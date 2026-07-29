ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הלילה (בין שלישי לרביעי, שעון ישראל) לרשת "פוקס ניוז" האמריקנית, והתייחס לפגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. נתניהו הגיע לוושינגטון במסגרת ביקור רשמי שהתקיים בחשאיות מרבית מטעמי ביטחון.

"הפגישה הייתה מצוינת, אחת הפגישות הטובות ביותר שהיו לנו", מסר נתניהו בראיון. "אני תמיד שונא לאכזב את המבקרים שלנו, שמנסים למצוא סדקים בברית שלנו. מה שהם מוצאים, כמו היום, זה חומה - כי הנשיא כל כך ברור. יש לנו מחויבות משותפת".

ראש הממשלה הבהיר כי בפגישה נדונה בעיקר סוגיית איראן והאיום הגרעיני. "אנחנו לא רוצים לראות את המשטר הפנאטי הזה בטהרן מחזיק בנשק גרעיני כדי לאיים על כל אמריקני, על שלום העולם ועל קיומה של ישראל", הדגיש נתניהו.

"יש לנו יעד משותף, והיעד הזה יושג - בין באמצעים דיפלומטיים ובין באמצעים אחרים. שנינו מחויבים לכך, וזו הכותרת המרכזית", הוסיף ראש הממשלה.

כפי שדווח אמש, בפגישה הציג נתניהו לנשיא טראמפ מודיעין חדש על התפתחויות בהר המכוש, וכן מידע כללי על פעילות הגרעין של איראן. הפגישה התקיימה במתכונת מורחבת וכללה בכירים ביטחוניים משתי המדינות.