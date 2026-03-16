בצעד תקדימי עבור חצר הקודש שומרי אמונים, לראשונה מתגבשת יוזמה להקמת קהילה של החסידות בעיר עמנואל שבשומרון.

היוזמה הוצגה בכינוס מיוחד שנערך בהשתתפות האדמו"ר, רבני הקהילה, אנשי מקצוע ועשרות מאברכי החסידות, במסגרתו נחשף פרויקט מגורים חדש, שנועד לתת מענה למצוקת הדיור הגוברת בקרב בני הקהילה.

כינוס זה מגיע כהמשך ישיר וחיזוק לביקורו של האדמו"ר בעמנואל בחודש שבט האחרון. כזכור, אך לפני כחודש פקד האדמו"ר את העיר לסיור מקצועי ורוחני, במהלכו סייר ברחבי העיר המתפתחת והביע את התפעלותו מהבנייה המסיבית.

כבר אז, בעמדו על הקרקע המיועדת לקריה החסידית החדשה, קיבל האדמו"ר סקירה על התקדמות הפרויקט ובירך את העוסקים במלאכה כי מדובר במצוות יישוב ארץ ישראל של ממש.

במהלך הערב נשא דברים בן האדמו"ר, הרב משה דוד ראטה, אשר הפתיע את הקהל כשבישר כי רכש בעצמו דירה בפרויקט, והדגיש את קורת רוחו של האדמו"ר מהפתרון המסתמן.

ראש מועצת עמנואל, אליהו גפני, שהתלווה לאדמו"ר גם בסיורו בשטח בחודש שעבר, השתתף בכינוס והציג את תנופת הפיתוח והבטיח להיות לעזר בהקמת בית מדרש לחסידים.

לקראת סיום ערך האדמו"ר לחיים טיש ובירך בחמימות את האברכים שזכו לקבוע את מושבם במקום שעליו העיד האדמו"ר בביקורו כי הוא מקום של רוחניות ושלווה המתאים לגידול צאצאים. האדמו"ר בירך את כל העוסקים במלאכה בברכת הצלחה מרובה, כשהוא מביע תקווה לראות בקרוב את בניית בית המדרש וביסוס הקהילה על תילה.