בעולם שבו בינה מלאכותית אמורה להחליף את חולשות האנוש, אלבניה הציגה לעולם את דיאלה – "השרה הווירטואלית" הראשונה בעולם. לבושה בבגדים מסורתיים וחמושה בחיוך רחב שנוצר על ידי אלגוריתמים, דיאלה הפכה לסמל המאבק בשחיתות ולתקווה הגדולה של המדינה להצטרפות לאיחוד האירופי.

תפקידה היה ברור: להחליף פקידים בשר ודם, למנוע שוחד ולהבטיח שקיפות במכרזים ציבוריים.

אך כעת, המציאות במדינה עולה על כל דמיון טכנולוגי ומייצרת פרדוקס עוצר נשימה. בזמן שדיאלה הופיעה בפרלמנט ובכנסים בינלאומיים כפנים הנקיות של הממשל, יוצריה בכירי הסוכנות הלאומית למידע מצאו את עצמם בלב חקירה פלילית מסועפת.

הדרמה הגיעה לשיאה כאשר התובעים במדינה הורו על מעצר בית למנהלת הסוכנות וסגנה. החשדות הם על מניפולציות במכרזים ציבוריים דרך הפחדה, ואפילו האשמות ב"שלילת חירות בלתי חוקית". הסוכנות שאחראית על התשתית הדיגיטלית של המדינה, וזו שהפיחה חיים בדיאלה, חשודה כעת שהשתמשה בכוחה כדי לחנוק את התחרות ההוגנת.

בעוד העיתונות הבינלאומית, מ"הניו יורק טיימס" ועד "ליברסיון" הצרפתי, לועגת ל"אבסורד" המקומי, ראש הממשלה אדי רמה מנסה לשדר עסקים כרגיל וטוען כי "עלינו להמתין ולראות". עבור אלבניה, המאבק בשחיתות אינו רק עניין פנימי אלא תנאי סף לקבלה לאיחוד האירופי, שכן דוחות עדכניים עדיין מגדירים את השחיתות במדינה כ"נפוצה מאוד" במגזרים הרגישים ביותר.

האם דיאלה תצליח לנקות את המערכת שהולידה אותה, או שמא תישאר רק כסמל טכנולוגי מרהיב המכסה על תרבות ישנה של שחיתות? כפי שהגדיר זאת המומחה אנדי הוחאג': עצם העובדה שהחקירה לא הוסתרה מראה אולי על תחילתו של שינוי, אך הספקנות הבינלאומית לגבי "שרת ה-AI" רק הולכת וגוברת.

קשה שלא להיזכר בדבריו של אחד החכמים שנשאל פעם: האם אתה מאמין שהגולם מפארג היה אמיתי? החכם ענה מיד: אני לא יודע אם הגולם היה או לא, מה שאני יודע שהוא הותיר בעולם הרבה צאצאים.