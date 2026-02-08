כיכר השבת
צפון בני ברק חגגה

בחדא מחתא: הקהילה החסידית במתחם הסופרים חגגה שתי שמחות בבת אחת

הקהילה החסידית בשכונה החדשה בצפון בני ברק חגגה בשמחתם של רבני הקהילה, וערכו שמחת שבע ברכות משותפת לרגל נישואי בנו של רב השכונה, הגאון רבי יחזקאל דרברמדיקר, ולנכד האדמו"ר מחוג חתם סופר| צפו בתיעוד (חסידים)

שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מחוג חתם סופר בדרכו לשמחה (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
הגאון רבי מרדכי גלבר נואם (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שרולי הגר נואם (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
שמחת שבע הברכות במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)

