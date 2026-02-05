כיכר השבת
חג לאילנות

מרהיב; חסידי סאטמר בפלורידה הסבו סביב שולחן האדמו"ר התימני | תיעוד

מחזה משובב לב ונפש נצפה השבוע ביום ט"ו בשבט בפלורידה, כאשר האדמו"ר התימני, הגה"צ רבי אבנר עפג'ין, ערך טיש פירות מרומם בפני חסידי סאטמר שנפשו במקום | לאחר שזכו לשמוע דברי נועם ותורה עברו בסך לקבלת פירות וברכה | תיעוד (חרדים)

1תגובות
הגה"צ רבי אבנר עפג׳ין בטיש ט"ו בשבט בפלורידה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אבנר עפג׳ין בטיש ט"ו בשבט בפלורידה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אבנר עפג׳ין בטיש ט"ו בשבט בפלורידה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אבנר עפג׳ין בטיש ט"ו בשבט בפלורידה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אבנר עפג׳ין בטיש ט"ו בשבט בפלורידה (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
באיזה שפה דיבר הארמו"ר?
שמואל

עוד בחסידים ואנ"ש

איחוד חצרות הקודש

|

מחזה של חג

|

חג לאילנות

||
1

בלהב אש קודש

||
1

חרדה בשידור חי

||
3

גלריית תמונות

|

החסידים התאכזבו

|

תיעוד מרהיב

|

מוויליאמסבורג ועד קרית יואל

|

חבלי משיח

||
1

פשטות של קדושה

|

כבוד המלכות

|

שמחת בית צדיקים

||
1

הרחבת גבולי הקדושה

||
1

צִלְּךָ נָאֶה

|

זוֹכֵר חַסְדֵי אָבוֹת

|

בּוֹרֵא פְּרִי הָעֵץ

|

תיעוד מעורר געגועים

||
4

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר