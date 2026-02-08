בחדא מחתא: הקהילה החסידית במתחם הסופרים חגגה שתי שמחות בבת אחת
הקהילה החסידית בשכונה החדשה בצפון בני ברק חגגה בשמחתם של רבני הקהילה, וערכו שמחת שבע ברכות משותפת לרגל נישואי בנו של רב השכונה, הגאון רבי יחזקאל דרברמדיקר, ולנכד האדמו"ר מחוג חתם סופר| צפו בתיעוד (חסידים)
הגה"צ גאב"ד קארלסבורג השוהה בימים אלו בארה"ק, ערך את שולחנו לרגל ט"ו בשבט בתלמוד תורה 'ריבניץ' בצפת | בעת המעמד אחז הגאב"ד את הרמקול לתלמיד התלמוד תורה, ויצא ממנו ידי חובתו באמירת הברכות | דוד כהן מגיש תיעודים מהמעמד (חסידים)
הקהילה החסידית בשכונה החדשה בצפון בני ברק חגגה בשמחתם של רבני הקהילה, וערכו שמחת שבע ברכות משותפת לרגל נישואי בנו של רב השכונה, הגאון רבי יחזקאל דרברמדיקר, ולנכד האדמו"ר מחוג חתם סופר| צפו בתיעוד
במבנה האבן העתיק והמפואר במוצא, נערכה שמחת שבע ברכות ייחודי ורב רושם לכלל תומכי חצר הקודש טרעבישאן, לרגל נישואי בת האדמו"ר מטרעבישאן עם החתן, בן האדמו"ר מזוועהיל |במהלך הסעודה נשאו דברים רבנים וכן משב"ק האדמו"ר, שנשא נאום נלהב, כביטוי להערכה מיוחדת, כובד המשב"ק בהמשך באמירת ברכה בשבע ברכות | בסיום השמחה פצחו הקהל בריקודין לכבוד שמחת חתן וכלה (חסידים)
מחזה מרגש בחצר הקודש שאץ דרוהביטש במעמד הכנסת תורה למרכז החסידות בבית שמש | הרבי תפר את היריעות בקדושה, רקד עם בניו בנפרד ושמחת התורה שהרקיעה שחקים עם 'מנהג הכובעים' המשעשע של בני האדמו"ר | צפו בתיעודים (חסידים)
היסטוריה בצפון בני ברק, נקבעו מזוזות לישיבת 'נועם ישראל' מיאלען – הישיבה החסידית הראשונה הפותחת את שעריה בשכונת 'מתחם הסופרים' בקרית איילת השחר | לאחר קביעת המזוזות בדירת המגורים המשמשת כהיכל הישיבה, יצא האדמו"ר למרפסת כדי לוודא שאין חשש פגיעה בקדושת המקום | צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
לאחר עשרות שנים של נסיעות ברכבי קאדילאק, הרבי מסקווירא התחדש בערב שבת ברכב 'ג'נסיס' מהשורה הראשונה | בפנים: הסטנדר ומנורת הלילה שמלווים את הרבי בכל רגע של לימוד בדרכים | למה הוחלט להחליף את הרכב דווקא עכשיו? כל הפרטים (חסידים)
הבן של אותו יהודי היה צריך תיקון, אך הוא היה עני גדול ולא היה מזדמן לו לנסוע למרחקים, לכן סיבב ה', שבנו העני יהיה משרת אצל עשיר אחד, ואותו העשיר נהיה חולה | הסגולה למוצאי שבת מאת הרב יצחק ישי בנון (חסידים)
גם הרה"צ נפתלי מנדלוביץ, אב"ד טורקא, אשר החל בתקופה האחרונה לנהוג בגינוני אדמו"רות, ערך השבוע את שולחנו לרגל חמישה עשר בשבט • במהלך הסעודה חילק האב"ד לכל אחד מהמסובים תפוח ותפוז לברכה • רגע מיוחד נרשם כאשר אחד המשתתפים ניגן בכינור ניגוני רגש ודביקות • צפו בתיעוד (חסידים)
למרות ניסיון פיגוע הדריסה במרכז חב"ד העולמי בניו יורק בשבוע שעבר - יותר מ-4,500 שלוחות מ-100 מדינות הגיעו אתמול לניו יורק לוועידה השנתית | העיר מתכוננת לאירועי ענק שייערכו תחת אבטחה צמודה, בהם יתקיימו דיונים פנימיים על האתגרים הבוערים של העולם היהודי מהזווית הנשית - מהשבר האוסטרלי ועד להתמודדות בקמפוסים (חסידים)
אלפי חסידי סאטמר נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי הכלה, נינתו של האדמו"ר, נכדה לבנו הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד החסידות בוויליאמסבורג, ובת לבנו הרב חיים צבי טייטלבוים | השמחה הגדולה נחגגה ברוב פאר והדר בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בשכונת וויליאמסבורג בארה"ב (חסידים)
כמיטב המסורת בחצר הקודש קראלי בווילאמסבורג, שם כל אירוע נערך בענק, ערך הרבי השבוע טיש ט"ו בשבט כשעל השולחן הונחו מגשי פירות מיוחדים שנבחרו בקפידה, כשהם מצטיינים בגודלם הבלתי שגרתי | במהלך הטיש חילק האדמו"ר מלוא חופניו מפירות האילן למאות החסידים שעברו להתברך (חסידים)
בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו | התרגשות כבירה בלונדון הבירה, לאחר למעלה מחמש שנים של הנהגה, האדמו"ר מסאדיגורה שב לעיר בה קנה את תורתו בצעירותו | המונים נוהרים לבית האכסניה אצל הנגיד ר' אבא חייא פריד כדי לקדם את פני המנהיג הנערץ שהגיע לרגל שמחת גיסו | גדולי רבני אירופה עולים להתברך בקודש פנימה בביקור שמעורר התרגשות עצומה בקרב כלל הקהילות בלונדון | תיעוד מיוחד מהימים הראשונים של הביקור בממלכה הבריטית (חסידים)
אמש התאספו כל הילדים הבכורים של גדולי האדמו"רים בארה"ב לאסיפה היסטורית, יחד עם רבני ודייני הקהילות בניו יורק, ודנו יחדיו בענייני פגעי הטכנולוגיה ובחדירת בינה מלאכותית למכשירים כשרים | הוועד קבע הנחיות מחייבות למכשירים מאושרים | באסיפה נראו רגעי אחדות נדירים, כשבני האדמו"רים מסאטמר נפגשו ולחצו ידיים זה לזה | צפו בתיעוד (חסידים)
שיחת היום בירושלים: ימים ספורים לאחר הסתלקותו של פועל הישועות האדמו"ר הרה"ק המהרי"ד מלעלוב זי"ע, התבשרה החסידות על אירוסי הבחור החשוב שמחה בונים רבינוביץ, ששימש במסירות את האדמו"ר ודאג לכל צורכי בית המדרש במשך 14 שנה (חסידים)
המוני חסידים נטלו חלק אמש בביתר בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק. החתן, בן הגה"צ ר' חיים מאיר קאהן, אב"ד החסידות בביתר וחתן הגה"צ ר' מאיר בראנדסדארפער זצ"ל בעל ה'קנה בושם', עם הכלה בת הגה"צ ר' חיים צבי דאווידאוויטש, אבד"ק בית מאיר וחתן הגה"צ ר' משה הלברשטאם זצ"ל.
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בן האדמו"ר מפולנאה, עם הכלה בת הרה"צ ר' ישעי' פאנעט, בן האדמו"ר מדעעש | השמחה נחגגה ברוב פאר והדר באולמי "היכלי מלכות" בבני ברק | במפתיע, נכנס האדמו"ר מצאנז לשמחת המצווה טאנץ, בעת שחלף במקום עם יציאתו משמחת נישואי נכד גיסו הגרא"פ מוטצן שהתקיימה באולם סמוך (חסידים)
