אחרי רבה של מודיעין עילית, גם הגר"י"ד טורצ'ין תקף בחריפות את המיזם לשילוב נהגים: "המעורבים לא פועלים לשם שמיים" | קהילות בירושלים שוקלות נסיגה מהפרויקט בעקבות הדברים | מנגד: המצדדים מצביעים על המודל האמריקאי המצליח: "בבורו פארק ובלייקווד נהג חסידי הוא מראה שבשגרה, זו הדרך לפרנסה בכבוד" | כל הפרטים על הסערה כאן ב'כיכר' (חרדים)
איך מוצאים זמן לתפילות והאם העבודה מאחורי ההגה מתאימה לאדם החרדי? • מה חשוב שהנוסעים יזכרו ומדוע מדובר בשליחות של ממש? • וגם: הטיפים של הנהגים לנוסעים החרדים ואיך הם אוספים מצוות? • נהגי אוטובוס חרדים פותחים צוהר לתפקיד 'הנהג' ומדברים על הכל (מגזין כיכר)