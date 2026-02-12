האש שמסתתרת בכל יהודי - סוד מחצית השקל לאור החסידות | צפו

משה רבינו עצמו התקשה להבין: איך מטבע פשוטה של חצי שקל יכולה לכפר על חטא העגל - החטא שפגע באמונה עצמה?

התשובה שהקב"ה נתן לו חושפת משהו עמוק על כל אחד מאיתנו: ה' הראה לו מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד.

המשפיע הרב אשר פרקש מגלה בשיעור מרתק לפרשת שקלים:

מהי האש האלוקית שמסתתרת בכל מעשה פשוט של יהודי?

למה דווקא מחצית השקל שברה את כוחו של המן שרצה להשמיד את עם ישראל?

מדוע משה רבינו ממשיך לשאת את ראשנו בכל שנה מחדש?

ואיך הנחת תפילין ברחוב או הדלקת נרות שבת מגלות את הניצוץ שאף פעם לא כבה?

שיעור שמגלה שגם כשיהודי נמצא במקום הכי רחוק - האש שבפנים רק מחכה שידליקו אותה.