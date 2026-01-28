יום רביעי, והיום "כיכר FM" עם נריה סעדיה. ריאיון מיוחד עם א', יהודי שמספר על מצב הקהילה היהודית באיראן. ולכבוד הילולת הרש"ש הקדוש, ריאיון מיוחד ממסעות חייו של רבי שלום שרעבי והשפעתו על תורת הקבלה בארץ הקודש.

מצב הקהילה היהודית באיראן;

ריאיון מיוחד עם א', יהודי שמספר ל 'כיכר fm' על מצב הקהילה היהודית תחת המחאות באיראן, עושה סדר בשמועות על נרצחים מהקהילה. וגם, מאשים את נתניהו וטראמפ בהתנהלות חסרת אחריות מול המפגינים באיראן.

הילולת הרש"ש הקדוש

יום פטירתו ה 249 של רבי שלום שרעבי זיע"א. ריאיון מיוחד עם יוסי עבדו, על מסעות חייו של הרש"ש, איך התגלה הילד ששימש כגבאי בבית כנסת, כאחד מגדולי המקובלים. למה בחר הרש"ש לחדש את תורתו של האר"י. ואיזה קבלה הוא ממליץ לכל אדם לקבל.