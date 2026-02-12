התרגשות שיא בקרב אלפי החסידים והמעריצים בארצות הברית של האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה עם הופעתו הכבודה הראשונה של האדמו"ר "הצינור", על אדמת ארה"ב מאז עלותו על כס ההנהגה בחודש אלול האחרון.

המסע, יצא לפועל לאחר חודשים ארוכים של הפצרות מצד מאות החסידים המשתוקקים בכליון עיניים לשאוב מבאר מים החיים מתורתו הבהירה של הרבי הצינור קדישא, ממשיך השושלת המפוארת של אבותיו הקדושים זי"ע למעלה בקודש.

המסע הקודש החל אתמול בבוקר, בצאתו של הרבי הצינור ממעון קודשו שבעיר הקודש ירושלים. עשרות חסידים ליוו את הרבי בדרכו, אך רגע לפני היציאה פנה האדמו"ר לבחורי הישיבות ולאברכי הכוללים והורה להם בנחרצות לשוב לספסל הלימוד, "למען לא יופרע לימודכם", הבהיר הרבי, תוך שהוא מדגיש כי ערך התורה קודם לכל ליווי חסידי.

אל האדמו"ר הצטרף למסע הקודש המשב"ק המסור הרב פסח פרומוביץ, מי שזכור כמי ששימש בנאמנות וזכה לחביבות יתירה אצל האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, וכעת ממשיך לעמוד לימינו של האדמו"ר הצינור. האדמו"ר יצא מנמל התעופה בן גוריון דרך טרקלין פתאל, ומשם המריא בטיסה ישירה לארצות הברית כשהוא יושב במחלקת הביזנס במטוס, שם הגה בתורה הקדושה לאורך שעות הטיסה הארוכות.

עם נחיתתו בשעות הלילה, נרשמו מחזות שטרם נראו כמותם בארה"ב. האדמו"ר התקבל על ידי עשרות החסידים וצוות ליווי מיוחד, ויצא מהשדה בראש שיירת רכבים מפוארת שלא הייתה מביישת נשיא מעצמה.

השיירה, מלווה בניידות עם סירנות וצ'קלקות מהבהבות, חצתה את רחובותיה המרכזיים של ניו יורק כשהיא מעוררת עניין עצום בקרב עוברים ושבים שיצאו מהבתים כדי לחזות מקרוב בביקור המלכותי שהרעיד את העיר.

הרבי פתח מיד בסדרת ביקורים תורניים. התחנה הראשונה הייתה במעונו של אחיו, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג. השניים נועדו לשיחה ממושכת, שנסובה גם סביב שמחת נישואי בן האדמו"ר מסיגעט שתיערך בשבוע הבא.

משם המשיך הרבי לביקור כבוד בבית דודו, האדמו"ר מתולדות צבי דספינקא, שקיבל את פניו בכבוד מלכים ובהערכה רבה.

תכונה רבתי נרשמה בשכונת בורו פארק, בביתו של אחי האדמו"ר, הרה"צ רבי מאיר רוזנבוים, אב"ד החסידות בבורו פארק. הרב ערך מסיבת קבלת פנים מפוארת לכבוד אחיו הגדול, בהשתתפות קהל רב. לאחר תפילת ערבית ברוב עם, עברו החסידים לברכת שלום.

במהלך שהותו בברוקלין, כיבד האדמו"ר בנוכחותו את שמחת הבר מצווה לבנו של בנש"ק הרב מאיר אונגר, שם ערך טיש לחיים ורקד עם חתן הבר מצווה. בהמשך הגיע לקביעת מזוזה בבית בנש"ק הרב זלמן לייב שטיין, חתנו של אב"ד החסידות בב"פ.

בשעות המאוחרות הגיע האדמו"ר לעיירת מונסי, שם נקבע בית האכסניה לימי המנוחה הראשונים. למרות הטרדות מהמסע המפרך, שמר האדמו"ר על סדרי יומו ומסר את שיעורו הקבוע בחומש וברש"י בפני קהל חסידים מתושבי מונסי שמיהרו להתקבץ במקום כדי לשמוע מדברותיו.

בשבוע הקרוב צפוי האדמו"ר לשהות למנוחה קצרה במונסי, וביום ראשון ישוב לברוקלין להמשך מסע הקודש, קבלת הקהל המרכזית ושבת התאחדות שתותיר חותם בקרב חסידי קרעטשניף בארה"ב.