בוגר ישיבה ספרדי נעצר בשעות האחרונות (ראשון) בבאר יעקב על ידי המשטרה הצבאית, כך לפי דיווח שהגיע ל'כיכר השבת'.

מדיווחים עולה כי מדובר בבחור ישיבה לשעבר, שנעצר בביתו כחלק ממסע הרדיפה של בג"ץ נגד תלמידי ישיבה ולומדי התורה בגיל גיוס.

אימו של הבחור סיפרה לכלי התקשורת כי בלשי המשטרה הצבאית דפקו בדלת בית המשפחה, כאשר פתחו את הדלת הציגו אלו תעודות המעידה על היותם שוטרים צבאיים.

השוטרים הודיעו לבחור על מעצרו והוא מועבר בשעות אלו למעצר צבאי.

כזכור, אמש נעצר האברך הצעיר, אברהם בן דיין, בוגר ישיבת 'מאור התלמוד' שנישא רק לפני כחודשיים.

בן דיין, שהתארח בשבת בעיר אופקים, עוכב על ידי שוטר תנועה ביישוב יפרח בחשד לעבירת תנועה, אלא שאז השוטר הבחין כי מדובר ב'עריק' בשל העובדה שלא התייצב בלשכת הגיוס ובחר להעבירו לתחנת המשטרה בעיר ומשם להסגירו לידי המשטרה הצבאית.

בפלג הירושלמי נערכים לחדש את ההפגנות במחאה על מעצר לומדי התורה: "בן דיין נעצר בעוון לימוד התורה ואנחנו נצא למחאות ברחבי הארץ, לא נשב בשקט שלומדי התורה נעצרים, חבל שבמפלגות החרדיות שכחו את מי הם מייצגים", אמר גורם בפלג הירושלמי בשיחה עם 'כיכר השבת'.

בתגובה למעצר הדרמטי, מאות מפגינים החלו לחסום אמש את הכניסה לתחנת המשטרה ואת כביש 241 בכניסה לעיר אופקים.

כוח משטרה שהוזעק למקום עצר שלושה מפגינים והשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, בין היתר ברימוני הלם.

מהמשטרה נמסר הלילה: "שוטרי מחוז הדרומי פעלו בצומת הכניסה לעיר אופקים על כביש 241 להשבת הסדר הציבורי, לאחר שלמקום הגיעו מפרי סדר שחוסמים את ציר התנועה, מתנהגים באלימות ומשבשים את מרקם החיים התקין באזור. כוחות המשטרה ביצעו את מעצרם של שלושה מפרי סדר.