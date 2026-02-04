אלימות במאה שערים: גבר בן 30 פונה במצב קשה עם חבלת ראש

גבר כבן 30 נפצע הבוקר (רביעי) באורח קשה באירוע אלימות ברחוב יוסף קארו בשכונת מאה שערים בירושלים.

כוחות ההצלה והמשטרה שהוזעקו למקום, ככל-הנראה בשל סכסוך בין שכנים, העניקו לפצוע סיוע רפואי ראשוני והוא פונה לבית החולים שערי צדק במצב קשה כשהוא סובל מחבלת ראש.

ד"ר אריה יפה וד"ר שלמה גנסלר רופאים מתנדבים באיחוד הצלה מסרו: "הענקנו בזירה סיוע רפואי ראשוני לגבר כבן 30 שנפצע קשה. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו".

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א נחמן רביבו וחובש מד"א מאיר גרשוני, סיפרו: "הגענו למקום וחברנו לכוחות המשטרה שהובילו אותנו אל הגבר ששכב על הריצפה כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מחבלת ראש קשה. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".