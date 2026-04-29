"נחצו הקוים האדומים"

"זו רק ההתחלה": בפלג הירושלמי לא נרתעים מהסערה סביב הפריצה לבית קצין משטרה צבאית ראשי

בכירים בפלג הירושלמי לא מתרגשים מהביקורת והגינויים החריפים בעקבות הפריצה לבית קצין המשטרה הצבאית ומבהירים: "נמשיך להפגין ולהפתיע במחאה על מעצר לומדי תורה" | הגר"ע אויערבך הורה על הפגנת זעם בכניסה לירושלים |רה"מ נתניהו: "התקפה פרועה ואלימה" | ב'פלג' זועמים: "איפה הסיעות החרדיות? ראשי הסיעות התחייבו להפוך את העולם על מעצר בודד" (אקטואליה)

הפגנת הפלג מחוץ לבית הקצין הבכיר, אמש (צילום: צפריר אבייב/Flash90)

בכירים בפלג הירושלמי אמרו הבוקר (רביעי) ל'כיכר השבת' כי הם אינם מתרגשים מהביקורת החריפה שהושמעה מהנהגת המדינה, לאחר שעשרות מפגינים פרצו אמש לחצר ביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, תת אלוף יובל יאמין, באשקלון. "זו רק ההתחלה", הבהירו הבכירים.

12 מהחשודים שנעצרו אמש בכניסה לבית הקצין הבכיר יובאו הבוקר לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם.

"מדובר בקצין שאחראי בפועל על מעצרם של תלמידי ישיבות שכל חטאם הוא שהם לומדים תורה במדינת היהודים", התבטאו בכירים בפלג. "זו רק ההתחלה, נמשיך להפגין ולהפתיע אותם במחאה על מעצר לומדי תורה".

המעצרים באשקלון (צילום: דוברות המשטרה)

כזכור, עשרות אנשי הפלג הירושלמי פרצו אמש לחצר ביתו של תא"ל יאמין באשקלון, במחאה על מעצר עריקים חרדים בידי המשטרה הצבאית בימים האחרונים. בני משפחתו של הקצין פונו מהבית בעקבות האירוע החריג, והמשטרה עצרה 25 מעורבים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה בחריפות: "אני מגנה בתוקף את ההתקפה הפרועה והאלימה נגד קצין משטרה צבאית ראשי ודורש לפעול ביד קשה נגד המעורבים". גם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הצהיר: "אני מגנה בחריפות את התקיפה. פגיעה באנשי כוחות הביטחון ובבני משפחותיהם מהווה חצייה של קו אדום מסוכן".

ההפגנה כעת באשקלון (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

"איפה הסיעות החרדיות?"

הבכירים בפלג הוסיפו והטיחו ביקורת חריפה כלפי הסיעות החרדיות בכנסת: "בימים הקרובים, ככל שיימשכו המעצרים, נגביר את המחאות ונפתיע אותם שוב ושוב. חבל שרק אנחנו נמצאים במאבק הזה למען לומדי התורה".

"איפה הסיעות החרדיות שהתחייבו בכל ריאיון שיהפכו את העולם אם ייעצר תלמיד ישיבה אחד? לאן הם נעלמו? למה הם שותקים? אפילו לא שלחו תגובה לתקשורת אחרי המעצרים השבוע, כלום", תקפו הבכירים.

הגר"ע אויערבך הורה על הפגנה בירושלים

בתוך כך, אחר הצהריים צפויה להתקיים הפגנת זעם המונית של בכניסה לירושלים. בהודעת 'הפלג' נאמר: "עקב מעצרו של תלמיד הישיבה נהוראי בכר מתוך כותלי בית המדרש בישיבה בהרצליה, והשלכתו לכלא הצבאי ל-20 יום בעוון לימוד תורה, הורה מרן עמוד ההוראה הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א על יציאה להפגנת זעם המונית באזור הכניסה לירושלים בשעה 17:00".

הגאון רבי עזריאל אויערבך התבטא אמש בחריפות: "מי שלא יוצא למחות אפילו על מעצר של בחור ישיבה מתוך בית המדרש - נוטל חלק ברדיפת לומדי התורה, ומעורר קטרוג גדול וחילול שם שמים שאין כדוגמתו. ומי יודע אם לא כל הצרות האחרונות באו עלינו בשל כך. זו חובה גמורה לכל מייקר תורה ושם שמים למחות על ביזויה וחילולה".

המעצרים באשקלון (צילום: דוברות המשטרה)

כפי שדיווחנו אתמול, החלטת צה"ל לחדש את הפעילות היזומה למעצר עריקים הובילה לחידוש מחאות הפלג. כביש 4 נחסם לתנועה לשני הכיוונים במחלף אלוף שדה לכיוון צפון ובמחלף אם המושבות לכיוון דרום.

בפלג הירושלמי הגיבו לגינויים נגד המחאה באשקלון במסר ברור: "נחצו הקוים האדומים - תעזבו את לומדי התורה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

9
מה קרה לנו למה אנחנו לא מתעוררים המדינה רוצה לעקור את עולם התורה. הם אומרים את מפורש איפה גדולי הדור
לוי
תודה לפלג שעושים לכולנו את העבודה
נכון
8
אלה עבריינים עם מגבעות, פושעים. לגזור על הפורצים האלה לפחות 10 שנות מאסר באומן מידי ומהיר.
יהודי שפוי
עבריינים? שכחת את קפלן, שהמשטרה חסמה לכבודם כבישים? שיפגינו כמו גברים מול ביתה של האחראית הראשית לכל הגזירות, גלי היועמשית
ללי
7
מי שתורתו אומנותו שזה אומר לפחות 8 שעות לימוד תורה משעה 8 עד 5 עם מנוחה באמצע אדם כזה צריך פטור מלא כל השאר שיפסיקו לנפח את השכל ולהשתמש בתורה כאמצעי לביטול תורה!
אני
צהל פרוץ ומיסיון ממש...גם לבטלן אסור ללכת למיסיון
לא נכון
6
כולם מוזמנים לראות את הסרטונים של שרגא שמידלר- בהם הוא מסביר בצוטרה מויקת ברורה ובהירה מדוע לא צריך להתגייס לצבא!! ושלמעשה הצבא התחיל עם החרדים - מרתק ביותר. וז תבינו למה ההפגנות האלו מתקיימות!
כגדכגד
5
למה מפגינים בריכוזים חרדיים ולא ליד בית היועמשית? כל ההוראות מגיעות ממנה. ההפגנות נועדו לעזור, או להציק לנו עצמנו בכבישים חסומים שלנו? נראה את גלי סופגת הפגנות רצופות ליד הבית שלה
חיים
4
הצבא לא מתאים ללומדי התורה!!!
אושרת
חברים שלי, אברכים תלמידי חכמים גדולים עם תעודות רבנות ודיינות, שוקדים ועומלים יומם ולילה- ועם זאת משרתי מילואים מסורים וחזקים מאוד. אני מדבר על מציאות- אני לא ממציא.
דתי לאומי
יש המון דתיים לאומיים שגדלו בתלמודי תורה והמשיכו מיד למסלול תורני איכותי מאוד(מרכז הרב, הר ברכה וכו') ויחד עם זאת חשים שליחות בשירות הצבאי והגנה על עם ישראל.
דתי לאומי
3
חילול ה'! לא מספיק מבקרים אותנו אז צריך עוד חילול ה' גדול כדי שיזעמו יותר על חרדים?!
מישהו
2
כואב לי להגיד את זה אבל הם צודקים וכל הכבוד להם, אני באמת לא מבין למה אנחנו כולנו לא יוצאים איתם. אני באמת לא מבין. אולי בינתיים מספיק מה שהם עושים? אני באמת לא יודע
יוחנן
1
גם לבחורי ישיבות נכנסים לבית, נפש לא דוחה מנפש
מנחם

