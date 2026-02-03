כיכר השבת
חגיגה בפורטלאנד

הנגיד המיליארדר רקד ופיזז בחתונת נכדו של הרב קוטלרסקי | תיעוד

"נגיד השלוחים" המיליארדר יקותיאל יהודה ראהר מניו יורק, הנחשב לאחד מבולטי וגדולי התומכים של בתי חב"ד בעולם, חגג וקיפץ אמש בחתונת נכדו של הרב משה קוטלרסקי ע"ה, שנפטר לפני יותר משנה והוביל את מערך השלוחים | צפו (אנשים)

(צילום: ללא קרדיט)

בעיר פורטלאנד, שבמיין ארה"ב, נערכה אמש חתונת החתן ישראל בנמינסון משיקגו, נכדו של יו"ר "כינוס השלוחים העולמי" של חב"ד, רבי משה קוטלרסקי ע"ה, שנפטר לבית עולמו לפני מעט יותר משנה.

האירוע המרגש הפך למפגש פסגה של שלוחים ובעלי בתים מרחבי ארצות הברית. בין המשתתפים נראו שלוחים ותיקים לצד צעירים, ומעגל מקורבים ונגידים, ובראשם איש החסד הנודע, מגדולי התומכים של מפעל השלוחים בעולם וידיד וותיק של משפחת קוטלרסקי, ר' יקותיאל יהודה ראהר.

בן המשפחה, הרב מנחם מענדל קוטלרסקי מה'מרכז לענייני חינוך', כובד בסידור הקידושין. בעיצומה של השמחה, השלוחים פרצו בריקוד משותף עם הנגיד ראהר.

