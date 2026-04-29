היועמ"שית קבעה: לא ניתן לתת זיכוי מס בתרומות לישיבות

בחורים עמלים על תלמודם בישיבת חברון ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

פגיעה נוספת בעולם התורה: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה קבעה בעמדה חדשה שהוגשה הערב (רביעי) לבג"ץ, כי המדינה אינה יכולה להמשיך ולמנוע באופן עקיף את פעילותם של ישיבות שבהם לומדים חייבי גיוס שאינם מסדירים את מעמדם מול רשויות הצבא, באמצעות הענקת הטבת זיכוי מס לתורמים למוסדות לפי סעיף 46 לפקודה.

בעמדה המקצועית שהוצגה בדיונים, הבהירה היועמ"שית: "בהתאם למצב החוקי הקיים וכנגזרת ממנו, על יסוד פסיקת בית המשפט הנכבד בעתירות הגיוס והעמדות המקצועיות שהוצגו בדיונים, הגיעה היועצת המשפטית לכלל מסקנה כי בהתאם לדין ולפסיקה, המדינה אינה יכולה להוסיף ולממן באופן עקיף את פעילותם של מוסדות תורניים בהם לומדים חייבי גיוס שאינם מסדירים את מעמדם מול רשויות הצבא ולעודד השתמטות באופן זה, באמצעות הענקת הטבת זיכוי מס לתורמים למוסדות לפי סעיף 46 לפקודה". בדיון חסוי שנערך לאחרונה בהשתתפות מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ, סוכם כי הרשות תכין רשימה של מוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס. עבודת המטה אמורה להסתיים עד סוף חודש מאי, אז תשיב המדינה לבג"ץ על העתירה שהגישה תנועת 'ישראל חופשית'.

היועמ"שית גלי בהרב מיארה ( צילום: אורן בן חקון - פלאש 90 )

נתניהו עם גפני במליאה | ארכיון ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

גפני: "הכרזת מלחמה גלויה"

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני יצא במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה. "אם אכן נכונים הפרסומים שבהרב-מיארה מתכוונת למנוע מתן סעיף 46 למוסדות ציבור חרדיים, הרי שמדובר בהכרזת מלחמה גלויה נגד עולם התורה והיהדות במדינת ישראל", מסר גפני בהודעה.

גפני הבהיר כי לדעתו מדובר בצעד שחורג מהמישור המשפטי. "זו כבר לא שאלה משפטית, זו רדיפה אידיאולוגית שיטתית ואובססיבית נגד הציבור החרדי ונגד כל מה שמייצג את זהותה היהודית של המדינה", טען. לדבריו, "פעם אחר פעם היא מנצלת את סמכויותיה כדי לפגוע בלומדי התורה ובמוסדותיהם, באופן בלתי מתקבל על הדעת".

הגר"ד לנדו בשיחה בישיבת פוניבז' ( צילום: שוקי לרר )

פגיעה כלכלית במיליארדי שקלים

גורמים ממשלתיים מעריכים כי מדובר ב"פצצה כלכלית". המוסדות התורניים בישראל נשענים על תרומות בהיקף של מיליארדי שקלים בשנה. שלילת הטבת המס עלולה להוביל לעצירה דרמטית של זרם המזומנים למוסדות התורה, במיוחד בתקופה שבה הם כבר מתמודדים עם עצירת תקציבי המדינה.

יצוין כי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מאפשר לתורמים לקבל זיכוי ממס בגין תרומות למוסדות ציבור מוכרים. המהלך של היועמ"שית עשוי לשנות באופן מהותי את מפת המימון של עולם הישיבות, שכן תורמים רבים מתנים את תרומתם בקבלת הטבת המס.

בעולם התורה צופים כי המהלך יגרום לפגיעה קשה במוסדות תורניים רבים, שכן חלק ניכר מהתורמים עשויים להימנע מתרומות אם לא יוכלו לקבל זיכוי מס. עדכונים נוספים בהמשך.