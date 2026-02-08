עשרות נוסעים חרדים הורדו מאוטובוס ציבורי באישון ליל בצד הדרך

מח"ש לא תחקור שוטרים שהורידו עשרות נוסעי אוטובוס חרדים באישון לילה בצד הדרך, בעקבות תלונה על עישון באוטובוס, ועזבו את המקום תוך הפקרת הנוסעים. כך נמסר היום (ראשון) מארגון 'חוננו'.

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו הגיש ערר לפרקליטות המדינה על החלטת מח"ש. האירוע לפי טענת חוננו אירע לפני מספר חודשים, סמוך לצומת גולני. השוטרים לדבריהם הורידו את הנוסעים לאחר קבלת תלונה על נוסע המעשן באוטובוס.

השוטרים, כך נמסר, הורו לנהג האוטובוס לנסוע מהמקום והותירו את הנוסעים בצד הדרך למרות בקשתם שלא להפקירם. הנוסעים נאלצו להמשיך בדרכם בסיוע טרמפים ונהג אוטובוס שחלף במקום ואסף אותם ליעדם. לאחר האירוע פנה עו"ד בלייכר למח"ש בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד השוטרים.

במכתבו מתאר בלייכר את האירוע: "בתאריך 20.10.25 סמוך לשעה 01:30 בלילה, הוזמנה ניידת משטרה לצומת גולני לבקשת נהג אוטובוס בעקבות דיווח על נוסע שעישן סיגריה אלקטרונית בתוך האוטובוס.

"עם הגעתם, ובמקום לטפל בנקודתית במוקד האירוע, הורו השוטרים לכלל נוסעי האוטובוס, כ 40 נוסעים לרדת לאלתר מהאוטובוס בתחנה מבודדת בדרך בין-עירונית, והנחו את הנהג להמשיך בנסיעתו בלעדיהם".

הוא הוסיף: "הנוסעים, וביניהם מרשיי, התחננו בפני השוטרים שלא להפקירם בשעת לילה מאוחרת בכביש חשוך ללא כל חלופה תחבורתית, אך השוטרים גילו אטימות מוחלטת והתעלמו מהסכנה המוחשית לשלום הציבור. מרשי פנה לשוטרים בתמיהה ושאל: "אתם נורמליים?"

"בתגובה, וללא כל עילה חוקית, אחז אחד השוטרים בידו של מרשי, גרר אותו בכוח לניידת והודיע לו על מעצרו בגין "העלבת עובד ציבור". מרשי שוחרר רק לאחר שנאלץ להתנצל תחת לחץ ומצוקה. השוטרים עזבו את המקום כשהם מותירים עשרות נוסעים אובדי עצות".

עו"ד בלייכר מסר: "מעשים כאלו של פגיעה, הפקרה וסיכון של קבוצת אנשים אך בשל השתייכותם המגזרית היא פשע בל יסולח ואינה עוד עבירה משמעתית. יש די והותר סעיפי חוק פלילים שניתן לייחס לחשודים. העברת התיק לבחינת הית"צ וסגירת התיק במח"ש הינה המשך ישיר של פגיעה באותו מגזר וזלזול עמוק בזכותם כבודם וחייהם הפעם לא רק על ידי השוטרים החשודים בשטח אלא גם על ידי מח"ש.

"על הפרקליטות לפתוח בחקירה פלילית נגד השוטרים המעורבים בגין עבירות של תקיפה, שימוש לרעה בכוח המשרה, הפקרה וסיכון חיי הנוסעים, ולהסיר את הכתם שהחל במעשה החשודים ועתה אף מתגלה ככשל מערכתי כללי במערכות אכיפת החוק".

יצויין כי בכיכר השבת פנינו למשטרת ישראל לבקשת תגובה, לכשתתקבל היא תתפרסם כאן.