ניו יורק נערכת בימים אלה לאחד האירועים היהודיים הגדולים של השנה: הוועידה הבינלאומית של שלוחות חב"ד. הרישום נפתח במוזיאון הילדים היהודי בברוקלין, מול '770', שם כבר נראו שליחות שהגיעו ממדינות מרוחקות - מאוסטרליה ועד דרום אמריקה, מאפריקה ועד סקנדינביה. במהלך היום יצטרפו אליהן אלפי שלוחות נוספות, מה שיהפוך את האזור למוקד יהודי בינלאומי שוקק.

לקראת פתיחת הוועידה התקיימו פגישות תיאום בין המארגנים לבין גורמי אכיפה, במטרה להבטיח מערך אבטחה הדוק לאורך כל חמשת ימי הכינוס. "הבטיחות של המשתתפות היא בראש סדר העדיפויות שלנו", אמר הרב מנחם קוטלרסקי, מנהל הכינוס. "אנחנו מודים למשטרת ניו יורק על השותפות והמחויבות שלהם".

מאחורי הדלתיים הסגורות: האתגרים שמעסיקים את השליחות

לצד המפגש החברתי, הוועידה משמשת זירה מקצועית שבה דנים באתגרים שמעצבים את המציאות היהודית העולמית. חלק גדול מהדיונים סגור לתקשורת, אך הנושאים שעלו השנה משקפים את רוח התקופה.

נושא הכינוס הוא "להביא לימות המשיח", עליו עורר הרבי מליובאוויטש פעמים רבות. אחד הנושאים המרכזיים הוא ההתמודדות עם אירועי אנטישמיות ואלימות — בהם גם מתקפת הטרור הקשה באירוע חנוכה בבונדי ביץ' שבאוסטרליה. שליחות הפועלות בקהילות שנפגעו משתפות כיצד הן מחזקות את הביטחון, תומכות בנפגעים ומנסות לשקם את תחושת הביטחון הקהילתית.

נושא נוסף שמעסיק את השליחות הוא המציאות המורכבת בקמפוסים בארה"ב ובעולם. שליחות הפועלות במוסדות אקדמיים מדווחות על עלייה חדה באנטישמיות, ומציגות כלים משפטיים וקהילתיים להגנה על סטודנטים יהודים.

במקביל, מורגשת עלייה בהתעניינות של צעירים יהודים בזהות ובמשמעות - תופעה שמובילה להקמת מרכזים חדשים לצעירים ולתוכניות עומק המיועדות לדור שמחפש קהילה וחיבור.

גם תחום הבריאות הנפשית תופס מקום מרכזי: שליחות משתתפות בהכשרות לזיהוי מצוקה, בניית חוסן קהילתי והבנה מתי יש צורך לערב אנשי מקצוע. לצד זאת, מדווחות שליחות על עלייה בהתעניינות במקוואות ועל בנייה של מקוואות חדשים ברחבי העולם.

התמונה שתעצור את ברוקלין

ביום שישי צפויה להתקיים התמונה הקבוצתית המסורתית מול מרכז חב"ד העולמי ב-770 איסטרן פארקוויי - אירוע שמצליח מדי שנה לעצור את התנועה ברחוב ולהפוך לסמל של גאווה יהודית ונוכחות נשית גלובלית.

ביום ראשון בערב יתקיים מעמד ההצדעה המרכזי לשלוחות במרכז הכנסים של ניו ג'רזי. השנה צפוי הערב לכלול עדויות אישיות של ניצולים, סיפורים של נשים שחוו את אירועי "8 באוקטובר", ושלוחות הפועלות בחזית משברים הומניטריים ברחבי העולם. עבור רבות מהמשתתפות, זהו אחד הרגעים הרגשיים והמשמעותיים של הוועידה.

היום האחרון של הוועידה יוקדש לביקור משותף בציון של הרבי מליובאוויטש, שם יביאו השלוחות פתקי תפילה מהקהילות שלהן. הביקור יתקיים ביום השנה לפטירת הרבנית חיה מושקא, רעייתו של הרבי.

למרות לוח הזמנים הצפוף, התחושה בשטח היא של מפגש משפחתי ענק: נשים שמגיעות ממקומות שונים לחלוטין, אך חולקות שליחות משותפת. עבור רבות מהן, הימים הללו הם הזדמנות נדירה לעצור, להתחזק, ולחזור לקהילות שלהן עם כוחות מחודשים.