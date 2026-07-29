כיכר השבת
בחירות 2026

לאחר התערבות ראש השב”כ: המפלגה של ברוך מרזל ומיכאל בן ארי תירשם כחוק

לאחר יותר משנתיים שבהן סירב השב"כ לרישום מפלגת "ישראל יהודית שלמה ואיתנה", ראש השב"כ דוד זיני בחן מחדש את החומרים החסויים, שינה את חוות הדעת, והשב"כ הסיר את התנגדותו | בעקבות כך אישרה רשמת המפלגות את רישום המפלגה (פוליטי)

מיכאל בן ארי וברוך מרזל עם הרב דב ליאור (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

מהפך בפרשת רישום מפלגת "ישראל יהודית שלמה ואיתנה": לאחר יותר משנתיים שבהן נדחתה בקשתה להירשם בפנקס המפלגות, השב"כ הסיר את התנגדותו לרישום, ורשמת המפלגות אישרה את רישומה כחוק.

על פי הפרסום בערוץ 14, ראש השב"כ דוד זיני החליט לבחון מחדש את החומרים החסויים שעל בסיסם נמנע עד כה רישום המפלגה, המזוהה עם ברוך מרזל ומיכאל בן ארי. עם השלמת הבחינה המחודשת, שונתה חוות הדעת, והשב"כ הודיע כי אינו מתנגד עוד לרישום המפלגה.

עד כה התבססה עמדת השב"כ על חוות דעת שנכתבה בתקופת ראש השב"כ הקודם, רונן בר, ולפיה בידי השירות קיים מידע מודיעיני שלפיו המפלגה היא למעשה המשכה של תנועת "כך". בעקבות חוות דעת זו נדחו בקשות הרישום של המפלגה במשך יותר משנתיים.

אלא שלאחר בחינה מחודשת של החומר המודיעיני, קבע זיני כי המידע הקיים אינו מצדיק את המסקנה הקודמת. בחוות הדעת המעודכנת נכתב כי קיימת זיקה בין המפלגה לבין תנועת "כך", אך לא נקבע עוד כי מדובר בהמשך ישיר של התנועה.

בעקבות שינוי עמדת השב"כ הודיעה המדינה לבית המשפט העליון כי היא מסירה את התנגדותה לרישום, ורשמת המפלגות אישרה את רישום המפלגה בפנקס המפלגות.

המפלגה, שהגישה בעבר עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה שלא לרשום אותה, תוכל כעת להמשיך בפעילותה הפוליטית כמפלגה רשומה.

שב"כברוך מרזלמיכאל בן ארימפלגהדוד זיניבחירות 2026תנועת כך

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר