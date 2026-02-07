כיכר השבת
פרנסה בכבוד או סכנה רוחנית?

בין ירושלים לארה"ב | מנהיג ה'יישוב הישן'  נגד מיזם שילוב נהגים חרדים; "חשש רוחני"

אחרי רבה של מודיעין עילית, גם הגר"י"ד טורצ'ין תקף בחריפות את המיזם לשילוב נהגים: "המעורבים לא פועלים לשם שמיים" | קהילות בירושלים שוקלות נסיגה מהפרויקט בעקבות הדברים | מנגד: המצדדים מצביעים על המודל האמריקאי המצליח: "בבורו פארק ובלייקווד נהג חסידי הוא מראה שבשגרה, זו הדרך לפרנסה בכבוד" | כל הפרטים על הסערה כאן ב'כיכר' (חרדים)

סערת שילוב נהגי התחבורה הציבורית בציבור החרדי עולה שלב, לאחר שהגאון רבי מאיר קסלר, רב העיר מודיעין עילית, הביע את התנגדותו הנחרצת לשילוב נהגים תושבי העיר במיזמי התחבורה בשל חששות למצבם הרוחני של הנהגים וצביון העיר, מצטרפת כעת חזית נוספת ומשמעותית מכיוון ירושלים.

במהלך שיעורו הקבוע שנערך בסוף השבוע האחרון במעונו, התייחס ראש הישיבה הגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין, נשיא קהילות הפרושים, ליוזמות החדשות המבקשות לגייס נהגים מקרב הקהילות החרדיות. בדבריו, הביע הגר"י"ד התנגדות נחרצת למיזם ואף הטיח ביקורת נוקבת במארגנים.

"חלק מהמעורבים בדבר אינם פועלים לשם שמיים", אמר ראש הישיבה בשיעורו, והוסיף כי זו הסיבה לכך שמיזמים מעין אלו נוחלים כישלון פעם אחר פעם. הדברים נאמרו על רקע החשש מחדירת רוחות זרות ומשינוי אורח החיים המסורתי של נהגים הנאלצים לעבוד בסביבה שאינה תואמת את רוח הקהילה.

דבריו של הגר"י"ד טורצ'ין עוררו הדים נרחבים בקרב בני 'הישוב הישן', וחלק מהקהילות שכבר החלו לבחון את הצטרפותן למיזם או ששיתפו פעולה עם הגופים המגייסים, שוקלות כעת את המשך דרכן וייתכן כי יכריזו על נסיגה מהתוכנית.

יצוין כי קהילת 'פרושים' ברחבי הארץ, נמנעה מלכתחילה מלקחת חלק במיזם, בדומה לקהילות נוספות מהישוב הישן השומרות על בדלנות רוחנית בכל הנוגע לשוק התעסוקה והתחבורה.

גורמים המעורבים במיזמים אלו הביעו חשש כי התנגדותם המשותפת של רבני הערים וראשי הקהילות בירושלים תוביל לעצירה מוחלטת של גיוס הנהגים במגזר, דווקא בתקופה שבה המחסור בתחבורה ציבורית בריכוזים החרדיים בשיאו.

מנגד, בקרב יוזמי המיזם והמצדדים בו, נשמעים קולות המדגישים את מטרתו המקורית של הפרויקט, מתן אפשרות לאברכים ובעלי משפחות להתפרנס בכבוד, מבלי להיקלע למצוקה כלכלית שתאלץ אותם לחזר על הפתחים ולקבץ נדבות לקראת שמחת נישואי צאצאיהם.

לטענת התומכים, המודל הזה כבר מוכיח את עצמו מעבר לים מזה עשורים רבים. בארצות הברית, ובפרט בריכוזים החרדיים בברוקלין ובמונסי, מראה של אברך חסידי בלבוש מלא הנוהג באוטובוס ציבורי הוא מראה שגרתי לחלוטין. אלפי נהגים חרדים, יראי שמים ובעלי צורה, מאיישים את הקווים המקשרים בין בורו פארק, וויליאמסבורג, מונסי ולייקווד.

יתרה מכך, גם מערך ההסעות של ה'חיידרים' ובתי הספר בארה"ב מופעל ברובו על ידי נהגים חסידיים המקפידים על קלה כחמורה, מה שמוכיח כי ניתן לשלב בין עבודה בתחבורה הציבורית לבין שמירה על רמה רוחנית גבוהה ויראת שמים צרופה. המחלוקת הנוכחית מדגישה את הפער בין הגישות השונות ביחס לשילוב חרדים בשוק התעסוקה בישראל אל מול המציאות המקובלת בחו"ל.

13
שהשם ישמור מדעות בעייתיות שכאלה.
מנחם
12
עדיף שיקבצו נדבות, ואז ממש לא תהיה שום בעיה למצב רוחני שלהם . אולי ביחד להגיד מה אסור שיגידו גם מה מותר ויעזרו לאנשים
עדיף שיקבצו נדבות
11
לא מבין מה החשש מחדירת רוחות זרות ומשינוי אורח החיים המסורתי. בתוכנית הלימודים? איזו רוח זרה יש בכללי תנאוה? כי יש גם נהגים חילונים ולא יהודים? קודם כל, לא חייבים להתעסק איתם, כן להיות אדיבים ולא יותר. תעשו קבוצות גדולות של נהגים משלנו ואז נראה שפתאום חלק הארי של הנהגים אכן מבני ברית, חרדים כמונו.
מישהו
10
הכל אסור מובן עדיף נהגים ערבים מה יהי הסוף מדוע באמריקה נהגים חרדים והכל בסדר
מני
9
מנהיגים אמיתיים חוץ מלצעוק אסור ואסור, צריכים להציע גם פתרונות.
דתי אותנטי
8
לא מבין מה הריגוש מזה. לא היה צפוי שמדבר אחרת מלכתחילה. כי מבחינתו. הכל אסור. חוץ מלימוד תורה.
קהילה קיצונית.
7
ממש הגיון ישר של הרב של קרית ספר עדיף להעסיק ערבים שיתעסקו עם בנות והשם ירחם מה שקורה שם מאשר להעסיק אנשים משלנו שמכירים את הניאואנסים החרדים וא.נשים ירגישו בנוח
לפעמים אני באמת לא מבין איך הראש עובד
6
שיפסיקו כל היום רק להגיד מה לא זה לא טוב שיגידו הם עצות אחרות
חוי
5
ממתי הוא מנהיג "הישוב הישן"??? הוא מנהיג של קהילה מאד ספציפית ויחסית קטנה בתוך כלל קהילות היישוב הישן. אם הוא אדם גדול, לא צריך להוסיף לו תארים שקריים שרק יורידו מערכו
איש יהודי
4
נהגים חרדים הם מעלה גדולה מבחינה שתהיה להם פרנסה וגם שהנהגים הערבים יתמעטו לנו כי הם מתאכזרים ולא עוצרים בתחנות ונוסעים בפרעות והרבה יוצר נעים וטוב שיש נהג חרדי שמשמיע מוזיקה חסידית ולא מדבר באייפון. אסור לעצור את המיזם!!!!
ביתרי
3
אי אפשר להמציא את זה... גם להיות נהג אוטובוס אסור להיות? האם לאותם רבנים יש איזה רגש אחריות הכי קטן על הפרנסה של יהודים חרדים או שהם אחראים רק ל"'צביוןהעיר"? גם אם תתנו לי דירה בחינם בקרית ספר אני לא יסכים לגור שם...
אברך ליטאי ממורמר
2
הלואי ויהיו יותר ויותר נהגים חרדים לתלמידי תורה. כמה מרורים הילדים שלנו אמורים לאכול כי אין נהגים מאנ"ש
ממממ
1
תניחו לאנשים להיות בעלי בחירה האובססיה לשמירה על צביון מונעת מאנשים לפתח זהות עצמית בריאה על פי תורה.
די

