להתחזק בענין, וע"י זה:

זוכים ליראת שמים, רוח הקודש, ושפע רב רוחני וגשמי (האריז"ל).

והמברך מתברך – ברכת ה' היא תעשיר בכל תחום שתבקש!

נתינת צדקה: רבי חיים פלאג'י אומר שיש ענין גדול לתרום 91 (מטבעות) שקלים לצדקה, שזה בגמטריא: אילן, וכן - אמן, ובעת נתינת הצדקה לבקש שיפתחו לך שערי השפע (מועד לכל חי).

אמן – 'אל מלך נאמן'

ידוע שמי שעונה 'אמן' בכל כוחו – פותחים לו שערי גן עדן, שנאמר:

"פִּתְחוּ שְׁעָרִים וְיָבֹא גוֹי צַדִּיק - שֹׁמֵר אֱמֻנִים", אל תקרי אמונים אלא העונים אמן.

אמירת 'אמן' בקול, היא הצהרה:

'אל מלך נאמן' – אני מאמין בקב"ה, שהוא - 'מלך נאמן'!

כל דרכיו ומשפטיו אמת! וע"י אמירת אמן ניתן לחזק את האמונה, שהקב"ה - מלך ששומר אמונים לאדם, משגיח ונמצא איתו תמיד גם בזמני החושך וההסתרה.

סגולת הבקשה – הבוטח בה' חסד יסובבנו

ממי אתה בד"כ מבקש? ממי שאתה מאמין: שיכול ורוצה לתת!

ולכן, עצם הפניה לקב"ה בהודיה ובבקשה מוכיחה שאתה:

בוטח בקב"ה שימלא כל משאלותיך – "והבוטח בה' חסד יסובבנו"!

הבקשה ממי שיכול לעזור, מביאה לרוגע וקרבת אלוקים:

"הרפו ודעו כי טוב ה'" – ומכאן מגיעה שמחה לנשמה!

הציפיה לחסדי ה' וישועתו נותנים כח להמשיך, ומקרבים את הישועה, וזהו:

"ה' צילך על יד ימינך" - הקב"ה מתנהל עם האדם כמו הצל.

כפי שאתה מאמין ובוטח בקדוש ברוך הוא, כך הוא - יענה לבקשתך.

ישועת ה' כהרף עין,

ויש ענין, שהכל יתהפך - לטובה!

כל הברכות והישועות, אמן!