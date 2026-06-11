כיכר השבת
עקף את כל המחסומים

בצל ההפגנות והחסימות; הזמר בנצי שטיין חולץ בדרך לא דרך בדרכו לשמח חתן וכלה

פעילי 'הפלג' שיתקו את התנועה, והמוזיקאי האהוב בנצי שטיין מצא את עצמו תקוע שעות בכביש המהיר בדרכו לשמח חתן וכלה בבני ברק • המלאך שהופיע עם קסדה, התיעוד הוויראלי של שטיין משורר על האופנוע במהירות – וההגעה הדרמטית לאולם 'וגשל' • צפו בתיעוד (חרדים)

2תגובות

בצל ההפגנות הסוערות ומחאות הענק של פעילי 'הפלג הירושלמי' ששיתקו בשעות אחה"צ את צירי תנועה מרכזיים ברחבי הארץ, מתברר שיש גם דרמות שמתרחשות מתחת לרדאר ונגמרות בנס של ממש.

הערב (חמישי) היה אמור המוזיקאי והמלחין החסידי בנצי שטיין להגיע לאולמי 'וגשל' בבני ברק, כדי לשמח חתן וכלה ביום חתונתם. שטיין, שהיה אמור להתייצב באולם כבר בשעה 18:00, יצא מביתו בבית שמש מבעוד מועד, אלא שלמציאות בכבישים היו תוכניות אחרות.

בעודו עושה את דרכו לעיר התורה והחסידות, נקלע שטיין לחסימות הקשות והפקקים המטורפים שנוצרו בכביש 4 בעקבות ההפגנות הסוערות. הרכבים עמדו מלכת, השעון דפק לאחור, ובמערכת התחילו להבין שאם שטיין יישאר תקוע ברכבו, חופה ושמחת חתן וכלה שלמה עלולות להיפגע בצורה קשה ולהיתקע עד לשעות הלילה המאוחרות.

אלא שאז, ממש כמו מלאך משמיים, הופיע במקום רוכב אופנוע שהבחין במצוקה. ללא היסוס, שלף הרוכב קסדה נוספת, חבש אותה לראשו של הזמר החסידי, והרכיב אותו בין המכוניות העומדות, כשהוא עוקף בנחישות את כל המחסומים האנושיים והמשטרתיים בדרך לבני ברק.

בנצי שטיין על האופנוע בעת ההפגנות
בנצי שטיין על האופנוע בעת ההפגנות | צילום: צילום: באדיבות המצלם

"לעורר ליבי" ב-100 קמ"ש

במהלך הרכיבה המטורפת בכבישים החסומים, נצפה שטיין כשהוא אינו מאבד את המצב רוח, ומתעד את עצמו משורר בדבקות ובהתלהבות עצומה את מילות הניגון המרגש: "לעורר ליבי לעבודתך...".

בזכות התושייה המופלאה והעזרה הבלתי צפויה, הצליח בנצי שטיין לעקוף את הפקקים, לחמוק מההפגנות ולהגיע לאולמי 'וגשל' מבעוד מועד – היישר אל הבמה, שם הרקיד ושימח את החתן, הכלה והאורחים שכלל לא ידעו על הדרמה שהתחוללה רק דקות קודם לכן בכביש המהיר.

הפגנהאופנועבנצי שטיין

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0 תגובות

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2
את מי זה מעניין?
צומי
1
ועכשיו נחשו כמה בנצים כאלה או אחרים יש שעדיין עומדים שם...
הכלה

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