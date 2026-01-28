כיכר השבת
כיכר FM | התוכנית המלאה

היהודי מאיראן מאשים: "נתניהו וטראמפ התנהלו בחוסר אחריות מול המפגינים באיראן" | האזינו

היום בתוכנית בהגשת נריה סעדיה: ריאיון מיוחד עם יהודי מאיראן על מצב הקהילה היהודית, ולמה הוא מאשים את נתניהו וטראמפ בהתנהלות חסרת אחריות | לכבוד יום ההילולה - יוסי עבדו בסיפורים מרתקים ממסעות חייו של הרש"ש הקדוש | האזינו (כיכר Fm)

יום רביעי, והיום "כיכר FM" עם נריה סעדיה. ריאיון מיוחד עם א', יהודי שמספר על מצב הקהילה היהודית ב. ולכבוד הילולת הרש"ש הקדוש, ריאיון מיוחד ממסעות חייו של רבי שלום שרעבי והשפעתו על תורת הקבלה בארץ הקודש.

מצב הקהילה היהודית באיראן;

ריאיון מיוחד עם א', יהודי שמספר ל 'כיכר fm' על מצב הקהילה היהודית תחת המחאות באיראן, עושה סדר בשמועות על נרצחים מהקהילה. וגם, מאשים את נתניהו וטראמפ בהתנהלות חסרת אחריות מול המפגינים באיראן.

הילולת הרש"ש הקדוש

יום פטירתו ה 249 של רבי שלום שרעבי זיע"א. ריאיון מיוחד עם יוסי עבדו, על מסעות חייו של הרש"ש, איך התגלה הילד ששימש כגבאי בבית כנסת, כאחד מגדולי המקובלים. למה בחר הרש"ש לחדש את תורתו של האר"י. ואיזה קבלה הוא ממליץ לכל אדם לקבל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (42%)

לא (58%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכיכר FM:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר