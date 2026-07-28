איילת שקד ( צילום: atan Sindel/Flash90 )

שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, הגיעה הבוקר (שלישי) למשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה במטה להב 433 שבלוד, לצורך מסירת עדות פתוחה במסגרת החקירה המסתעפת המכונה פרשת "נווה צדק".

התייצבותה במשרדי החקירות התאפשרה לאחר שהתקבלו כל האישורים המשפטיים והפיקודיים הנדרשים, נוכח מעמדה הציבורי הבכיר לשעבר והיקף הפרשה הרחב. כך מסרה היום המשטרה. פרשת "נווה צדק" נחשבת לאחת הפרשות הרגישות שמנהלת משטרת ישראל בשנים האחרונות בכל הנוגע לטוהר המידות במערכת המשפט. במרכז החקירה עומדים חשדות ליחסי "תן וקח" אסורים ששררו, לכאורה ועל פי החשד בלבד, בין יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, עורך הדין אפי נווה, לבין נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לשעבר, השופט איתן אורנשטיין. על פי החשד, פעל נווה כדי לקדם ולתמוך במינויו של אורנשטיין לתפקיד היוקרתי והמשפיע של נשיא בית המשפט המחוזי, בתמורה להטבות ולמהלכים שונים שנגעו לענייניו ולמעמדו של נווה ושל הלשכה בראשה עמד. במסגרת תפקידה כשרת המשפטים באותה תקופה, עמדה שקד בראש הוועדה לבחירת שופטים והייתה גורם מרכזי ומכריע בכל הנוגע למינויים הבכירים במערכת המשפט. תפנית סוערת בפרשת הנעדר: המשטרה מעריכה - לא נחטף אלא נמצא בבריחה דוד הכהן | 13:36 תיעוד דרמטי מהתהפכות המשאית | בין הפצועות - אחיינית של אחמד טיבי דוד הכהן | 16:09 עדותה הפתוחה במשרדי יאח"ה נועדה לספק לחוקרים תמונה מלאה וברורה לגבי התנהלות הדברים מאחורי הקלעים בעת קבלת ההחלטות, תהליכי המינוי, ומידת מעורבותם או השפעתם של הגורמים השונים שפעלו באותה עת בסביבת הוועדה. מהמשטרה נמסר כי החקירה בפרשה נמשכת, והיא מלווה מקרוב ובאופן צמוד על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

אפי נווה ( צילום: אבשלום שושני )

רקע: הקלטות שחשפו את הפרשה

כזכור, לפני כחודשיים פורסמו בעיתון 'הארץ' הקלטות שיחה בין נווה לאורנשטיין, שחשפו כיצד לכאורה התמנה האחרון לנשיא בית המשפט ועל יחסי התן וקח שהיו בין השניים. בשיחות נשמע אורנשטיין אומר לנווה: "תשמור עליי, תשמור עליי". כאשר נווה רצה להגיע ללשכת אורנשטיין, הוא ביקש ממנו "תגיע בהפסקה, תגיע בהפסקה".

בנוסף, נחשפו הקלטות דרמטיות משיחות בין אפי נווה לאביחי מנדלבליט בשנת 2015, שחשפו את האופן שבו לכאורה מונה מנדלבליט ליועץ המשפטי לממשלה. לפי הדיווחים, מאחורי הקלעים גובש ציר בין מנדלבליט ובין חברו הטוב אפי נווה, שהביא לגיוס של חבר ועדת האיתור מטעם נווה למען בחירתו של מנדלבליט.

בעקבות חשיפת ההקלטות, נעצרו ונחקרו בחודש פברואר האחרון הן אפי נווה והן איתן אורנשטיין בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים. שניהם שוחררו בתנאים מגבילים, ובהם ערבות עצמית בסך 20,000 ש"ח ואי יצירת קשר עם מעורבים בתיק למשך 30 יום. במשטרה העריכו כבר אז כי יהיה צורך לקרוא לעדות את שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, שעד כה לא חשודה בפרשה אך הייתה מעורבת במינוי.