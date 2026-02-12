כיכר השבת
מורשה ועד צאנז | המסע המטלטל של האדמו"ר מסטוטשין בנתיבי צדיקי פולין

דמעות בורשה, זעקה בליזענסק וריקודים בצאנז • האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין שב ממסע קודש מטלטל בפולין בראשות קהל חסידיו • החסידים חזרו עם מטען רוחני שיספיק לדורות • סיקור מקיף של כל התחנות, התפילות ושבת הקודש המרוממת בצל הקודש (חסידים)

מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

תחושת התעלות עילאית אופפת את חסידי תולדות יהודה סטוטשין עם שובם למקומות מושבותיהם, הן בארץ והן בחו"ל, לאחר שזכו למסע הקודש על אדמת פולין בראשות האדמו"ר. כשבמשך ימים נעלים ומרוממים נדדו החסידים בין עיירות הרפאים, כשהם מחזירים את קול התורה והתפילה למקומות שפעם היוו את לב ליבה של יהדות אירופה.

המסע החל שבוע שעבר, ביום חמישי בבוקר בעיר ורשה, שהייתה פעם עיר ואם בישראל, מרכז רוחני שוקק, קיבלה את פני החסידים כשהיא שוממה מבחינה יהודית. המראה של עשרות חסידים עטופים בטליתות ותפילין, השופכים שיח בתפילת שחרית בלב העיר, הרעיד את הלבבות, במקום שבו ניסו להשכיח את הכל, חזרו היהודים החסידים, ובגדול, הפטיר אחד החסידים בדמעות.

משם המשיכה השיירה לעבר עיירת דז'יקוב, שם פקדו את צינו הקדוש של הרה"ק רבי אליעזר מדז'יקוב זי"ע, ומשם לעיירת ראזוואדוב, להעתיר לישועת הכלל והפרט על קברו של הרה"ק רבי משה מראזוואדוב זי"ע.

לקראת שבת המלכה, הגיעה הפמליה לעיירת הקודש ליזענסק. בערב שבת קודש עלה האדמו"ר יחד עם קהל חסידיו לציון המצוינת של הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע.

במקום נרשמו רגעים של התעוררות עצומה, כאשר הקהל זעקו ועוררו רחמי שמים מרובים עבור כל כלל ישראל הנמצאים במיצר.

שבת קודש בליזענסק תיזכר בספרי דברי הימים של החסידות כשבת קבלת התורה ממש. במהלך הטישים והשולחנות הטהור, הרחיב האדמו"ר בדברות קודש ובאמרות טהורות, כשהוא מקשר את החסידים למורשת הדורות ולעבודת השם הפנימית.

במוצאי השבת ערך הרבי סעודת מלווה מלכה מרוממת במיוחד. לאחר דברי החיזוק, פצחו החסידים והרבי בריקודים נלהבים של דבקות ושמחה.

עם צאת השבת המשיכה השיירה המשיכה לעיירת לאנצהוט, לתפילה על ציונם של הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זי"ע ובניו הקדושים. ביום ראשון לפנות בוקר, בעת רצון, הגיעו החסידים לעיר צאנז, שם פקדו בחרדת קודש את קברי צדיקי שושלת צאנז זי"ע.

המסע הקודש המשיך לרימנוב, שם העתירו על ציוני הרה"ק רבי מנחם מנדל והרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זי"ע, משם לסאניק לפקוד את קברו של רבנו הזקן זי"ע, ומשם חזרה לוורשה, לקראת הטיסה חזרה.

חסידי תולדות יהודה סטוטשין חוזרים בימים אלו לבתיהם טעונים במטענים רוחניים עזים ששאבו על אדמת פולין.

האדמו"ר מאמונת ישראל בדרך (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מאמונת ישראל במסע הקודש (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מאמונת ישראל במסע הקודש (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מאמונת ישראל במסע הקודש (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מאמונת ישראל בהדלקת נרות שבת (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מאמונת ישראל בהדלקת נרות שבת (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מאמונת ישראל בהבדלה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מאמונת ישראל בהבדלה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מאמונת ישראל בהבדלה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מאמונת ישראל בהבדלה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מאמונת ישראל במסע הקודש (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
מסע הקודש של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

