התחקיר המדאיג מתוך תוכנית "דבר ראשון" בהגשת יוסי עבדו - כיכר השבת התחקיר המדאיג מתוך תוכנית "דבר ראשון" בהגשת יוסי עבדו | צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 7:09 התחקיר המדאיג מתוך תוכנית "דבר ראשון" בהגשת יוסי עבדו ( כיכר השבת )

כל אחד מכיר את הקושי והאתגר בדרך לקבלת רישיון נהיגה, מעבר לעלות הכספית ישנו קושי גדול והתנהלות מול בירוקרטיות והתעמרויות. על פי פניות שהתקבלו במערכת נראה כי מדובר במציאות מערכתית.

התיעוד המקומם של בוחן הנהיגה בטלפון - צילום: פרטי התיעוד המקומם של בוחן הנהיגה בטלפון | צילום: צילום: פרטי 10 10 0:00 / 0:05 התיעוד המקומם של בוחן הנהיגה בטלפון ( צילום: פרטי )

מקרה מקומם של אפליה חמורה - החילוני החליק, החרדי נפסל

על פי אחד התיעודים נראים שני נבחנים – חילוני וצעיר חרדי – נבחנים בזה אחר זה, ורכבו יחד מחוץ למגרש, כחלק ממבחן הכביש. החילוני רכב ראשון, התלמיד החרדי מאחוריו. במהלך הרכיבה, החילוני החליק, איבד שליטה באופנוע, וגרם לסיטואציה מסוכנת על הכביש.

למרות האירוע החריג והמסוכן, החילוני עבר את הטסט. מי שנפסל, באופן מקומם, היה דווקא התלמיד החרדי – שרכב מאחור, שמר מרחק, לא החליק, לא איבד שליטה, ולא ביצע כל טעות בטיחותית נראית לעין. בסיום המבחן נמסר לו כי נכשל – ללא כל סיבה ברורה או מנומקת.

נפסל בלי טעות – ובלי אפשרות לערער

העוול במקרה הזה חמור במיוחד בשל מאפיין ייחודי של טסטים לאופנוע: בניגוד למבחני רכב פרטי, מבחני האופנוע אינם מצולמים גם כיום, למרות רפורמת 2018 וההבטחות לשקיפות.

באתר “ברוש”, המשמש להגשת ערעורים על מבחני נהיגה, ניתן לערער רק לאחר צפייה בסרטון הטסט. אלא שבטסטים לאופנוע – אין מצלמות וסרטון. המשמעות ברורה: אין תיעוד, אין הוכחה, ואין אפשרות לערער בפועל.

תחושת רמייה מערכתית וחוסר אונים מוחלט

התמונה שעולה מהפניות ברורה: תלמידים מרגישים שהמערכת פועלת נגדם. לא ככישלון נקודתי, אלא כשיטה. גם נבחנים שעוברים את כל שלבי ההכשרה כחוק, לומדים עשרות שיעורים וניגשים למבחן לאחר שהמורה קובע שהם כשירים – מוצאים את עצמם נפסלים שוב ושוב, ללא הסבר מספק.

תחושת חוסר האונים מחריפה נוכח העובדה שמנגנון הערעור, שהובטח ברפורמת 2018 של שר התחבורה דאז ישראל כץ, אינו מספק מענה אמיתי. למרות שהמבחנים מצולמים, הערעורים נדחים כמעט תמיד, ללא התייחסות עניינית לטענות, והתחושה בקרב הנבחנים היא שההחלטה סגורה מראש.

הכסף זורם – והנבחנים משלמים את המחיר

לצד הפגיעה הנפשית ועוגמת הנפש, מדובר גם בפגיעה כלכלית קשה. הורים מדווחים על ילדים בוגרים שנשחקים נפשית, מאבדים ביטחון עצמי ומוותרים כמעט לחלוטין על החלום להחזיק רישיון – לא בגלל חוסר יכולת נהיגה, אלא בגלל מערכת שנתפסת כבלתי עבירה

דיווחים על הוצאות של 12 אלף שקלים ויותר, עשרה, ואף יותר מבחני נהיגה, ושיעורי נהיגה חוזרים ונשנים – לא מתוך צורך מקצועי, אלא כתוצאה ישירה מפסילות חוזרות.

כך נוצר מצב שבו מורים ובתי ספר לנהיגה גורפים הון משיעורים נוספים וטסטים חוזרים, בעוד התלמידים נלכדים במעגל אינסופי של לימוד, המתנה, פסילה ותשלום נוסף. בעיני רבים מהפונים, מדובר במערכת עם אינטרסים כלכליים ברורים, שבה לנבחן אין באמת סיכוי הוגן.

מספרים שמעידים על כשל עמוק

נתוני מרכז המידע והמחקר של הכנסת מחזקים את התחושה הזו. שגם לאחר הרפורמה, מתוך כ־650 אלף מבחני נהיגה שבוצעו בשנה – כ־400 אלף הסתיימו בכישלון. אלו אינם מקרים בודדים, אלא תופעה רחבת היקף.

כל אחד מהנכשלים עבר לפחות 28 שיעורי נהיגה כחוק, הוגש לטסט על ידי מורה מוסמך ונמצא ראוי להיבחן. ובכל זאת – נפסל. שוב ושוב.

תגובת משרד התחבורה :

משרד התחבורה ויחידת הפיקוח על מבחני הנהיגה מתייחסים בכובד ראש לכל פניה או תלונה המתקבלת. כל תלונה נבדקת ומטופלת מול הזכיינים המפעילים את מערך המבחנים, מילגם וטלדור, האחראים על העסקת הבוחנים.

באשר לבוחן שנתפס משתמש בטלפון נייד במהלך מבחן נהיגה, יצוין כי הוא הוזמן לבירור מידי אצל הזכיין המעסיק אותו. יודגש, כי מבחני הנהיגה מצולמים על ידי מצלמות פנים וחוץ שהותקנו באישור של משרד התחבורה. צילומים אלו שמורים במאגר המידע של רשות הרישוי ונמחקים ממנה לאחר 30 יום.

באשר לטענות על אפליה, יצוין, כי משרד התחבורה ויחידת הפיקוח נותנים שירות לכל אזרח ללא הבדל דת, מין, גזע או מוצא. ההחלטות בעררים ובבדיקות שמבצעת יחידת הפיקוח מתבססות על ביצועי הנהיגה של הנבחן ועל עמידתו בתקנים המקצועיים הנדרשים. כל טענה שאינה עומדת בקריטריונים אלה נדחית על הסף. אחוז קבלת העררים ביחידת הפיקוח נע בין 4% ל-5%, נתון המעיד על מענה רלוונטי, מקצועי ואובייקטיבי לפניות האזרחים, ציבור הנבחנים ומורי הנהיגה.

הרפורמה שיזם משרד התחבורה בשנת 2018 פתרה בעיות מהותיות במערך המבחנים, כולל המחסור החריג במועדי מבחנים, שגרם לנבחנים להמתין חודשים רבים. המשרד ממשיך לפעול לשיפור האיזון והיעילות במערכת, ובחודשים הקרובים יפרסם מכרז חדש למבחנים, שנועד לפתור את התקלות הקיימות במערך ולהבטיח זמינות גבוהה יותר לנבחנים.

משרד התחבורה פועל כל העת לשמירה על סטנדרטים גבוהים, שקיפות ואכיפה קפדנית במערך מבחני הנהיגה, ונוקט צעדים נגד כל ניסיון לפגוע באמון הציבור או באיכות השירות.

ומכאן בקריאה חשובה אל הציבור: העדויות שלכם ימשיכו להיחשף

כאן בתוכנית נמשיך לעסוק בנושא – הגיע הזמן לנפץ את השתיקה סביב שערוריית הטסטים. – מוזמנים לפנות למערכת ונביא את הסיפור שלכם.