נהג האמבולנס משחזר בדמעות את המפגש עם הציצית המדממת |האם מטבעות כסף באמת מוחקים עבירות? יוסי עבדו על סגולות הרש"ש הקדוש שיום הילולתו חל הערב | אחרי 844 ימים, השעון בכיכר החטופים נעצר עם הבאתו לקבר ישראל של לוחם היס"ם רן גואילי ז"ל | נהג האמבולנס משחזר בדמעות את המפגש עם הציצית המדממת | צפו (דבר ראשון)
יום שכולו תורה נערך בהיכל ישיבת המקובלים 'נהר שלום', בראשות המקובל הגאון רבי בניהו שמואלי, ביום הילולת הרש"ש | במהלך הערב גם סעדו הנוכחים סעודת הילולא, ולמחרת פקדו את הציון הק' במרומי 'הר הזיתים' בירושלים | הצלם שוקי לרר השתתף ביום המיוחד, והמשיך לתעד תיעוד מרהיב ממעונו המיתולוגי של המקובל הגה"צ רבי מרדכי שרעבי זצ"ל (חרדים)
בשיחה אדירה ונדירה עם 'כיכר השבת', מלב מורתח, משתף המקובל הצדיק הגאון רבי יעקב עדס על הפגישה המסתורית עם המקובל הגר"ד בצרי ורה"מ אריאל שרון והתכנית המהפכנית אותה הציע לבעיית הערבים | וגם, מה אמר לו מרן הגר"ח קנייבסקי בעניין הגיוס לצה"ל? מדוע לשיטתו החיילים נהרגים שלא על פי דין והחברותא המסתורית עם האדמו"ר מתולדות אהרן | צפו (חרדים)