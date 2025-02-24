לשעבר יושב ראש הפרלמנט האוקראיני, אנדריי פארוביי, נורה למוות בצהרי שבת בעיר לבוב שבמערב אוקראינה. היורה, שירה בו מספר פעמים ונמלט מהמקום, עדיין לא נתפס, וכוחות גדולים מנהלים מצוד אחריו | בעוד טרם הוכח קשר לרוסיה, ההערכות לא רשמיות הן שמוסקבה עומדת מאחורי חיסול הדמות שתמכה בהתקרבות לאירופה (בעולם)
הרב דוד הלוי סגל (ה'שמ"ו
– ה'תכ"ז),
שנודע בשערים בכינויו
הט"ז,
שתאריך פטירתו חל בכ"ו
בשבט -
כיכר השבת עם שורות
קצרות על אחד מגדולי הפוסקים האשכנזיים
ששמו הלך לפניו בזכות חיבורו המונומנטלי
"טורי
זהב",
חייו, פועלו והשפעתו
לדורות |
"ד’ אמות של הלכה"
"ד' אמות של הלכה"
העיר לבוב קמה לבוקר קשה, לאחר מתקפת טילים חריגה בגודלה במהלך הלילה | במתקפה נהרגו ארבעה בני אדם לאחר שטילים פגעו בבניין מגורים, תשעה אחרים נפצעו | 50 דירות מגורים נחרבו ושתי קומות שלמות נמחקו | זלנסקי: "לא יישאר ללא תגובה"