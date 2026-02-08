ניצחון לש"ס: הגאון רבי אברהם דרעי נבחר לרבה של באר שבע

בתום קרב סוער, הגאון רבי אברהם דרעי נבחר היום (ראשון) לכהן במשרת הרב הראשי וראש אבות בתי הדין בבאר שבע.

הגר"א דרעי ימלא את מקום אביו הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל שכיהן במשך עשרות שנים כרבה של באר שבע. במקביל, יכהן הרב דרעי גם כחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

הרב דרעי זכה לתמיכת גדולי ישראל ובראשם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, שאף טרח והגיע לבאר שבע בכדי לשכנע את חברי גוף הבוחר להצביע עבור הרב דרעי.

כבר במסע הלוויתו של הגר"י דרעי זצ"ל, הכריז הראשון לציון הגר"י יוסף על תמיכה ברב אברהם דרעי לכהן במשרת רבה של באר שבע: "אנחנו רוצים להכתיר את בנו רבי אברהם דרעי, 'תחת אבותך יהיו בניך', יש תשובה ב'יביע אומר' שמרן זצ"ל כותב 'יש ירושה ברבנות'.

"אני יודע שזה היה רצונו של המנוח זצ"ל, הוא רצה שבנו יישב תחתיו, אנחנו ממלכים אותו עכשיו, שאף אחד לא יהין חס ושלום להפר את הדבר הזה. נמצא פה ראש העיר והוא שומע את הדברים, שיזדרז לעשות את זה שיהיה נחת רוח לנפטר".