כוחות אוגדה 146 וחיל האוויר חיסלו אתמול (רביעי) חמישה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון. הפעילות מתבצעת על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד הארגון.

לגבי אירוע נוסף שהתרחש בשעה האחרונה מסר דובר צה"ל: "לפני זמן קצר, הופל בדרום לבנון כלי טיס מאויש מרחוק של צה"ל בעקבות שיגור של טיל קרקע-אוויר שבוצע על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. אין חשש לדלף מידע, האירוע מתוחקר".

על פי הנמסר לפני זמן קצר מדובר צה"ל, המחבלים זוהו כשהם פועלים בקרבת הכוחות הישראליים הפועלים באזור. תיאום מדויק בין כוחות הקרקע לחיל האוויר הוביל לחיסול המחבלים במהלך הפעילות המבצעית.

שיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות

בנוסף לפעילות החיסול, שיגר ארגון הטרור חיזבאללה אתמול בשני אירועים נפרדים מספר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי. הרחפנים פגעו בסמוך לכוחות, אך למרבה המזל לא נגרמו נפגעים לכוחותינו.

כידוע, מדובר בהפרות נוספות של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, שר החוץ גדעון סער הבהיר לאחרונה כי "עידן המשוואות של נסראללה עבר מן העולם - יחד עם נסראללה".

פעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון

הפעילות המבצעית של אוגדה 146 בדרום לבנון ממשיכה באופן שיטתי. כוחות האוגדה פועלים לאיתור והשמדת תשתיות טרור של חיזבאללה, כאשר עד כה חוסלו כ-130 מחבלים והושמדו למעלה מ-1,000 תשתיות טרור של הארגון.

בימים האחרונים השמידו כוחות חטיבה 226 תוואי תת-קרקעי, מחסני אמצעי לחימה, עמדות נגד טנקים ועמדות תצפית ששימשו את מחבלי הארגון. הפעילות מתבצעה בתיאום הדוק עם חיל האוויר ובפיקוח צמוד של מפקדות האוגדה.