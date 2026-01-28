בימים אלו, כשעם ישראל כבר נמצא בפרשיות השעבוד והגאולה, נפתחת דלת רוחנית נדירה בשמיים. ימי השובבי"ם (שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו ומשפטים) אינם רק רצף פרשיות, אלא חלון זמן קבלי עוצמתי לתיקון הנפש. המקובל הרב שקד בוהדנה חושף בריאיון מיוחד לתוכנית "יתגדל ויתקבל" בהנחיית יוסי עבדו, את המדריך המעשי לתיקון - מסודות הקבלה העמוקים ועד לפתרונות הפשוטים לדורנו.

השורש ההיסטורי: מגלות מצרים לימינו "ימי השובבי"ם מוזכרים כבר בכתבי האר"י", פותח הרב בוהדנה. "ישראל קדושים נהגו לטהר ולקדש את עצמם בימים הקדושים הללו". הרב מסביר את הקשר הישיר לגלות מצרים: "עם ישראל השתעבדו שמה, ועל ידי גודל השעבוד זכו לברר את נשמות ישראל. לכן כתוב שבמצרים 'פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד'". סוד ה-960 (תתק"ס): החישוב המדהים שיברא אתכם מחדש הסתובב עם כלבים בשכונה החרדית וסינן בבוטות: "לך תאכל את היהודי הזה" נחמן שטרנהרץ | 19:55 צעיר מבריק ושומר שבת, זכה בדרגת רב אמן בשחמט בני סולומון | 19:43 הרב חושף את הקשר המדהים שגילו חכמי הקבלה בין יצירת הוולד, המקווה והתיקון האישי - הכל טמון במספר אחד: 960. "חז"ל מלמדים ש'בריה בטלה ב-960", מבאר הרב. "כל בריה מורכבת מ-4 יסודות - אש, רוח, מים, עפר. כל יסוד מתפרק גם הוא ל-4, מה שיוצר 16. כשמכפילים 16 ב-60 (שיעור ביטול), מקבלים 960". זהו סוד ביטול הבריאה על פי הירושלמי במסכת תרומות. המספר הזה מתבטא בשלושה אופנים: יצירת הוולד - בכל יום יש 24 שעות, כפול 40 יום שווה 960 שעות - זמן יצירת הוולד. טהרת המקווה - מקווה כשר צריך 40 סאה מים, ובכל סאה 24 לוג - סך הכל 960 לוג. ימי השובבי"ם - שש פרשיות, כל שבוע שבע ימים - ארבעים ושתיים ימים, שהם סוד שם מ"ב. "בן אדם נכנס למקווה כתינוק, מתקפל כעובר, ו'בריה בטלה ב-960'. כשהוא יוצא - 'בריה נוצרת ב-960'", מסביר הרב ומדגיש, "מי שטובל ומתקן את נשמתו ב-40 ימי השובבי"ם, למעשה מבטל את הבריאה הישנה והפגומה שלו ובונה את עצמו כוולד חדש ונקי". "מי שנכשל ומתעלה יגיע למדרגות הרבה יותר גבוהות" בתוכנית הועלתה שאלה קשה על העוון של זרע לבטלה שאומרים עליו שאין תשובה. הרב נחרץ: "זה דברים בטלים, שקר מוחלט. הזוהר הקדוש כותב מפורש בחמש מקומות על העוון הזה - שתי מקומות אומר 'לא תייובתא', אבל שלוש מקומות אחרים כותב 'לבר מתיובתא סגי' - חוץ מתשובה גדולה". אמנם מרן בשולחן ערוך באבן העזר סימן כ"ג החמיר בזה מאוד וכתב שעוון זה "חמור מכל העוונות שבתורה", אך הרב מדגיש: "לכל דבר יש תיקון". יותר מכך, הרב מצטט את רבי אלימלך מליז'נסק: "אדרבה - בן אדם שנכשל בעניינים של קדושת הברית וחוזר בתשובה שלמה וכנה, הולך ומתעלה מדרגה למדרגה ויכול להגיע למדרגה גבוהה מאוד בעבודת השם". רבי אלימלך מסביר: לפעמים צדיק שמגיע למדרגות גבוהות יגידו לו מהשמיים 'דע מאין באת' - למדרגה כל כך גבוהה - 'מטיפה סרוחה', דווקא ממה שנכשלת הגעת לכאן.

המקובל הרב שקד בוהדנה בריאיון ליוסי עבדו

למה צריך את התיקונים?

הרב מדגיש נקודה חשובה: "בשביל לחזור בתשובה, לא צריך תיקונים. שיהיה ברור. בשביל אדם שחטא ורוצה לחזור בתשובה - הוא לא צריך תיקון הוא צריך חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. הרבה שואלים: אם אדם חזר בתשובה כנה, האם החיים שלו יהיו סוגים בשושנים או שמא יצטרך לעבור ייסורים? התשובה היא שבן אדם יעבור ייסורים (או בעולם הזה או בעולם הבא), כדי למרק את החטאים, ולהחזיר לשורש את שמות הקודש. התיקונים באים לקצר את התהליך הזה ולהחליף את הייסורים כדי שלא ידברו איתו בעולם הבא בכלל על העוונות".

גם הרב עובדיה שלח לתיקוני האר"י והרש"ש

ואז מגיע דוגמה מפתיעה: "ידוע מפורסם שמרן הרב עובדיה עליו השלום הוא בדרך כלל לא דגל בתעניות, ואדרבה בשקידת התורה וכדומה, אבל גם הרב עובדיה עליו השלום כתב בשו"ת 'יביע אומר' חלק ב' על אדם שנכשל בעוון של אשת איש, והוא כתב לו את ה'שמתה', הסדר וכו' איך נוהגים, והוא כתב שם 'והתענה כפי כוחו'.

"ויש מקומות אחרים שהרב עובדיה כתב 'שילך למי שייתן לו הדרכה, איך לעשות תיקון בדבר הזה'. כלומר - הרב עובדיה שלח אותו למישהו שהוא יודע ומבין בענייני התיקונים של רבנו האר"י והרש"ש הקדוש. ואנחנו מכירים אישית מקרים שכן, ששאלו וקיבלו את ההדרכה הזאת".

גילוי שמיימי: תיקוני האר"י הקדוש

הרב מסביר את המהפך שהביא האר"י הקדוש: "מכיוון שאנחנו בדורות האחרונים לפני הגאולה, הקב"ה עוזר לנו לזרז את הגאולה. הוריד לנו 'עיר וקדיש מן שמיא נחית' - רבינו יצחק לוריא אשכנזי, שגילה כל עוון ועוון את הסוד שלו ואת המקומות שאותו עוון פוגם, ואיך מתקנים אותו. וכל העוונות כולם, אפילו החמורים ביותר, איזה שם למעלה נפגם, ואיפה הוא נמצא".

ההבדל המהותי מתיקוני הראשונים מפתיע. "התיקונים לא ניתנו לפי חומרת המעשה, אלא לפי המקום של הפגם למעלה", חושף הרב, ומביא דוגמה מדהימה: "על עוון נידה (עוון כרת) האר"י כתב פ"ב (82) תעניות, אבל על העוון של כעס - שהוא פגם במידות - כתב קנ"א (151) תעניות. אתה רואה שזה לא לפי חומרת המעשה".

הרב מסביר כי "רבותינו הראשונים הקדמונים, הם דיברו בעולם הזה. האר"י כותב את זה בשער הכוונות, מדף צ' עמודי ג', שכל מיני תיקונים שכתבו הראשונים - מי שעושה את התיקונים האלה, בוודאי שזה דברי אלוקים חיים, והוא יתקן את העולם הזה שהוא לא יצטרך בעולם הזה ייסורים. אבל הוא יתקן את העולם הבא? ואחר שיפטר, הוא עולה במדרגות של מסע הנשמה, ושם - אומר האר"י - הוא עדיין יצטרך תיקונים.

"לעומת זאת, רבינו האר"י גילה את התיקונים בשורשם העליון. זה ההבדל המהותי. ולכן, כותב כף החיים, מי שזוכה לעשות תיקונים לפי רבינו האר"י - גם לאחר פטירת האדם וגם בעולמות העליונים, לא יזכירו לו מאותו עוון כלום. הוא תיקן את השורש, ולכן זה לא צריך עוד שום דבר".

למה הייסורים באים דווקא עכשיו?

אחת השאלות המטרידה ביותר היא של אנשים שחוזרים בתשובה ופתאום "נופלים" עליהם צרות בשלום בית, פרנסה וחינוך. והם שואלים למה זה קורה, והרב מרגיע בתשובה מפתיעה: "זה סימן שהתשובה התקבלה!".

הרב מוסיף ומסביר: "'את אשר יאהב השם יוכיח'. כשבן אדם חטא, הוא פגם איפה שהוא פגם. בכל בן אדם יש נשמה אלוקית ויש לבושים שלה. כשאדם עבר על רצון השם, יש למעשים השלכות - קלקולים שנעשו. כשאדם זוכה לחזור בתשובה, משמיים מקבלים את תשובתו ועכשיו מתחילים לתקן את מה שהוא פגם.

"כשאדם חוטא, הוא יוצר קלקולים בלבושים של הנשמה. כשמשמיים מקבלים את תשובתו, מתחילים 'לנקות' את הכתמים. הייסורים הם המירוק".

המהפכה: במקום לצום 84 יום ברצף - תפדה ב-3 שקל!

איך ניתן לצום 84 תעניות כפי שדורש האר"י? הרב חושף את הפתרון המהפכני: "היום יש חולשת הדורות. ירידת הדורות, חלישות. לא כולם יכולים להתענות את כל התעניות שכתב האר"י. החיד"א, הבן איש חי, כף החיים ורבי יהודה פתיה הכירו בחולשת הדור וקבעו שניתן לסמוך על צום יום אחד ופדיון שאר התעניות בכסף".

הרב מציין כי "כשאדם עושה תענית, לכתחילה צריך לעשות תענית כצום יום הכיפורים - 24 שעות. אבל מי שקשה לו יוכל להסתפק גם בתענית מעלות השחר עד צאת הכוכבים. וככה המנהג בירושלים, והיום בימות החורף, זה פעולה שאדם בריא יכול לעמוד בה".

הבן איש חי קבע שמספיק לפדות יום תענית ב"עב דרהם פת ע"ב דרהם לפתן" (2 פרוסות לחם וגבינה) - כ-215 גרם פת. הרב ערך בדיקה שנתית ואומר כי "ביקשתי מישהו שיבדוק כמה עולה לקנות חבילת פיתות ולפתן. השנה יוצא שבשלושה שקלים בן אדם יכול להשיג את השיעור הזה".

המסקנה המפתיעה: "כל בן אדם יכול לפדות את כל הפ"ד תעניות (84 × 3 = 252 ש"ח) - סכום השווה לכל נפש, ולהיות סמוך ובטוח שהתיקון התקבל".

הרב מוסיף מגלה סוד מעמיק מהאר"י: "יש חמישה פגמים שונים בעניינים של פגם הברית שאנחנו עושים בתיקון היסוד של הפ"ד, וכל אחד דורש תיקון נפרד".

"מכיוון שזה חמש פ"דים שונים, בשמות קודש שונים ובמקומות שונים", מסביר הרב, "יש שכותבים, גם מרן הרש"ש, שצריך לכל פ"ד לעשות בנפרד". אבל הרש"ש מסתפק: אולי פ"ד אחד מספיק לכולם, כי בכולם יש מכנה משותף - כולם עולים בגימטריה לפ"ד. המסקנה המעשית: "מעיקר הדין אנחנו אומרים שמספיק פ"ד אחד, ומי שרוצה להחמיר על עצמו - יעשה כפול חמש". הכוונה בדבריו, שמי שרוצה להחמיר, שיעשה חמש תעניות או 5 פדיונות של 250. או יכוון בתענית אחת ופדיון אחד את כולם, את כל ה-5 סוגים של הפ"ד. ככה התיקון יכול להתאים גם למי שלא יכול לעשות במאות אלפי שקלים.

המקובל הרב שקד בוהדנה בריאיון ליוסי עבדו

לילה אחד של לימוד - האם זה מספיק?

יש שמציעים: "תעשה תיקון כרת, תלמד לילה שלם, וזה יפתור", הרב מבהיר: "זה כתוב מפורש בכתבי האר"י - אם בן אדם מתחייב בכרת ויישאר לילה שלם ער וילמד תורה, זה מכפר לו על כרת אחד".

אבל, יש הבהרה חשובה: "זה רק על העולם הזה. הענפים, והמקומות הנוספים.. בשביל החטאים הללו יצטרך תיקונים אחרים - אם הוא רוצה לתקן בעצמו ולא להמתין לייסורים בעולם הזה ובעולם הבא יצטרך לעשות את התיקון של האר"י והרש"ש".

יש המתייחסים לשיטת רבי נחמן מברסלב ואומרים: "הרבי מתקן אותי, לא צריך להתענות". הרב מביא מקור מפתיע מהמשנה ברורה סימן תקע"א שקובע הבדל ברור: "יש בן אדם שמתענה לתוספת קדושה וחסידות - שם נכון לומר שלפעמים טוב יותר ללמוד תורה. אבל מי שמתענה על עוונות חמורים - לא לתוספת קדושה אלא לתיקון כפרה על עבר - שם המשנה ברורה פוסק: אפילו אם ביום התענית זה ימעט את לימוד התורה, צריך להתענות. כי בלי זה לא יהיה לו התיקון. התשובה והייסורים שיבואו לו לא יבואו".

גם רבי נחמן תיקן דברים נפלאים כמו תיקון הכללי לקרי לילה, אבל צריך לדעת: "זה דווקא אם בן אדם ראה מחשבות לא טובות. אם לא ראה מחשבות לא טובות ורק אירע לו בלילה - זה שום דבר, לא צריך אפילו תיקון".

אדם חטא בחטאים חמורים, כמה פעמים יצטרך לעשות את התיקון?

בשו"ת 'רב פעלים' חלק ג' סימן ל"ה, הבן איש חי כותב תשובה מפורטת: מעיקר הדין מספיק אפילו פעם אחת - תיקון אחד מספיק לתקן את כל הפעמים שנכשל.

אבל יש דעות אחרות - שצריך לפחות שלוש פעמים, ויש אומרים ארבע פעמים. מעניין שהבן איש חי בעצמו בספר 'לשון חכמים' נהג לעשות שלוש פעמים, ולפעמים ארבע. יש דעה של הרב יהודה פתיה - שצריך לעשות על כל פעם, וכן יש עוד דעות למשל של בעל התניא ועוד.

"אנחנו בדור הזה - כמה שקל לחטוא, אנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר קל לתקן", מדגיש הרב. "אנחנו סומכים לחלוטין על הבן איש חי שמעיקר הדין מספיק פעם אחת, אבל מכיוון שיש דעות אחרות, אנחנו משתדלים שכל שנה בימי השובבי"ם לקדש לפחות יום, יומיים, להשתתף בתיקוני השובבי"ם".

תיקון עוונות הכללי או תיקון על כל פגם בנפרד?

נושא חשוב שעלה בראיון: יש תיקון הנקרא "תיקון העוונות הכללי" שמחשבים בו את הפדיון באגורות - מה דעת הרב? "יש לזה מקור", מסביר הרב. "יש לזה מקור בכוונות זמניות שמרן הרש"ש שם ב'תיקוני הנפש', בסידורים של 'אור הלבנה' וכו', של פרוטות וכדומה". אבל להלכה ולמעשה: "אני אישית לא נוהג לעשות. מכיוון שאנחנו בעצם מסתמכים על דברי רבנו האר"י".

"קודם כל, עוונות שלא מוזכרים בשער רוח הקודש - אנחנו לא נוקבים לגביהם סכומים או משהו. אנחנו עושים מה שכתוב בשער רוח הקודש, תיקוני העוונות הללו. אם אדם רוצה לעשות תיקון לעוון שלא כתוב בשער רוח הקודש? נגיד לו: תקבל על עצמך התשובה הכנה והאמיתית, יכול לקבל על עצמו גם יום תענית, ואת הפדיון ייתן כמה שהוא רוצה - אני לא קובע כמה".

האם אפשר להוסיף את תיקון העוונות הכללי? "בתור תפילה, בתור תשובה, בתור התעוררות - זה דבר טוב, זה דבר חיובי. ולגבי סכום, אין לזה סכום קבוע". הרב מדגיש: "עדיף לכתחילה לעשות את התיקון המלא שעלינו בתוך תפילת 'שמע קולנו' והכוונות בתוכה" - כלומר, התיקונים שמוזכרים בשער רוח הקודש שיעשה אותם כמו שסידר מרן הרש"ש. וגם לגבי גוף התיקון, כדי להזכיר שבעננו של הרש"ש, בתוך המנחה, שם מזכירים ומחברים את שמות הקודש של כל עוון בנפרד. וככה זה מדוקק מלשון האר"י, במיוחד למי שחטא.

יוסי עבדו בריאיון

למה לתקן עבור עוונות שלא חטאתי?

בכל שנה בימי השובבי"ם יש "תיקון היסוד" וההמלצה לעשות את התיקון הזה, ולחזור עליו כל שנה גם בימי השובבי"ם וגם לפני ראש השנה וכיפור, וכן נוהגים לעשות עוד תיקונים, הרב מביא כמה סיבות לכך.

סיבה ראשונה - כל ישראל ערבים זה בזה: "כל זמן שהעוונות הללו מצויים בעם ישראל, יש עניין גדול לעשות על כך תיקון ולכוון על כל כלל ישראל. והדבר הזה מועיל מאוד - מעורר בתשובה אנשים שאפילו לא נמצאים. אתה עושה תיקון על עוון שלא חטאת, ומישהו אחר שם בדרום אמריקה חוזר בתשובה - בהחלט מקבלים הרהורי תשובה בזכות התיקון הזה".

סיבה שנייה: "כתוב בגמרא שכל מי שבידו למחות ואינו מוחה הוא נתפס באותו עוון. ועושה תיקונים יכול לקבל סיעתא דשמיא שהוא וזרעו לא יחטאו בזה".

סיבה שלישית: "יש חשבונות של גלגולים קודמים וכל מיני אופנים כאלו ואחרים".

לגבי נשים, הרב מסביר: "יש מקורות מפורשים שיש עוונות ששייכים גם לנשים. היו נשים בדמשק ועוד מקומות שנהגו בימי השובבי"ם". לפי הרב, "אישה בריאה יכולה לקבל תענית, לתת פדיון ולהשתתף בעזרת נשים בתפילה - זה מועיל מאוד לנשמתה".

כבל ברזל, שק עזים וגלגולי שלג

כבל ברזל: מי שנכשל בעוון גויה, האר"י כותב שהיא 'קשורה בו ככלב' - יכול להתגלגל גם בכלב. "כלב זה אותיות כב"ל. על ידי שקושר את הרגליים בכבל בזמן התיקון - זה מתקן את הבעיה", מסביר הרב.

שק עזים: "אם אדם זוכה לעשות תיקון חצות עם שק עזים - אשריו ואשרי חלקו, זה דבר גדול ועצום".

גלגולי שלג: יש עוונות מסוימים בשער רוח הקודש שצריך עבורם גלגולי שלג. "מי שאפשר לו ויודע איך לעשות ורוצה לנסוע למקום שיש שלג - בחרמון או בירושלים - אשריו, קדוש יאמר לו.

"בדרך כלל אין שלג, אז יכול להסתפק בטבילה במקווה קר - לפעמים זה יותר קשה מהגלגולים של שלג".

למי שלא יכול, "יכול לפדות את גלגולי השלג בכסף - 'שלג' (גימטריה 333) בחצי שקל לכל בחינה, כ-87.5 ש"ח".

המדריך המעשי: 8 שלבים ליום התיקון

למעוניינים להצטרף לתיקון, הרב מפרט את הסדר:

1. קבלת התענית: יום קודם בתפילת המנחה. (מי שלא מקבל את התענית יום לפני, אזי זה לא נקרא תענית).

2. טבילה במקווה: בבוקר יום התיקון, עדיפות למקווה קר.

3. לימוד והלכה: התעצמות בשמירת העיניים, קדושת המחשבה, הלכות נידה וטהרת המשפחה - "יש מקומות שמקדישים בימי השובבי"ם שיעורים מיוחדים בנושאים אלו".

4. התענית: מעלות השחר עד צאת הכוכבים. (ע"פ מה שאתה מקבל על עצמך, יש כאלו מקבלים על עצמם ל-24 שעות מהשקיעה ועד צאת הכוכבים, או ל-42 או 72 שעות ברצף, אבל רוב עם ישראל מקבל עליו מעלות השחר ועד השקיעה).

5. נתינת הפדיון: לפני תפילת מנחה נותנים את הפדיון, ואז אתה ביום האחרון של התענית, פדית או התחייבת בפדיון על כל הימים שהיית צריך לצום.

6. תפילת מנחה: עם טלית ותפילין, קריאת פרשת "ויחל", תפילת 18 עם 'עננו של התיקון", זה עננו ארוך ומשמעותי.

7. חזרת הש"ץ: 'עננו' הגדול של הרש"ש. כולם יעברו בזמן חזרת הש"ץ, לעקוב אחרי החזן על עננו הארוך של הרש"ש עם עם כל הכוונות והחזן מכוון להוציא את כולם ידי חובה.

8. השמחה והריקוד: תיקון היסוד של הבן איש חי מ'לשון חכמים' עם הקפות סביב התיבה, ואז פריצה בריקוד לכבוד התשובה הקדושה.

התיקון הסודי של הלילה: קריאת שמע

לסיום, הרב חושף את הכלי הזמין לכולם בכל לילה - ומפתיע במעלתו. האר"י כתב בשער הכוונות, דרושי הלילה דרוש ז', דבר מדהים: "קריאת שמע על המיטה מתקנת אפילו יותר מימות השובבי"ם".

הרב מדגיש כי "מי שמעמיק בלימוד יודע שזה שני תיקונים שווים, לא שאחד טוב יותר מהשני - כל אחד מתקן דבר אחר. בימות השובבי"ם, בן אדם מתקן את העולמות שנעשו על ידו - את הפגמים בעולמות העליונים. ובקריאת שמע על המיטה, בן אדם מתקן את הבחינה של הנשמות שהיו קשורות בו, שהוא פגם בהם".

ההבדל העמוק: קריאת שמע על המיטה היא התיקון היחיד שמחזיר את הנשמות הפגומות לשמיים. זה לא רק תיקון של פגמים, אלא החזרה של נשמות שירדו בגלל החטא. ולכן צריך לכוון בזה בקריאת שמע על המיטה - כמו שכתב האר"י, והבא"ח בפרשת פיקודי שנה א אות יד (לכוון להחזיר הנשמות וכו').

התיקון מועיל לשני המינים, כותב האר"י מפורש: 'לא תאונה אליך רעה' - זה תיקון הגבר. 'ונגע לא יקרב באוהלך' - זה תיקון האישה. "לכן גם איש וגם אישה צריכים לדקדק מאוד בקריאת שמע על המיטה", מדגיש הרב. איך עושים את זה? "היום יש סידורים עם הסדר המלא לפי האר"י. חשוב להגיד בכוונה, במתינות, מתוך הסידור. כל מה שבן אדם צריך לעשות זה לקרוא את הדברים בכוונה, במתינות, מהתחלה ועד הסוף - כולל ה'אנא בכוח', כולל הווידוי, כולל מה שבספר. וזה תיקון גדול ועצום".

מלב נשבר לשמחה פורצת

הרב מסיים במסר המרכזי: "כשבן אדם מתוודה בלב נשבר ונדכה, ופתאום פורץ בשמחה - הוא יודע שהתשובה מקובלת. שזה לאפוקי מהעצבות - אם נכנס לעצבות, לא יכול לשמוח מיד לאחר מכן.

"התיקון מסתיים בריקוד. למה? כי אחרי הלב הנשבר והווידוי, צריכה לבוא שמחה עצומה על כך שזכינו להתנקות. 'הרוצה להיטהר מסייעים לו'".

