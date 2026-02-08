תיעוד חריג ממרדף משטרתי אחרי נהג רכב שנצפה מבצע עבירת תנועה - פורסם היום (ראשון) בידי המשטרה. מדובר באירוע מהימים האחרונים. אחרי שהנהג זוהה מבצע עבירה, מסוק של המשטרה עקב אחרי הרכב - וסייע לשוטרים בשטח לאתר אותו ולעצור אותו.

בתיעוד מהאוויר, שבו מסומנים הרכב עם הנהג שביצע את העבירה ורכב המשטרה, נשמע הסייר במסוק מכוון את השוטרים:""זה הרכב, זה הרכב, חיובי...לעצור אותו...עצרת אותו...אתה יכול לדווח שמסוק שמר איתו על קשר עין מרגע ביצוע העבירה ועד העצירה שלו כל הדרך".

מדובר כחלק ממבצע ארצי, שהגיע לסיומו בסוף השבוע האחרון בידי משטרת ישראל ובו ביצעו השוטרים סדרת מבצעי אכיפה בכבישים בשיתוף עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

במהלך המבצע הנחוש והממוקד, לקחו חלק מאות שוטרים ומתנדבים ממשטרת אגף התנועה, על כלל היחידות שבה, שוטרי התנועה של מחוזות משטרת ישראל, מצפון ועד דרום והיחידה האווירית של משטרת ישראל.

אחד הנהגים, שנתפס נמדד נוהג 48 קמ"ש מעל המותר, אמר לשוטרים אחרי שעצרו אותו: "סליחה, לא שמתי לב, אני מצטער". הוא נקנס בדו"ח ע"ס 1,500 ₪ ו-10 נקודות.