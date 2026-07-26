דיווח: ראש השב"כ זיני ביקש פגישה עם בנט - זה מה שהיה שם

ראש השב"כ דוד זיני קיים בימים האחרונים פגישה ממושכת עם ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט, כך דווח היום (ראשון) בחדשות 12.

לפי הדיווח, הפגישה התקיימה לבקשתו של זיני, על רקע ההבטחה של בנט בריאיון לערוץ שאם המינויים שביצע ראש הממשלה "לא יעבדו בשביל ישראל ויכניסו פוליטיקה - הם יוחלפו".

השניים דנו גם בסוגיות הקשורות לאבטחה לאור עליית האיומים נגד נבחרי ציבור בעבר ובהווה. כזכור, בשנה האחרונה פורסמו מספר מקרים שבהם חוליות טרור ניסו להגיע אליו - אינטרנטית ופיזית. מטעמו של בנט לא נמסרה תגובה, ובשב"כ סירבו להתייחס.

"מי שיפעל בצורה לא ממלכתית - לא יהיה אצלי"

בנט הבהיר בריאיון לקרן מרציאנו: "אני אגיד בצורה הכי ברורה, וזה תקף לראש השב"כ, לראש המוסד ולכל בעל תפקיד - מי שיפעל בצורה לא ממלכתית וייקח כלים ממלכתיים לצרכים פוליטיים - לא יהיה אצלי. מי שכפוף לי לא יהיה. מי שפועל בצורה מקצועית יישאר, גם אם מישהו אחר מינה אותו".

בחודש אפריל אמר ליונית לוי על ראש השב"כ זיני: "אם הוא עובד בשביל מדינת ישראל, ולא מכניס פוליטיקה, ולא עבד של נתניהו או בני משפחתו אלא עושה לטובת המדינה - הוא יישאר. אם המצב הוא הפוך, אז בוודאי שאני אחליף. המעשים של הבן אדם יקבעו".

פגישות עם מועמדים לראשות הממשלה

בימים האחרונים פורסם כי זיני נפגש גם עם גדי איזנקוט, אולם כעת מתברר שזיני ביקש פגישה גם עם בנט. הפגישה מתקיימת בצל מערכת בחירות קשה, ולפי גורם המעורה בפרטים היא נועדה גם להבהיר לבנט, כמועמד לראשות ממשלה, שזיני "נאמן לממלכה ולא למלך".

עוד הדגיש ראש השב"כ בשיחה כי הוא יעבוד כהלכה עם כל דרג מדיני באשר הוא. הפגישות מתקיימות על רקע הביקורת הציבורית נגד זיני בעקבות מספר פרשות שהתפרסמו לאחרונה, ביניהן פרשת ההדלפה על עיתוי התקיפה באיראן וחוות הדעת בנושא אבטחת שרה נתניהו.