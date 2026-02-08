ברוב גיל ושמחה נחגגה בחצר הקודש שאץ דרוהביטש בבית שמש, מעמד הכנסת ספר תורה חדש לבית המדרש. המעמד החל בבית האדמו"ר בכתיבת האותיות האחרונות, שם נערך גם מעמד תפירת היריעות, כאשר האדמו"ר תפר במו ידיו יריעה ליריעה וחיברן בקדושה בסילודין.

עם סיום המלאכה, יצאה התהלוכה המפוארת ברוב עם לכיוון בית המדרש. עם הגעת ספר התורה להיכל, פצח האדמו"ר בריקודים נלהבים, כשהוא מפזז עם בניו וחתניו, כל אחד מהם בנפרד, במשך שעה ארוכה לכבודה של תורה.

מחזה מעניין נרשם במהלך הריקודים, כאשר כמיטב המסורת להרבות בשמחה, חבשו בני האדמו"ר כובעים שונים על ראשם כדי לשמח את הקהל ולרומם את אווירת השמחה במקום. לאחר הכנסת הספר לארון הקודש, הסבו הקהל לסעודת מצווה, שם שמעו דברי נועם מפי האדמו"ר ושאר דרשנים עד לשעות הקטנות של הלילה.