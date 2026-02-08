כיכר השבת
תחת אבותיך יהיו בניך

ניצחון לש"ס: הגאון רבי אברהם דרעי נבחר לרבה של באר שבע

הגאון רבי אברהם דרעי נבחר לכהן כרבה של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית | הגר"א דרעי ימלא את מקום אביו הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל, לאחר שזכה לתמיכת גדולי ישראל (חרדים)

הרב אברהם דרעי (צילום: יהודה ארזני)

בתום קרב סוער, הגאון רבי אברהם נבחר היום (ראשון) לכהן במשרת הרב הראשי וראש אבות בתי הדין בבאר שבע.

הגר"א דרעי ימלא את מקום אביו הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל שכיהן במשך עשרות שנים כרבה של באר שבע. במקביל, יכהן הרב דרעי גם כחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

הרב דרעי זכה לתמיכת גדולי ישראל ובראשם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, שאף טרח והגיע לבאר שבע בכדי לשכנע את חברי גוף הבוחר להצביע עבור הרב דרעי.

כבר במסע הלוויתו של הגר"י דרעי זצ"ל, הכריז הראשון לציון הגר"י יוסף על תמיכה ברב אברהם דרעי לכהן במשרת רבה של באר שבע: "אנחנו רוצים להכתיר את בנו רבי אברהם דרעי, 'תחת אבותך יהיו בניך', יש תשובה ב'יביע אומר' שמרן זצ"ל כותב 'יש ירושה ברבנות'.

"אני יודע שזה היה רצונו של המנוח זצ"ל, הוא רצה שבנו יישב תחתיו, אנחנו ממלכים אותו עכשיו, שאף אחד לא יהין חס ושלום להפר את הדבר הזה. נמצא פה ראש העיר והוא שומע את הדברים, שיזדרז לעשות את זה שיהיה נחת רוח לנפטר".

הרב אברהם דרעי זוכה לברכת הראש"ל, הבוקר

ראש ישיבת 'פורת יוסף', הגאון רבי משה צדקה, הוסיף ואמר: "בוודאי שבנו רבי אברהם ימלא את מקומו, חיבר הרבה ספרים, היה אצלי, תלמיד חכם וחשוב, הוא ימלא את מקומו בעזרת ה'".

הרב אברהם דרעי ניצח את המועמד הגאון רבי יורם כהן, בוגר ישיבת 'כרם ביבנה' המתגורר במשך עשרות שנים בעיר באר שבע, שזכה לתמיכת ראש העיר רוביק דנילוביץ'.

הרב אברהם דרעי על ציונו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, הבוקר

2
אצלנו הרבנות עוברת מאב לבן אצל החילונים זה נקרא נפוטיזם טהור .
ירמי הו
1
ברוך השם הודו להשם כי טוב
יוסף חיים נעים

