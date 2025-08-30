רגעי הרצח ( צילום: מצלמות אבטחה )

לשעבר יושב ראש הפרלמנט האוקראיני, אנדריי פארוביי, נורה למוות בצהרי שבת בעיר לבוב שבמערב אוקראינה. היורה, שירה בו מספר פעמים ונמלט מהמקום, עדיין לא נתפס, וכוחות גדולים מנהלים מצוד אחריו.

ההערכות הלא-רשמיות הן שיש קשר למלחמה עם רוסיה, שכן פארוביי היה ממובילי ההתקרבות לאיחוד האירופי, אולם קשר זה טרם הוכח. פארוביי, בן 54, כיהן כחבר פרלמנט ושימש יו"ר הבית בין 2016 ל-2019. קודם לכן עמד בראש מועצת הביטחון וההגנה של אוקראינה בתחילת 2014, בדיוק בתקופה שבה פרצה המלחמה במזרח המדינה ורוסיה סיפחה את חצי האי קרים. שמו נקשר גם למחאות "אירומאידאן" של 2013-2014, שבהן הוביל את הדרישה להתקרבות לאיחוד האירופי. הירי אירע סמוך לשעה 12 בצהריים, לדברי המשטרה הלאומית. ראש העיר לבוב, אנדריי סדוביי, הדגיש כי זיהוי הרוצח והבנת נסיבות הפיגוע הם משימה קריטית: "במדינה שנמצאת במלחמה אין מקומות בטוחים לחלוטין", כתב בטלגרם.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, מסר כי קיבל עדכון מהיועץ המשפטי ומהשר לביטחון פנים על "רצח מחריד בלבוב". לדבריו, כל המשאבים הועמדו לרשות החקירה. זלנסקי שיגר תנחומים למשפחת הנרצח וציין כי לא ייחסו בשלב זה קשר ישיר למלחמה ברוסיה.

התגובות במערכת הפוליטית לא איחרו לבוא. ראש הממשלה יוליה סווירידנקו כינתה את הרצח "אבידה עמוקה" והדגישה את תרומתו לבניית מוסדות המדינה. שר החוץ אנדריי סיביחה כתב כי פארוביי היה "פטריוט ומדינאי שייכתב בדפי ההיסטוריה".

גם הנשיא לשעבר פטרו פורושנקו ספד לו: "ההתנקשות באנדריי היא ירייה בלב אוקראינה. הוא היה איש גדול וחבר אמיתי. בגלל זה נקמתם בו, בגלל זה פחדו ממנו". לדבריו, פארוביי תרם תרומה משמעותית לבניית הצבא האוקראיני.

לצד מילות ההספד, גורמי ביטחון לא חשפו עד כה דבר על זהותו או מניעיו של היורה. החקירה נמשכת בלבוב, בעוד אוקראינה כולה מתמודדת עם מוות אלים של דמות פוליטית בכירה מתקופת המאבק על ריבונותה.