כיכר השבת
אין שום היתר

סערת החופים בטבריה | הרב הספרדי קורא לא להגיע; חבר המועצה: "רק עם מגן עיניים"

מחלוקת הסערה סביב החופים הסמוכים לציונו של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס מגיעה לשיא | הגאון רבי יוסף משדי יצא בקריאת קודש: "איסור על פי דין לעבור שם, אין ללכת לאתרי הבילוי באזור" | חבר מועצה בטבריה ל'כיכר השבת': הרב צודק במאה אחוז, "מי שמגיע – שלא ילך לכנרת בלי מגן עיניים" | המכתב המלא (חרדים)

סערת ימי בין הזמנים תשפ"ו: בתקופה האחרונה סוערות הרוחות בציבור החרדי, כאשר עוד ועוד רבנים וגדולי תורה יוצאים חוצץ נגד הפרצה הנוראה ברחובות עיר הקודש טבריה, ובפרט ברחוב הסמוך לציונו של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס, בעקבות החוף הממוקם בקרבת מקום.

מפת האיזור הפרוץ בטבריה

אל קריאת גדולי הדור הצטרף בימים האחרונים הגאון רבי יוסף משדי, מגדולי הרבנים הספרדיים בבני ברק, במכתב קודש נוקב ששיגר אל "כל הדורש את ה'", מרחיב הרב וכותב כי טרם ביאת משיח צדקנו תהיה התגברות של הטומאה והחוצפה, כפי שניבאו חז"ל במסכת סוטה.

בדבריו החריפים יוצא הרב נגד חוף השחץ הממוקם מול ציונו של התנא האלוקי, ומדגיש כי קיים איסור על פי דין לעבור במקום. עוד מזהיר הרב כי אין שום היתר ללכת לאתרי הבילוי והמשחקים הנמצאים באזור זה – אף אם הם פועלים בהפרדה – כל עוד אין הוראת היתר מפורשת מגדולי הדור.

כמו כן, מורה הרב במכתבו כי אף לעלות לציונו של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס אין ללכת דרך הרחובות המרכזיים והרגילים, אלא יש להגיע אך ורק מצידו האחורי של הציון.

המכתב היוצא דופן מתפרסם בימים אלו, עם תחילת חופשת 'בין הזמנים' בהיכלי הישיבות והכוללים בכל רחבי הארץ, כאשר אלפי נופשים צפויים לפקוד את העיר טבריה.

מכתבו של הרב יוסף משדי (צילום: באדיבות המצלם)

פנינו ב'כיכר השבת' לאחד מחברי מועצת העיר טבריה, שהגיב על הטענות ואמר: "נכון, בעייתי לבוא לטבריה בעונה זו. מי שמגיע לכאן אסור לו ללכת לכנרת בלי מגן עיניים... גדולי הדור כבר התריעו על כך מספר פעמים בעבר ובהווה"

טבריהרבי מאיר בעל הנסבין הזמניםהרב יוסף משדי

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