סערת שילוב נהגי התחבורה הציבורית בציבור החרדי עולה שלב, לאחר שהגאון רבי מאיר קסלר, רב העיר מודיעין עילית, הביע את התנגדותו הנחרצת לשילוב נהגים תושבי העיר במיזמי התחבורה בשל חששות למצבם הרוחני של הנהגים וצביון העיר, מצטרפת כעת חזית נוספת ומשמעותית מכיוון ירושלים.

במהלך שיעורו הקבוע שנערך בסוף השבוע האחרון במעונו, התייחס ראש הישיבה הגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין, נשיא קהילות הפרושים, ליוזמות החדשות המבקשות לגייס נהגים מקרב הקהילות החרדיות. בדבריו, הביע הגר"י"ד התנגדות נחרצת למיזם ואף הטיח ביקורת נוקבת במארגנים.

"חלק מהמעורבים בדבר אינם פועלים לשם שמיים", אמר ראש הישיבה בשיעורו, והוסיף כי זו הסיבה לכך שמיזמים מעין אלו נוחלים כישלון פעם אחר פעם. הדברים נאמרו על רקע החשש מחדירת רוחות זרות ומשינוי אורח החיים המסורתי של נהגים הנאלצים לעבוד בסביבה שאינה תואמת את רוח הקהילה.

דבריו של הגר"י"ד טורצ'ין עוררו הדים נרחבים בקרב בני 'הישוב הישן', וחלק מהקהילות שכבר החלו לבחון את הצטרפותן למיזם או ששיתפו פעולה עם הגופים המגייסים, שוקלות כעת את המשך דרכן וייתכן כי יכריזו על נסיגה מהתוכנית.

יצוין כי קהילת 'פרושים' ברחבי הארץ, נמנעה מלכתחילה מלקחת חלק במיזם, בדומה לקהילות נוספות מהישוב הישן השומרות על בדלנות רוחנית בכל הנוגע לשוק התעסוקה והתחבורה.

גורמים המעורבים במיזמים אלו הביעו חשש כי התנגדותם המשותפת של רבני הערים וראשי הקהילות בירושלים תוביל לעצירה מוחלטת של גיוס הנהגים במגזר, דווקא בתקופה שבה המחסור בתחבורה ציבורית בריכוזים החרדיים בשיאו.

מנגד, בקרב יוזמי המיזם והמצדדים בו, נשמעים קולות המדגישים את מטרתו המקורית של הפרויקט, מתן אפשרות לאברכים ובעלי משפחות להתפרנס בכבוד, מבלי להיקלע למצוקה כלכלית שתאלץ אותם לחזר על הפתחים ולקבץ נדבות לקראת שמחת נישואי צאצאיהם.

לטענת התומכים, המודל הזה כבר מוכיח את עצמו מעבר לים מזה עשורים רבים. בארצות הברית, ובפרט בריכוזים החרדיים בברוקלין ובמונסי, מראה של אברך חסידי בלבוש מלא הנוהג באוטובוס ציבורי הוא מראה שגרתי לחלוטין. אלפי נהגים חרדים, יראי שמים ובעלי צורה, מאיישים את הקווים המקשרים בין בורו פארק, וויליאמסבורג, מונסי ולייקווד.