תיעוד חריג ממרדף משטרתי אחרי נהג רכב שנצפה מבצע עבירת תנועה - פורסם היום (ראשון) בידי המשטרה. מדובר באירוע מהימים האחרונים. אחרי שהנהג זוהה מבצע עבירה, מסוק של המשטרה עקב אחרי הרכב - וסייע לשוטרים בשטח לאתר אותו ולעצור אותו.
בתיעוד מהאוויר, שבו מסומנים הרכב עם הנהג שביצע את העבירה ורכב המשטרה, נשמע הסייר במסוק מכוון את השוטרים:""זה הרכב, זה הרכב, חיובי...לעצור אותו...עצרת אותו...אתה יכול לדווח שמסוק שמר איתו על קשר עין מרגע ביצוע העבירה ועד העצירה שלו כל הדרך".
מדובר כחלק ממבצע ארצי, שהגיע לסיומו בסוף השבוע האחרון בידי משטרת ישראל ובו ביצעו השוטרים סדרת מבצעי אכיפה בכבישים בשיתוף עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
במהלך המבצע הנחוש והממוקד, לקחו חלק מאות שוטרים ומתנדבים ממשטרת אגף התנועה, על כלל היחידות שבה, שוטרי התנועה של מחוזות משטרת ישראל, מצפון ועד דרום והיחידה האווירית של משטרת ישראל.
אחד הנהגים, שנתפס נמדד נוהג 48 קמ"ש מעל המותר, אמר לשוטרים אחרי שעצרו אותו: "סליחה, לא שמתי לב, אני מצטער". הוא נקנס בדו"ח ע"ס 1,500 ₪ ו-10 נקודות.
בסך הכל חולקו במהלך הפעילות 3,122 דו"חותף בין היתר בגין מהירות (181 דו"חות), עבירות רמזור (46), טל"ס (566), קיפוח זכות (313), אי מתן זכות קדימה להולכי רגל (70), שטח הפרדה (85), סטייה מנתיב (93), ליקויי בטיחות (215), איסורי שימוש (202), אכיפה במצלמות טקטיות (518), אכיפה במצלמות סטילס (448), עבירות דו גלגלי (135), פסילות רישיון נהיגה (47), השבתות רכבים (47), מעצרים (15).
במהלך הפעילות בלשי היחידה המרכזית של אגף התנועה עצרו נהג רכב בגין נהיגה תחת השפעת סמים. ברשות הנהג, תושב קאסם, נתפסו סמים מסוכנים החשודים כקוקאין וחשיש ובבדיקה התגלה כי נהג תחת השפעת סמים מסוגים שונים ובהם קוקאין, אקסטזי, קנביס ואמפטמינים! רישיונו של הנהג נפסל למשך 30 ימים ורכבו הושבת למשך 30 ימים.
סיירי סיירת האופנועים הארצית (מרכז) עצרו רכב בכביש 20 בת"א בעקבות עבירת תנועה שהנהג ביצע. במהלך הבדיקה התברר כי הנהג, תושב טירה, הסיע 2 שוהים בלתי חוקיים (קלקיליה) וברכב התגלו ליקויים בטיחותיים מסכני חיים. הרכב הורד מהכביש והנהג והשב"חים נעצרו והובאו לחקירה בתחנת המשטרה.
בכביש 65 שוטרי התנועה עצרו רכב בעקבות עבירת תנועה – שימוש בטל"ס. בבדיקה התברר כי רישיונו של נהג הרכב, תושב אום אל פחם, פקע בשנת 2022 והוא פסול ביודעין ע"י בימ"ש. הנהג הובא לחקירה, בסיומה שוחרר בתנאים מגבילים ובהם מעצר בית, הרכב הושבת.
בחדרה ברח' השלום, שוטרי התנועה של מחוז חוף עצרו רכב לאחר שהנהג ביצע עבירת תנועה. בבדיקה, הנהג הדיף ריח חזק של אלכוהול ובבדיקה נוספת, התברר כי הנהג היה תחת השפעת סמים. הנהג נעצר ובוצע לו שימוע ע"י בוחן תנועה במחוז חוף.
בכביש 781 שוטרי תנועה עצרו נהג לבדיקה, במהלכה התברר כי הנהג פסול ביודעין ע"י בימ"ש. רכבו הורד מהכביש, בוצע לו שימוע והרכב הושבת למשך 30 ימים. רוכב אופנוע נמדד בממל"ז במהירות של 124 קמ"ש (במקום 50 !). הנהג זומן לשימוע.
"בימים אלה ובמסגרת המלחמה העיקשת לבלימת הקטל בכבישים, מתקיים מבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד - מבצע מחויבים לחיים: תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים - במסגרתה נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל", נמסר מהמשטרה.
