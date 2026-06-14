כיכר השבת
לא מתייאש

"נגרש אותו במקלות ואבנים": האיום של אהוד ברק והתגובה החריפה שקיבל

ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק מזהיר מפני ניסיון לחבל בבחירות • טוען: "קל מאוד לעשות הפתעה בנבטיה ולהיכנס למלחמה עם איראן" | ביסמוט בתגובה תקף: "איש נוראי שצפה גופות בירקון וקרא למרי אזרחי" (פוליטי מדיני)

4תגובות
אהוד ברק (צילום: פלאש 90)

ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק משגר הבוקר (ראשון) איומים לא פשוטים בנוגע לבחירות הקרבות. בריאיון לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן חדשות ברשת ב', הצהיר ברק כי "אם ינסה לחבל בבחירות, ואם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה ברירה אלא לגרש אותו במקלות ואבנים".

ברק פירט את התרחיש שלדעתו עלול להתממש: "הוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה. הפתעה ב, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדאחייה - ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות". דבריו מגיעים על רקע מתח פוליטי גובר בישראל לקראת מועד הבחירות.

"רע מאוד": ברק תוקף את ההסכם עם איראן

ברק התייחס גם להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, והביע ביקורת חריפה. "במילה אחת רע, בשתי מילים רע מאוד", כך תיאר את ההסכם. לדבריו, "ישראל משלמת את מחיר היוהרה והעיוורון של נתניהו ואפילו את מחיר המניפולציות שהוא ניסה לעשות על טראמפ".

ברק הבהיר כי לדעתו, ההסכם אינו מספק מענה לאתגרים המרכזיים: "זה לא הסכם, זה מזכר הבנות כמו שאמרתם. אין בו תשובה לא לטילים ולא לפרוקסי. התשובה רק גרעין, כמו הרבה דברים אחרים. לא סביר שתהיה חזרה של ארצות הברית ללחימה. לישראל אפס השפעה על מה שקורה וזו טרגדיה".

ראש הממשלה לשעבר המשיך והסביר את תפיסתו לגבי המצב האסטרטגי: "הרי מה קרה פה בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה? איראן חטפה מכות אדירות, אבל יצאה מחוזקת – גם פנימית, גם אזורית, גם בין-לאומית. לעומת זאת ישראל השיגה הישגים מזהירים אחרי ההתעשתות הראשונה מ-7 באוקטובר, אבל היא יצאה מוחלשת".

ביסמוט: "לשלוח לפסיכיאטר או לפתוח חקירה פלילית"

דבריו של ברק עוררו תגובות חריפות בזירה הפוליטית. חבר הכנסת בועז ביסמוט הגיב בחריפות: "אהוד ברק פותח שבוע עם קידום קונספירציה והכשרת אלימות כלפי רה"מ נתניהו".

ביסמוט המשיך והתייחס לעברו של ברק: "האיש הנוראי הזה שצפה גופות של יהודים בירקון, שקרא למרי אזרחי ואיבד כל צלם אנוש, ממשיך לשבור שיאים ולפרוץ כל תקרת זכוכית בדרך לכבוש את תפקיד המטורלל של התקופה". ביסמוט סיכם את דבריו בקריאה: "לשלוח לפסיכיאטר, ואם הוא כשיר נפשית, לפתוח נגדו מיד בחקירה פלילית".

ח"כ בועז ביסמוט (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

יצוין כי דבריו של ברק מצטרפים לשורה של ביקורות שמשמיעים בכירים במערכת הפוליטית על ניהול המערכה האזורית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף אף הוא את ההסכם עם איראן וטען כי מדובר ב"כישלון מוחלט" של נתניהו.

במקביל, בכירים בישראל מתריעים כי ההסכם המתגבש מסכן את האינטרסים הביטחוניים של המדינה, וטוענים כי "האיראנים קיבלו את כל מה שרצו". הנשיא טראמפ הודיע כי היום צפויה חתימה על הסכם מסגרת עם איראן.

בנימין נתניהולבנוןאהוד ברקהסכם עם איראןבועז ביסמוטחקירה פליליתנבטיה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (24%)

לא (76%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
כמה עצוב איבד את זה לגמרי הקינאה, מוציאה את האדם מהעולם
דוד
3
הוא התכוון למה שגלית נעלב מדוד, שהגיע אליו עם מקל וחמש אבנים, גלית אמר : מה אני כלב ?
שמואל א יז מג
2
הוא איים על ראש הממשלה, ולא עצרו אותו!
נפתלי
1
אהוד ברק לא האיש הנכון להעביר ביקורת. אבל לצערנו בנוגע לאירן, לבנון ועזה - כל ההתנהלות הביטחונית בקרשים. לא יצא הרבה מהאנרגיות האדירות. חמאס לא התמוטט, חיזבאללה תוקף. ואירן בכלל עושה מה שהיא רוצה. חשוב להסתכל על הדברים בצורה אמיתית.
פיקאסו

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר