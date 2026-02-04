כיכר השבת
כך זה התרחש

הלובר פרסם תמונה שקרעה את לב הצרפתים - והבשורה: כתר המלכה ניתן לתיקון

מוזיאון הלובר פרסם היום תמונה בה נראה כתר המלכה יוג'יני כשהוא מעוך בצורה קיצונית, תמונה שסימלה את ההשפלה שעברה הרפובליקה באותו בוקר של השוד ההיסטורי | עם זאת, הלובר הבהיר כי ניתן להחזיר את הכתר למצבו הקודם (בעולם)

הכתר המעוך (צילום: מוזיאון הלובר )

מוזיאון הלובר חשף היום (רביעי) תמונות ראשונות של כתר הקיסרית אז'ני, המציגות את הפריט ההיסטורי כשהוא מעוות ופגום קשות.

התצלומים שפורסמו היום, יום רביעי, חושפים את מצבו של הכתר לאחר שנמצא בעקבות אירוע השוד במוזיאון. למרות המראות המורכבים העולים מהתמונות, בהנהלת הלובר הבהירו כי הכתר ניתן לשיקום מוחלט.

​מהודעת המוזיאון עולה כי הכתר סבל ממעיכה משמעותית, אולם הוא שמר על כמעט כל רכיביו המקוריים.

"אם הכתר סבל ממעיכה ונמצא מעוות מאוד, הוא שמר על כמעט כל שלמותו, מה שמאפשר את שיקומו המלא", נמסר בהודעה הרשמית שליוותה את פרסום התמונות.

​הנזק המתועד נגרם ב-19 באוקטובר 2025, אז נפרצה הוויטרינה של הכתר באמצעות מסור דיסק.

השודדים, שביקשו להוציא את הכתר דרך החריץ הצר שחתכו בזכוכית, מעכו אותו בכוח כדי להצליח להעבירו דרך הפתח. במוזיאון ציינו כי מצבו הנוכחי הוא תוצאה ישירה של אותה פעולה אלימה שביצעו הפורצים במהלך הגניבה.

לצד זאת, השלל הרב שלקחו עימם השודדים אבד כנראה לעולם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (62%)

לא (38%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר