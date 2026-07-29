מהפך בפרשת רישום מפלגת "ישראל יהודית שלמה ואיתנה": לאחר יותר משנתיים שבהן נדחתה בקשתה להירשם בפנקס המפלגות, השב"כ הסיר את התנגדותו לרישום, ורשמת המפלגות אישרה את רישומה כחוק.

על פי הפרסום בערוץ 14, ראש השב"כ דוד זיני החליט לבחון מחדש את החומרים החסויים שעל בסיסם נמנע עד כה רישום המפלגה, המזוהה עם ברוך מרזל ומיכאל בן ארי. עם השלמת הבחינה המחודשת, שונתה חוות הדעת, והשב"כ הודיע כי אינו מתנגד עוד לרישום המפלגה.

עד כה התבססה עמדת השב"כ על חוות דעת שנכתבה בתקופת ראש השב"כ הקודם, רונן בר, ולפיה בידי השירות קיים מידע מודיעיני שלפיו המפלגה היא למעשה המשכה של תנועת "כך". בעקבות חוות דעת זו נדחו בקשות הרישום של המפלגה במשך יותר משנתיים.

אלא שלאחר בחינה מחודשת של החומר המודיעיני, קבע זיני כי המידע הקיים אינו מצדיק את המסקנה הקודמת. בחוות הדעת המעודכנת נכתב כי קיימת זיקה בין המפלגה לבין תנועת "כך", אך לא נקבע עוד כי מדובר בהמשך ישיר של התנועה.

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בעקבות שינוי עמדת השב"כ הודיעה המדינה לבית המשפט העליון כי היא מסירה את התנגדותה לרישום, ורשמת המפלגות אישרה את רישום המפלגה בפנקס המפלגות.

המפלגה, שהגישה בעבר עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה שלא לרשום אותה, תוכל כעת להמשיך בפעילותה הפוליטית כמפלגה רשומה.