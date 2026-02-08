ההפגנות באופקים, אמש ( צילום: דוברות המשטרה )

האברך הצעיר, אברהם בן דיין, בוגר ישיבת 'מאור התלמוד' שנישא לפני כשמונה חודשים ונעצר אמש על היותו עריק - ישוחרר ולא יכנס לכלא הצבאי. כך דיווח היום (ראשון) הכתב לענייני חרדים בגלי צה"ל דניאל גרובייס.

לפי הדיווח, האברך העצור ישוחרר ולא ייכנס כאמור לכלא הצבאי, ונבדקת האפשרות ולפיה הוא כן יקבל מחבוש, אפילו לזמן קצר, או פטור בשל אי התאמה. היום הובא בן דיין בפני שופט צבאיף וזה גזר את דינו. בן דיין התארח בשבת האחרונה במושב תפרח ועוכב על ידי שוטר תנועה בחשד לעבירת תנועה. אלא שאז השוטר הבחין כי מדובר ב'עריק' בשל העובדה שלא התייצב בלשכת הגיוס ובחר להעבירו לתחנת המשטרה בעיר ומשם להסיגרו לידי המשטרה הצבאית. בתגובה למעצר הדרמטי, מאות מפגינים החלו לחסום אמש את הכניסה לתחנת המשטרה ואת כביש 241 בכניסה לעיר אופקים. כוח משטרה שהוזעק למקום עצר שלושה מפגינים והשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, בין היתר ברימוני הלם.

ההפגנות באופקים, הערב ( צילום: דוברות המשטרה )

מהמשטרה נמסר הלילה: "שוטרי מחוז הדרומי פעלו בצומת הכניסה לעיר אופקים על כביש 241 להשבת הסדר הציבורי, לאחר שלמקום הגיעו מפרי סדר שחוסמים את ציר התנועה, מתנהגים באלימות ומשבשים את מרקם החיים התקין באזור. כוחות המשטרה ביצעו את מעצרם של שלושה מפרי סדר.

"משטרת ישראל מדגישה כי התפרעות אלימה של מפרי הסדר ופורעי החוק וחסימת צירי תנועה, ראויות לכל גנאי ומהוות עבירות פליליות , מסכנות חיי אדם ועלולות להסתיים באסון כבד".

בפלג הירושלמי נערכו הבוקר לחדש את ההפגנות במחאה על מעצר לומדי התורה: "בן דיין נעצר בעוון לימוד התורה ואנחנו נצא למחאות ברחבי הארץ, לא נשב בשקט שלומדי התורה נעצרים, חבל שבמפלגות החרדיות שכחו את מי הם מייצגים", אמר גורם בפלג הירושלמי בשיחה עם 'כיכר השבת'. כאמור כעת הודיעו כי ישוחרר.