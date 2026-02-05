מרהיב; חסידי סאטמר בפלורידה הסבו סביב שולחן האדמו"ר התימני | תיעוד
מחזה משובב לב ונפש נצפה השבוע ביום ט"ו בשבט בפלורידה, כאשר האדמו"ר התימני, הגה"צ רבי אבנר עפג'ין, ערך טיש פירות מרומם בפני חסידי סאטמר שנפשו במקום | לאחר שזכו לשמוע דברי נועם ותורה עברו בסך לקבלת פירות וברכה | תיעוד (חרדים)
צפו בתיעוד משמחת נישואי נכד האדמו"ר מחוג חתם סופר, ונכד הגאון רבי מרדכי גלבר, רב קהילת מונקאטש בב"ב, בן להרב אלתר אברהם אלטמן, עם הכלה נכדת האדמו"ר משידלובצא, והגאון רבי שלמה גולדמן בת להרב יוסף קורנרייך, רב בית המדרש שידלובצא בביתר (חסידים)
קהל חסידי שאץ דרוהביטש בבית שמש השתתפו השבוע בעריכת הטיש לרגל ט"ו בשבט שערך האדמו"ר בבית מדרשו בעיר | האדמו"ר הופיע לטיש כשהוא לבוש בקפטן פרחוני כסוף. במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי תורה בענייני היום. בהמשך חילק האדמו"ר מלא חופניים פירות לחסידים שעברו לפניו (חסידים)
מחזה משובב לב ונפש נצפה השבוע ביום ט"ו בשבט בפלורידה, כאשר האדמו"ר התימני, הגה"צ רבי אבנר עפג'ין, ערך טיש פירות מרומם בפני חסידי סאטמר שנפשו במקום | לאחר שזכו לשמוע דברי נועם ותורה עברו בסך לקבלת פירות וברכה | תיעוד (חרדים)
כמנהג אבותיו ובלבוש לבן, ערך האדמו"ר מנדבורנה ירושלים את שולחן חמישה עשר בשבט בהיכל בית מדרשו ברחוב עזרא | שיאו של הטיש נרשם בעת עשיית הברכות על שבעת המינים, אותן נשא האדמו"ר בלהב אש קודש כשעמד על רגליו בפני קהל החסידים (חסידים)
רגעים של חרדה עברו על אלפי המשתתפים בחגיגת סיום הרמב"ם העולמית בניו יורק | האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, שכובד לשאת את הדרשה המרכזית, חש ברע והתמוטט על הבימה | לאחר טיפול רפואי מהיר של כוחות ההצלה, התאושש האדמו"ר וחזר למקומו לשמחת החסידים (חסידים)
רבנים מכל העיר רחובות נטלו חלק במעמד סיום הרמב"ם חגיגי ומפואר שנערך בבית כנסת חב"ד, בראשות הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, מבכירי רבני חב"ד | אורח הכבוד: ראש כולל הוראה "יורו משפטיך" ואב"ד לממונות בירושלים הרב גדעון בן משה (חסידים ואנ"ש)
המתיחות בין איראן לארה"ב והשלכותיה על האזור הביאו להחלטה חריגה בשיכון סקווירא • האדמו"ר הורה לבנו הרה"צ רבי אהרן מנדל טווערסקי לבטל את נסיעתו המתוכננת לשבוע הבא • בשבוע האחרון: הוראות דחופות לחסידים לעזוב את הארץ (חסידים)
שותפי חצר הקודש זוועהיל התאחדו לתפילה במערת המכפלה ובהמשך הסבו לסעודת שבע ברכות יוקרתי לרגל שמחת בית האדמו"ר • במרכז המעמד הופיע הבדחן הרב נפתלי פוקס לבוש בבגדי פורים כשהוא מזכיר לנוכחים שעומדים כבר שלושים יום קודם לחג | צפו בתיעודים (חסידים)
חסידי קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג ציינו השנה את ראש השנה לאילנות הראשון תחת הנהגת האדמו"ר, שערך שני שולחנות עבור קהל חסידיו ומעריציו בארצות הברית | בליל החג ערך בבית מדרשו בשכונת וויליאמסבורג, ובערוב היום, עם שקיעת החמה של יום ט"ו בשבט, ערך את הטיש בקריית יואל שבמונרו, שם ערך את שולחנו בבית החסיד הרב חיים אליה פלברבוים, בהשתתפות חסידיו ומעריציו (חסידים)
ביום חמשה עשר בשבט ערך האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת את שולחנו לרגל 'ראש השנה לאילנות' בהיכל בית מדרשו בשכונת 'רמות דוד' | במהלך הטיש נשא הרבי דברים, במרכז דבריו התייחס האדמו"ר לסגולת ארץ ישראל, באומרו כי זהו המקום הבטוח ביותר ליהודי, ובפרט בתקופה זו של חבלי משיח | לאחר מכן בירך האדמו"ר "שהחיינו" על הפירות בעמידה כמנהג אבותיו לבית קרעטשניף, ויצא בריקוד של שמחה | בסיום הטיש עברו החסידים בסך וקיבלו מידי האדמו"ר מפירות שבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ (חסידים)
בתוך ימי השבעה על האדמו"ר הרה"ק המהרי"ד מלעלוב זי"ע, הנה הצצה מרהיבה לסדר הליכות חייו. מראות הוד קדומים מהצדיק שעבד את קונו בסילודין רחוק מעיני הבריות, כשרוב ימיו ברח מכס ההנהגה. רק בשנים האחרונות, כשאוהדי החצר הפצירו בו, ניאות להנהיג את עדתו, וגם אז עשה זאת בפשטות, בנועם ובחן המיוחדים לו. לא פעם נצפה האדמו"ר כשהוא הולך בגפו ברחובות ירושלים, נכנס לחנות וקונה מצרכים כאחד האדם, ללא גינוני מלכות | צפו בגלריה מרהיבה מחייו של ענק הרוח שנסתלק לבית עולמו (חסידים)
בעיצומו של ביקור רב רושם בעיר אנטווערפן, הגיע האדמו"ר מסאדיגורה לביקור מרומם אצל גאב"ד אנטוורפן, הגה"צ רבי אהרן שיף | הגאב"ד קידם את פני הקודש ברוב כבוד וידידות איתנה, תוך כשהוא מציין את הערצתו הגדולה לאדמו"ר עוד משנות מגוריו בעיר, טרם עלותו על כס הנהגת אבותיו הקדושים (חסידים)
קהל רב מחסידי ומעריצי חצר הקודש טרעבישאן השתתפו בשמחת השבע ברכות המרכזי לרגל נישואי בת האדמו"ר. השמחה, שאיחדה את כלל הקהילות בעיר בית שמש, נערכה בהשתתפותם המלאה של כל רבני העיר בית שמש מכל החוגים, שפיארו את שולחן המזרח | על הצד האומנותי בלשמח חתן וכלה הופקד הבדחן ר' מאיר שטיין, ששימח את הקהל בחרוזים שנונים ובדברי בדחנות (חסידים)
במעמד היסטורי בעת עריכת
השולחן הטהור לרגל ט"ו בשבט יצק האדמו"ר ממיאלען את אבן הפינה הרוחנית בפתיחת שערי ישיבת 'נועם ישראל' בשכונת 'מתחם הסופרים'| התרגשות עצומה בקרב
חסידי מיאלען ותושבי השכונה בקביעת יתד התורה והחינוך בלב השכונה (חסידים - עולם הישיבות)
בשולחן הטהור שערך האדמו"ר מבוסטון ביתר לרגל ט"ו בשבט, הסתופפו המוני חסידים לרגל ראש השנה לאילנות | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי תורה בעניין "כי האדם עץ השדה", וחילק פירות לברכה לקהל המשתתפים | עין מיוחדת שזפו החסידים בעיצובי הפירות המפוארים, שכללו בקבוקי שייקים ממיצי פירות ארץ הקודש (חסידים)
עם חזרתו מימי הנופש בפאלם ספרינגס, פקד האדמו"ר מסאטמר באשמורת הבוקר של יום שישי מימי השובבי"ם את אוהל אדמו"רי בית סאטמר בקריית יואל | האדמו"ר העתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט לקראת שמחת נישואי נינו שנחגגה השבוע ברוב פאר והדר בקרב אלפי החסידים בוויליאמסבורג (חסידים)
לצד אלפי חסידי צאנז קלויזנבורג שהשתתפו בטיש ט"ו בשבט של האדמו"ר במרכז החסידות בבורו פארק, השתתף גם גיסו של האדמו"ר, האדמו"ר מצאנז זוועהיל. במהלך השולחן פלפל הרבי בדרוש ואגדה "גג על גג", ולאחר מכן טעם מהפירות וממרקחת האתרוגים מחג הסוכות כמנהג הקודש | בסיום עברו אלפי החסידים לקבלת פירות לברכה (חסידים)
דמות מדור העבר התהלך בצידי הדרכים בעיה"ק ירושלים, רבות מדובר בשבוע האחרון על דמותו הפלאית של הרה"ק האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב זי"ע, שהלך לעולמו בפתאומיות והותיר חלל עצום | הרבי, שהיה ידוע במידת "הצנע לכת" קיצונית ובאוצר ידיעות נרחב שהוסתר בפשטות הליכותיו, תועד לפני כשנתיים במפגש מרתק עם ראש הישיבה הגר"ש אלתר שם נצפה מציע לו את מטהו המוכסף כשהוא מתבטא: "רבי'ס יש הרבה, ערליכע יידן פחות" |צפו בתיעוד (חסידים)
0 תגובות