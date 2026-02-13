האדמו"ר משומרי אמונים התרשם מעמנואל: "מצוות יישוב ארץ ישראל"

ביקור רב רושם ערך השבוע האדמו”ר משומרי אמונים בעיר עמנואל שבשומרון, הרבי סייר ברחבי העיר המתפתחת והביע את התפעלותו מהבנייה המסיבית ומההתפתחות המרשימה במקום.

האדמו”ר העלה זיכרונות מביקוריו בעבר, כאשר זקנו, האדמו”ר בעל ה'חוקי חיים' זצ”ל שהה למנוחה בעמנואל בתקופות הקיץ, והזכיר את גדולי ישראל שהתארחו במקום באותן שנים, ובהם מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ”ל ועוד.

במרכז הביקור עמד סיור בקריה החסידית החדשה, קריית “נועם אלימלך”. האדמו”ר קיבל סקירה על התקדמות הפרויקט והתרשם מהתכנון המותאם במיוחד לאברך החסידי, כולל אפשרויות להרחבה עתידית של הדירות. בדבריו בירך את העוסקים במלאכה לסייעתא דשמיא מרובה וציין כי מדובר במצוות יישוב ארץ ישראל של ממש.

בהמשך נפגש האדמו”ר עם רב חסידי סלונים בעמנואל, הרה”ג רבי משה אברהם גולינסקי, ושמע ממנו על התפתחות הקהילות והמוסדות בעיר, המעניקים מענה מלא למשפחות חסידיות המצטרפות למקום.

את ביקורו חתם בפגישה עם ראש המועצה אליהו גפני, שסקר בפניו את עתודות הבנייה הרבות ואת תנופת הפיתוח של עמנואל, הצפויה להמשיך ולהתרחב בשנים הקרובות עם הצטרפות קהילות חדשות לעיר.