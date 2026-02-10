בדק הידורי הכשרות בבגדי שבת | הרבי מסאטמר סייר במאפיית המצות של החסידות בברוקלין האדמו"ר מסאטמר ששהה בווילאמסבורג לרגל נישואי נינתו למזל טוב, הגיע בימי השמחה לביקור וסיור בבית האופה של מאפיית המצות של החסידות במקום | האדמו"ר עקב מקרוב אחר הידורי הכשרות במקום, והאציל ברכתו לכלל העובדים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:39