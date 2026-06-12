כיכר השבת
"החוטפים הגיעו"

דרמה לילית באשדוד: בחור ישיבה נעצר במחסום משטרתי ושוחרר מחשש למהומות

במהלך פעילות של שוטרי סיור בכניסה לעיר, עוכב רכב ובו בחור ישיבה | לאחר שהוזמנה משטרה צבאית, התאספו במקום עשרות מפגינים שהוקפצו על ידי 'החוטפים הגיעו' - והבחור שוחרר (חרדים)

4תגובות
(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

אירוע חריג נרשם הלילה בכניסה לעיר אשדוד, סמוך למרכז הקניות "ביג". שוטרי סיור מתחנת אשדוד, שהקימו במקום מחסום משטרתי, עיכבו לבדיקה כלי רכב שבו נסעו מספר בחורי ישיבה.

במהלך הבדיקה בשטח, גילו השוטרים כי אחד הנוסעים ברכב הוא עריק מצה"ל. בעקבות זיהויו, הזמינו למקום כוח של הצבאית על מנת להעביר את הצעיר המשוחרר להמשך טיפולם.

| צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות

בתוך זמן קצר, עדכנו את הקווים הטלפוניים המקפיצים את הציבור למניעת מעצרים של בחורי הישיבות.

עם קבלת המסר כי "החוטפים הגיעו", נהרו עשרות מפגינים אל עבר המחסום המשטרתי והחלו להתגודד סביב השוטרים והרכב המעוכב.

לאור הגעת ההמון והחשש מהסלמה ומהומות, קיבל קצין המשטרה שנכח בזירה החלטה לשחרר לאלתר את בחור הישיבה שהוגדר כ, ובמקביל נתן הנחיה לפרק את המחסום המשטרתי ולעזוב את המקום על מנת להרגיע את הרוחות.

ההמונים פתחו בריקוד 'עוצו עצה ותופר', וכעבור דקות בודדות התפזרו מהמקום, אחרי שהצליחו למנוע שוב מעצר של בחור ישיבה בעוון לימוד תורה.

| צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות
משטרהאשדודמעצר עריקמשטרה צבאית
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
עם ישראל חי
חיים
3
כל הכבוד לבחורים
שרה
2
כל הכבוד צדיקים
שווארץ
1
ממש מרגש אשריכם ישראל
כל הכבוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר