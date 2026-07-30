זוועה: הטילים של רוסיה מחקו משפחה שלמה באוקראינה

מלחמת רוסיה אוקראינה - צילום: משרד ההגנה של אוקראינה מלחמת רוסיה אוקראינה | צילום: צילום: משרד ההגנה של אוקראינה 10 10 0:00 / 1:36

גל תקיפות רוסי אכזרי טלטל היום (חמישי) את אוקראינה כולה, כאשר מתקפת טילים בליסטיים ומזל"טים הותירה אחריה שובל של הרס, דם ושברים. הפגיעה הקשה ביותר התרחשה בכפר בפאתי קריבי ריה, שם טיל בליסטי מסוג "איסקנדר-M" פגע ישירות בבית משפחה פרטי והרג שישה בני אדם, ביניהם ארבעה מבוגרים ושתי ילדות בנות 5 ו-12.

על פי הדיווחים שהתפרסמו ברשתות המקומיות וברשויות האוקראיניות, התקיפות הרוסיות היכו במספר מוקדים מרכזיים במדינה, כאשר מלבד קריבי ריה נפגעו גם הבירה קייב, העיר דניפרו והעיר לבוב שבמערב המדינה. בכפר שבו התרחש האסון הכבד ביותר, הפגיעה הישירה החריבה לחלוטין את הבית הפרטי, ושמונה פצועים נוספים פונו לקבלת טיפול רפואי.

קרבות רוסיה אוקראינה ( צילום: משרד ההגנה של אוקראינה )

במקביל לפגיעה הקטלנית בקריבי ריה, גל תקיפות אוויריות בעיר לבוב שבמערב המדינה גרם לנזק כבד לבנייני מגורים ולפציעתם של שישה בני אדם נוספים. ראש העיר אנדריי סדובי קרא לתושבים להסתתר במרחבים המוגנים עקב הסכנה הנמשכת, כאשר הזעקות בעיר שיקפו את האימה שפקדה את התושבים. מכת מחץ אמריקאית באיראן: עשרות יעדים הושמדו בלילה | שיא של הסלמה דוד הכהן וב. ניסני | 06:40 רקע מדיני מורכב המתקפה הנוכחית מתרחשת על רקע מתיחות בינלאומית גואה סביב שיתוף הפעולה הצבאי בין איראן לרוסיה. כפי שדיווח כיכר השבת, איראן שקלה לאחרונה לבצע מתקפת תגמול נגד אוקראינה לאחר תקיפה שפגעה בספינת משא איראנית בים הכספי. האפשרות שנבחנה הייתה שיגור טיל בליסטי מאיראן לעבר שטח אוקראינה, מהלך שהיה הופך להסלמה בינלאומית משמעותית. שיתוף הפעולה בין טהרן למוסקבה כולל אספקת כטב"מים ורכיבים צבאיים מתקדמים לרוסיה, כאשר גורמי מודיעין מערביים הזהירו כי גם תקיפה מוגבלת מצד איראן על אוקראינה עלולה להוביל לתגובה חריפה ולהרחיב את העימות. למרות החששות מהסלמה ישירה בעקבות תקריות שונות בים הכספי, המגעים הדיפלומטיים נמשכים ברקע האירועים.

טיל סג'יל | חייל אוקראיני

שיחה בלתי מתוכננת בין נתניהו לזלנסקי

בזירה המדינית, נחשף כי רק לפני יומיים קיימו ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי שיחה בלתי מתוכננת במהלך אירוע פומבי. בשיחה דנו השניים באיומי הרחפנים, ובפרט ברחפני FPV המונחים באמצעות סיבים אופטיים – טכנולוגיה מתקדמת המקשה על שיבוש באמצעות מערכות לוחמה אלקטרונית.

גורם ישראלי ציין בפני "הניו יורק פוסט" כי מדובר ב"בעיה משותפת לשתי המדינות", וכי נתניהו התרשם מהיכולות שפתחה אוקראינה להתמודדות עם האיום המורכב. המפגש משקף את ההכרה הגוברת בקרב מדינות שונות באיום שמציבות טכנולוגיות צבאיות מתקדמות, במיוחד כאלו המגיעות לידי רוסיה באמצעות שיתוף הפעולה עם איראן.

כידוע, רוסיה מעמיקה את שיתוף הפעולה הצבאי עם איראן, כאשר מוסקבה השלימה לאחרונה את ייצור המנה הראשונה של 20 מטוסי קרב מתקדמים מדגם סוחוי Su-35 עבור טהרן. העסקה הכוללת, המוערכת בכ-6 מיליארד יורו, צפויה להסתיים בשנת 2028 עם אספקת 48 מטוסי סוחוי מתקדמים לחיל האוויר האיראני.

התקיפות הקשות שפקדו היום את אוקראינה מדגימות את המשך הלחימה האכזרית במדינה, כאשר האוכלוסייה האזרחית ממשיכה לשלם מחיר כבד. הקהילה הבינלאומית עוקבת בדאגה אחר ההתפתחויות, בעוד הקריאות להפסקת האש והגנה על אזרחים נשמעות מחדש.