כוחות צה"ל הרסו את בית המחבל שביצע את הפיגוע בצומת אלח'דר בו נרצח יהושוע אהרון טוביה שמחה הי"ד ונפצעו אזרחים ישראלים נוספים.

כוחות צה"ל הרסו במהלך היממה האחרונה בעיר דורא שבחטיבת יהודה את ביתו של המחבל עזמי נאדר אבו הליל. המחבל ביצע ביחד עם מחבל נוסף את פיגוע הירי לעבר אוטובוס ישראלי בצומת אלח'דר, בו נרצח יהושוע אהרון טוביה שמחה הי"ד בן ה-12 ונפצעו שלושה אזרחים נוספים ב-11 בדצמבר 2024. "כוחות צה״ל ימשיכו לפעול באופן יזום והתקפי לסיכול טרור ולמיצוי הדין עם מחבלים שפעלו לפגיעה במדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.

המחבל מסאלמה, יחד עם מחבלים נוספים, ביצע את פיגוע הירי החמור בצומת אל-חאדר שבחטיבת עציון ב-11 בדצמבר 2024. הפיגוע אירע סמוך לשעה 23:40 בכביש המנהרות הסמוך לביתר עילית. המחבלים פתחו בירי מסיבי לעבר אוטובוס אזרחי ישראלי שזיהו, כאשר 23 קליעים פגעו באוטובוס.

כתוצאה מהירי, נרצח הילד הקדוש יהושע אהרן טוביה שמחה הי"ד, בן ה-12. יהושע אהרן טוביה שמחה הי"ד היה בנו של הגאון רבי זושא שמחה, ראש הישיבה הכלל חסידית בביתר עילית. משפחתו, תושבי ירושלים, הייתה בדרכה חזרה משמחת שבע ברכות משפחתית כשנקלעה לאש התופת.

בפיגוע נפצעו שלושה אזרחים נוספים; אישה כבת 40 נפצעה מירי בגפיים ומצבה הוגדר בינוני, ושני נוסעים נוספים נפצעו באורח קל, חלקם משברי זכוכיות. צוותי רפואה של מד"א ואיחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה ופינו את הנפגעים לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בירושלים.

הריסת בית המחבל ( צילום: דו"צ )

