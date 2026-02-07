כיכר השבת
דרמה בבית הכנסת: מתפלל התמוטט ואיבד את ההכרה, מצבו קשה

מתפלל בבית כנסת בגן יבנה התמוטט הבוקר לאחר שאיבד את ההכרה | לאחר פעולות החייאה הוא פונה לבית החולים כשמצבו קשה אך יציב (חדשות)

ארכיון (צילום: איחוד הצלה)

כוחות הצלה גדולים הוזעקו לפנות בוקר (שבת קודש) לבית כנסת בגן יבנה, שם התמוטט אחד המתפללים כבן 45, ואיבד את ההכרה.

המתנדבים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ולאחר פעולות החייאה מוצלחות הוא פונה להמשך טיפול רפואי בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה.

פיני שארר, חיים גוטסמן ואברימי איצקוביץ חובשים באיחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו על ידי מתפללי בית הכנסת כי הם ראו את האדון מתמוטט והחלו בפעולות החייאה תוך שימוש בדפיברילטור שמוצב במקום.

"המשכנו בפעולות החייאה ממושכות ולאחר שלמרבה הנס ליבו שב לפעום הוא פונה לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם במצב יציב".

