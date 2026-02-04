מוזיאון הלובר חשף היום (רביעי) תמונות ראשונות של כתר הקיסרית אז'ני, המציגות את הפריט ההיסטורי כשהוא מעוות ופגום קשות.

התצלומים שפורסמו היום, יום רביעי, חושפים את מצבו של הכתר לאחר שנמצא בעקבות אירוע השוד במוזיאון. למרות המראות המורכבים העולים מהתמונות, בהנהלת הלובר הבהירו כי הכתר ניתן לשיקום מוחלט.

​מהודעת המוזיאון עולה כי הכתר סבל ממעיכה משמעותית, אולם הוא שמר על כמעט כל רכיביו המקוריים.

"אם הכתר סבל ממעיכה ונמצא מעוות מאוד, הוא שמר על כמעט כל שלמותו, מה שמאפשר את שיקומו המלא", נמסר בהודעה הרשמית שליוותה את פרסום התמונות.

​הנזק המתועד נגרם ב-19 באוקטובר 2025, אז נפרצה הוויטרינה של הכתר באמצעות מסור דיסק.

השודדים, שביקשו להוציא את הכתר דרך החריץ הצר שחתכו בזכוכית, מעכו אותו בכוח כדי להצליח להעבירו דרך הפתח. במוזיאון ציינו כי מצבו הנוכחי הוא תוצאה ישירה של אותה פעולה אלימה שביצעו הפורצים במהלך הגניבה.

לצד זאת, השלל הרב שלקחו עימם השודדים אבד כנראה לעולם.