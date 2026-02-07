דרמה בבית הכנסת: מתפלל התמוטט ואיבד את ההכרה, מצבו קשה

כוחות הצלה גדולים הוזעקו לפנות בוקר (שבת קודש) לבית כנסת בגן יבנה, שם התמוטט אחד המתפללים כבן 45, ואיבד את ההכרה.

המתנדבים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ולאחר פעולות החייאה מוצלחות הוא פונה להמשך טיפול רפואי בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה.

פיני שארר, חיים גוטסמן ואברימי איצקוביץ חובשים באיחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו על ידי מתפללי בית הכנסת כי הם ראו את האדון מתמוטט והחלו בפעולות החייאה תוך שימוש בדפיברילטור שמוצב במקום.

"המשכנו בפעולות החייאה ממושכות ולאחר שלמרבה הנס ליבו שב לפעום הוא פונה לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם במצב יציב".